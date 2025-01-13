РУС
В Минобороны РФ заявили об атаке украинских дронов на газовую станцию ​​"Турецкого потока"

Росія заявила про атаку українських дронів на газову станцію

Министерство обороны РФ заявило, что атака 11 января на инфраструктуру компрессорной станции "Русская", расположенной в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, якобы была осуществлена ВСУ с помощью беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отмечается, эта станция обеспечивает транспортировку газа по газопроводу "Турецкий поток" в европейские страны.

По данным российского ведомства, для атаки было использовано девять дронов. Все они были сбиты силами противовоздушной обороны РФ. Однако обломки одного из аппаратов вызвали "незначительные повреждения здания и оборудования газоизмерительной станции".

В Минобороны РФ утверждают, что пострадавших среди персонала нет, а серьезных разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Несмотря на инцидент, представители "Газпрома" заявили, что компрессорная станция работает в штатном режиме, а поставки газа по "Турецкому потоку" осуществляется без перерывов или сбоев.

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась подорвать "Турецкий поток" и совершила теракты на Курской АЭС.

Минобороны рф (943) Турецкий поток (46) дроны (4442)
ПИСТЯТЬ... ВИПРАВДАННЯ БУДЕ У КА..АПА, ПІСЛЯ ТОГО ЯК АТАКУЮТЬ НАШУ ГТС
показать весь комментарий
13.01.2025 16:06 Ответить
У Росії заявили


показать весь комментарий
13.01.2025 16:07 Ответить
тупо, девочки ФСБшные.. даже нет визитки Яроша..
показать весь комментарий
13.01.2025 16:16 Ответить
Готуються до атак по нашому газовому господарству...
показать весь комментарий
13.01.2025 16:24 Ответить
Так поток же турецький, вот з турков і питайте.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:39 Ответить
це знову ті двоє зорян і шкіряк
показать весь комментарий
13.01.2025 16:44 Ответить
Какієвашідаказатєльства?
показать весь комментарий
13.01.2025 18:01 Ответить
Одна з найпотужніших компресорних станцій у світі "Русская" може будь-якої миті зазнати "труднощів" в подальшій експлуатації...
Далі буде...





показать весь комментарий
13.01.2025 18:11 Ответить
Гарна новина. Підори в Україні руйнують усе без разбору а нам бажають вказувати куди можно куди ні. Треба ще ракетами щоб напевно.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:08 Ответить
 
 