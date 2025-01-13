В Минобороны РФ заявили об атаке украинских дронов на газовую станцию ​​"Турецкого потока"

Министерство обороны РФ заявило, что атака 11 января на инфраструктуру компрессорной станции "Русская", расположенной в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, якобы была осуществлена ВСУ с помощью беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отмечается, эта станция обеспечивает транспортировку газа по газопроводу "Турецкий поток" в европейские страны.

По данным российского ведомства, для атаки было использовано девять дронов. Все они были сбиты силами противовоздушной обороны РФ. Однако обломки одного из аппаратов вызвали "незначительные повреждения здания и оборудования газоизмерительной станции".

В Минобороны РФ утверждают, что пострадавших среди персонала нет, а серьезных разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Несмотря на инцидент, представители "Газпрома" заявили, что компрессорная станция работает в штатном режиме, а поставки газа по "Турецкому потоку" осуществляется без перерывов или сбоев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило об уничтожении 61 украинского беспилотника над 5 регионами

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась подорвать "Турецкий поток" и совершила теракты на Курской АЭС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 32 беспилотников над 7 регионами России