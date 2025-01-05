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В Белгородской области заявили об атаке дронов на три населенных пункта. ФОТО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что якобы украинские беспилотники нанесли удар по инфраструктуре региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В городе Грайворон выбиты стекла после сбрасывания взрывного устройства на территорию социального объекта.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа еще один беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего в одной квартире выбило окна.

В селе Нижнее Березовое-второе Шебекинского округа после атаки загорелись два автомобиля и пристройка к дому.

Также выбиты окна в трех частных домах и повреждены два автомобиля. Пострадавших нет, уточнил Гладков.

Также смотрите: В Воронеже эвакуировали более 100 человек из-за атаки беспилотников

Наслідки атака на Бєлгородську область
Наслідки атака на Бєлгородську область

Автор: 

беспилотник (3624) Белгород (452) Удары по РФ (283)


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Топ комментарии
+6
... нікому не потрібні нафтопереробні заводи, нікому не потрібні порти, нікому не потрібні аеродроми... Ви ж напевно маршрути цих дронів прокладаєте особисто і знаєте кінцеву ціль? Краще бийте кулаком по столу з самого ранку
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05.01.2025 09:33
+3
криворуке москальське ППО обстріляло житлові квартали
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05.01.2025 08:59
+3
Н-да....Відповідь потужна...За розбиту багатоповерхівку з десятками жертв, вибита шибка у поганенькому райцентрі....
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05.01.2025 11:57
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Вибило скло - вибило вікна - насипаите далі
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05.01.2025 08:56 Ответить
криворуке москальське ППО обстріляло житлові квартали
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05.01.2025 08:59 Ответить
Безугла, ти?
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05.01.2025 09:25 Ответить
Невже в Україні лише одна дура?
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05.01.2025 09:28 Ответить
... нікому не потрібні нафтопереробні заводи, нікому не потрібні порти, нікому не потрібні аеродроми... Ви ж напевно маршрути цих дронів прокладаєте особисто і знаєте кінцеву ціль? Краще бийте кулаком по столу з самого ранку
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05.01.2025 09:33 Ответить
сподіваємось що то були дуже важливі військові об"єкти
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05.01.2025 09:46 Ответить
І знову вибиті шибки...
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05.01.2025 10:05 Ответить
Доброго вечора,ми з України,смердюча капня! Далі буде...
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05.01.2025 11:36 Ответить
Н-да....Відповідь потужна...За розбиту багатоповерхівку з десятками жертв, вибита шибка у поганенькому райцентрі....
показать весь комментарий
05.01.2025 11:57 Ответить
 
 