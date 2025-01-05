В Воронеже эвакуировали более 100 человек из-за атаки беспилотников
В субботу 4 января беспилотники атаковали Воронеж. Российские силы ПВО, якобы, сбили по меньшей мере пять беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора области Александра Гусева.
Он отметил, что в результате сбивания обломки упали на жилые дома в двух местах Левобережного района Воронежа. В некоторых квартирах выбило окна. Жителей трех домов эвакуировали, всего более 100 человек. Для них создали пункт временного содержания в близлежащей школе.
Один из беспилотников залетел в окно квартиры в многоэтажном доме.
"Саперы взорвали обломки дронов. Для оперативного устранения всех последствий событий в Левобережном районе Воронежа введен режим ЧС", - сообщил чиновник.
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+20 Виталий #548501
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+17 Враг рода человеческого 666
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Кацап не повинен розслаблятися . Кацап має відчувати себе в шкурі українця .
Кацап повинен цілодобово трястися від думки про те що в його хату залетить біокомар .
Аби тiльки стрiчку новин гiмном напхати щоб виглядало що новини йдуть безперестанно.
Отакі у нас дрони! Що навіть уламки підривати треба!