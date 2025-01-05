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В Воронеже эвакуировали более 100 человек из-за атаки беспилотников

В субботу 4 января беспилотники атаковали Воронеж. Российские силы ПВО, якобы, сбили по меньшей мере пять беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора области Александра Гусева.

Он отметил, что в результате сбивания обломки упали на жилые дома в двух местах Левобережного района Воронежа. В некоторых квартирах выбило окна. Жителей трех домов эвакуировали, всего более 100 человек. Для них создали пункт временного содержания в близлежащей школе.

Один из беспилотников залетел в окно квартиры в многоэтажном доме.

"Саперы взорвали обломки дронов. Для оперативного устранения всех последствий событий в Левобережном районе Воронежа введен режим ЧС", - сообщил чиновник.

Также смотрите: В Ростовской области массированая атака дронов на военную инфраструктуру: взрывы раздаются в Миллерово и Таганроге

Воронеж
Воронеж

Автор: 

беспилотник (3624) война (1379) Удары по РФ (283)


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Топ комментарии
+20
Беспилотник залетел в квартиру и только выбил окна??? Они тоже "бракованные", как и мины? Шахед бы разнес эту и все соседние квартиры...
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05.01.2025 08:17
+17
У лідора все таке - театральний реквізит
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05.01.2025 08:21
+14
Тобто копіювати "шахеди" в нас вперто не хочуть, а виробляють оце, що і балкон не здатне толком пошкодити?
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05.01.2025 08:48
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Беспилотник залетел в квартиру и только выбил окна??? Они тоже "бракованные", как и мины? Шахед бы разнес эту и все соседние квартиры...
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05.01.2025 08:17 Ответить
У лідора все таке - театральний реквізит
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05.01.2025 08:21 Ответить
В статті написано - "обломки"... Тим більше, що ми не б"ємо прямо по житлових будинках... Дрон був збитий в польоті і вибухнув у повітрі, поза межами будинку. А в квартиру залетів уламок і розказав вороніжцям, "Чо там, у хахлоф...".
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05.01.2025 08:22 Ответить
" один із безпілотників залетів у вікно квартири" - не будь як лідор
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05.01.2025 08:29 Ответить
" один із безпілотників залетів у вікно квартири" - це ти у МЕНЕ таке знайшов?
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05.01.2025 10:18 Ответить
От взрывной волны, как минимум пооткрывало или выбило бы окна... Хотя, может там 1-2кг ВВ в дроне, тогда да, повреждений никаких и не будет.
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05.01.2025 09:23 Ответить
Візьми рулетку. Поїдь і виміряй відстань від вікна до місця вибуху...
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05.01.2025 10:16 Ответить
Може наші теж як кацапня запускають обманки?
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05.01.2025 13:21 Ответить
Ні про що, шибки, балкон, треба міняти щось, бо вибитими шибками війну не виграють
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05.01.2025 08:20 Ответить
Якщо подивитись на ціни дронів вітчизняного виробництва,то хтось непогано виграє..
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05.01.2025 08:52 Ответить
Таки хтось мудрий нарід грає
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05.01.2025 10:01 Ответить
Ну і добре .
Кацап не повинен розслаблятися . Кацап має відчувати себе в шкурі українця .
Кацап повинен цілодобово трястися від думки про те що в його хату залетить біокомар .
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05.01.2025 08:24 Ответить
Особи з людською подобою?
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05.01.2025 08:24 Ответить
Нахрена таке навiть в новинах писати? Ми знаемо що щось робиться i знаемо що не все получается. Про кожну пулю ще може писати будете що мимо голови лаптя пролетiла i дверi в нього за спиною поцарапала будете писати?

Аби тiльки стрiчку новин гiмном напхати щоб виглядало що новини йдуть безперестанно.
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05.01.2025 08:29 Ответить
Всі при ділах
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05.01.2025 08:34 Ответить
так інших досягнень немає , треба про щось писати .
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05.01.2025 08:39 Ответить
Останнім часом так і виходить, не новини, а одне гамно, але безперервним потоком
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05.01.2025 09:25 Ответить
Ху#ло обязано КАРДИНАЛЬНО защитить Воронеж от атак укронацистской хунты !!!
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05.01.2025 08:40 Ответить
Тобто копіювати "шахеди" в нас вперто не хочуть, а виробляють оце, що і балкон не здатне толком пошкодити?
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05.01.2025 08:48 Ответить
Мабуть, роялті іранцям не хочуть платити.
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05.01.2025 10:03 Ответить
А що там на фото, якийсь алконавт пошкодив скло на балконі ? А де видно пошкоджений будинок, розбір завалів, а під завалами орки ?
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05.01.2025 09:23 Ответить
Три віконечка вибито, слабо! Вони нам цілими під'їздами зносять щодень!
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05.01.2025 09:33 Ответить
"Собака срав . Перділи гуси."
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05.01.2025 09:50 Ответить
Це дитячі іграшки.
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05.01.2025 10:02 Ответить
"Сапери підірвали уламки дронів." Джерело: https://censor.net/ua/p3528553

Отакі у нас дрони! Що навіть уламки підривати треба!
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05.01.2025 10:18 Ответить
Сподіваюсь, прямо у квартирі.
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05.01.2025 13:24 Ответить
"Маловато,понимаешь,маловато будет" (с)
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05.01.2025 11:23 Ответить
 
 