РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10871 посетитель онлайн
Новости
1 198 6

Минобороны РФ заявило об уничтожении 61 украинского беспилотника над пятью регионами

український,безпілотник

В ночь на 5 января украинские беспилотники атаковали 5 регионов Российской Федерации. Силы ПВО якобы сбили 61 БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в минобороны РФ.

"За ночь над территорией РФ силы ПВО уничтожили 61 беспилотник. 37 из них в Ростовской области, 20 над территорией Брянской области, два над Воронежской и по одному над Белгородской и Орловской областями", говорится в сообщении.

А уже утром 5 января в аэропорту Казани введены временные ограничения. Предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Впоследствии стало известно, что подобные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.

Кроме этого, утром также в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов из-за опасности атаки БПЛА.

Напомним, на севере Ростовской области силы ПВО отражали массированную воздушную атаку беспилотников.

Смотрите также: В Белгородской области заявили об атаке дронов на три населенных пункта. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3624) Минобороны рф (931)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міноборони РФ заявило про знищення 61 українського безпілотника над 5 регіонами
==========================
чому не 610 ? Чи 6100 ?
показать весь комментарий
05.01.2025 10:06 Ответить
Ну а що, вони типу не збиваються? Ми їхні збиваємо, вони наші. Я взагалі не розумію сенсу подібних новин
показать весь комментарий
05.01.2025 13:39 Ответить
завжди цікаво із такою кількістю відзвітованого чи кацапи самі брешуть чи таким макаром підтримують крота в жОПі препізедента взесвіту?
показать весь комментарий
05.01.2025 10:07 Ответить
Впевненай що друге.
Бо з таким фінінсуванням і військовою допомогою ми давно виграли б війну, але без коломойши з тамбурним нипиримагальником
показать весь комментарий
05.01.2025 10:18 Ответить
Погано - насобачились
показать весь комментарий
05.01.2025 10:09 Ответить
а ещё уничтожили 2 Украинские подводные лодки в степях Украины
показать весь комментарий
05.01.2025 10:52 Ответить
 
 