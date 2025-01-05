В Ростовской области массированая атака дронов на военную инфраструктуру: взрывы раздаются в Миллерово и Таганроге

В ночь на 5 января в некоторых городах Ростовской области (РФ) прогремели взрывы. В частности, сообщают о взрывах в районе Таганрога, Тарасовки и Миллерово, где расположен военный аэродром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Ростовской области Юрия Слюсара.

Глава региона заявил ночью, что ПВО на севере области отражают воздушную атаку.

"Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным пострадавших нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку", - рассказал местный губернатор.

При этом в сети местные жители сообщают о мощной атаке беспилотников на Таганрог. Также под ударом оказался военный аэродром в Миллерове.

"Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района подверглось повреждениям имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждениям подверглись автомобили", - добавил впоследствии Слюсарь, отметив, что "раненых и возгораний на земле нет".





Также над Воронежем, как заявили российские власти, в субботу силы ПВО сбили по меньшей мере пять украинских беспилотников. Они упали на жилые дома. В некоторых квартирах выбило окна. Пострадавших нет, жителей трех домов эвакуировали, всего более 100 человек.

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