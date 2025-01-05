Минобороны РФ заявило об уничтожении 61 украинского беспилотника над пятью регионами

В ночь на 5 января украинские беспилотники атаковали 5 регионов Российской Федерации. Силы ПВО якобы сбили 61 БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в минобороны РФ.

"За ночь над территорией РФ силы ПВО уничтожили 61 беспилотник. 37 из них в Ростовской области, 20 над территорией Брянской области, два над Воронежской и по одному над Белгородской и Орловской областями", говорится в сообщении.

А уже утром 5 января в аэропорту Казани введены временные ограничения. Предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Впоследствии стало известно, что подобные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.

Кроме этого, утром также в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов из-за опасности атаки БПЛА.

Напомним, на севере Ростовской области силы ПВО отражали массированную воздушную атаку беспилотников.

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