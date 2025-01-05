В Белгородской области заявили об атаке дронов на три населенных пункта. ФОТО
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что якобы украинские беспилотники нанесли удар по инфраструктуре региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В городе Грайворон выбиты стекла после сбрасывания взрывного устройства на территорию социального объекта.
В селе Гора-Подол Грайворонского округа еще один беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего в одной квартире выбило окна.
В селе Нижнее Березовое-второе Шебекинского округа после атаки загорелись два автомобиля и пристройка к дому.
Также выбиты окна в трех частных домах и повреждены два автомобиля. Пострадавших нет, уточнил Гладков.
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