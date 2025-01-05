В Ростовской области массированая атака дронов на военную инфраструктуру: взрывы раздаются в Миллерово и Таганроге
В ночь на 5 января в некоторых городах Ростовской области (РФ) прогремели взрывы. В частности, сообщают о взрывах в районе Таганрога, Тарасовки и Миллерово, где расположен военный аэродром.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Ростовской области Юрия Слюсара.
Глава региона заявил ночью, что ПВО на севере области отражают воздушную атаку.
"Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным пострадавших нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку", - рассказал местный губернатор.
При этом в сети местные жители сообщают о мощной атаке беспилотников на Таганрог. Также под ударом оказался военный аэродром в Миллерове.
"Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района подверглось повреждениям имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждениям подверглись автомобили", - добавил впоследствии Слюсарь, отметив, что "раненых и возгораний на земле нет".
Также над Воронежем, как заявили российские власти, в субботу силы ПВО сбили по меньшей мере пять украинских беспилотников. Они упали на жилые дома. В некоторых квартирах выбило окна. Пострадавших нет, жителей трех домов эвакуировали, всего более 100 человек.
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Слава ЗСУ!!!
Якщо дрон(літак) пролетить 3000км, то долетить і до Новосибірська, а там майже без ППО багато військових обʼєктів.
На авіаційному заводі імені Чкалова в Новосибірську випускається Су-34.
Це запрос до місцевих провінціальних стратегів??
Звичайна тактика і стратегія на війні.
В нас ще нема своїх Шахедів, не зважаючи на ЗЕлену пропаганду.
Волонтерські гарні проекти не спонсоруються ЗЕмафією, бо мета- імітувати бурхливу діяльність і саботаж, а не перемога
В.В. *****.
Все для продовження війни!
Амери одразу заявили: "Ви повинні нанести рашистам військову поразку".
Актом геноциду вважається:
вбивство членів цієї групи;
нанесення тяжких тілесних або таких, що призводять до психічного розладу, членам такої групи; створення членам групи умов, які розраховані на повне чи часткове її знищення;
дії на унеможливлення народження дітей в середовищі групи;
насильницька передача дітей від цієї групи іншій групі."
Використовувати отруту або отруєну зброю;
Вбивати або ранити супротивника, який, поклавши зброю або не маючи можливості оборонятися, здався;
Віддавати наказ не залишати нікого в живих, чи погрожувати або діяти таким чином;
Використовувати зброю, ********** або матеріали, створені з метою заподіяти зайві страждання;
Вживати не за призначенням прапор перемир'я, національний прапор, знаки відмінності і уніформу, так само як і емблеми, певні в Женевській конвенції;
Знищувати або конфісковувати власність ворога, якщо тільки це не продиктовано військовою необхідністю;
Завдавати ударів по незахищених містах, селищах і будівлях;
Оголошувати припиненими або позбавленими сили права чи вимоги підданих ворожої держави.
Що із запропонованого мною є Актом геноциду?
Відповідно до IV Гаазької конвенції 1907 р., яка ввела норму, згідно з якою право воюючих сторін застосовувати засоби ураження противника не є необмеженим та додатковим протоколам до Женевських конвенцій 1949 р., заборонено:
Використовувати отруту або отруєну зброю;
Вбивати або ранити супротивника, який, поклавши зброю або не маючи можливості оборонятися, здався;
Віддавати наказ не залишати нікого в живих, чи погрожувати або діяти таким чином;
Використовувати зброю, ********** або матеріали, створені з метою заподіяти зайві страждання;
Вживати не за призначенням прапор перемир'я, національний прапор, знаки відмінності і уніформу, так само як і емблеми, певні в Женевській конвенції;
Знищувати або конфісковувати власність ворога, якщо тільки це не продиктовано військовою необхідністю;
Завдавати ударів по незахищених містах, селищах і будівлях;
Оголошувати припиненими або позбавленими сили права чи вимоги підданих ворожої держави.
Знову - що із запропонованного мною є Актом геноциду?
Навіть цього досить.
2. Потрібно багато стаціонарних і мобільних груп ППО.
3. Хтось помилився.
4. Писали, на якійсь ділянці зкоротили кількість моб. груп. Наче.