В Воронеже эвакуировали более 100 человек из-за атаки беспилотников

В субботу 4 января беспилотники атаковали Воронеж. Российские силы ПВО, якобы, сбили по меньшей мере пять беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора области Александра Гусева.

Он отметил, что в результате сбивания обломки упали на жилые дома в двух местах Левобережного района Воронежа. В некоторых квартирах выбило окна. Жителей трех домов эвакуировали, всего более 100 человек. Для них создали пункт временного содержания в близлежащей школе.

Один из беспилотников залетел в окно квартиры в многоэтажном доме.

"Саперы взорвали обломки дронов. Для оперативного устранения всех последствий событий в Левобережном районе Воронежа введен режим ЧС", - сообщил чиновник.

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