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В Ростовской области массированая атака дронов на военную инфраструктуру: взрывы раздаются в Миллерово и Таганроге

В ночь на 5 января в некоторых городах Ростовской области (РФ) прогремели взрывы. В частности, сообщают о взрывах в районе Таганрога, Тарасовки и Миллерово, где расположен военный аэродром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Ростовской области Юрия Слюсара.

Глава региона заявил ночью, что ПВО на севере области отражают воздушную атаку.

"Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным пострадавших нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку", - рассказал местный губернатор.

При этом в сети местные жители сообщают о мощной атаке беспилотников на Таганрог. Также под ударом оказался военный аэродром в Миллерове.

"Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района подверглось повреждениям имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждениям подверглись автомобили", - добавил впоследствии Слюсарь, отметив, что "раненых и возгораний на земле нет".

Скірни
Листування про атаку на Ростовську область

Также над Воронежем, как заявили российские власти, в субботу силы ПВО сбили по меньшей мере пять украинских беспилотников. Они упали на жилые дома. В некоторых квартирах выбило окна. Пострадавших нет, жителей трех домов эвакуировали, всего более 100 человек.

Также смотрите: Украинские дроны пытались атаковать крупнейший морской торговый порт РФ – Усть-Луга в Ленинградской области, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3624) россия (95615) Удары по РФ (283)


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Топ комментарии
+19
Ще раз повторю. Пора вже позбутися сподівань на протверезлення рашистьського населення. Тільки "килимові" бомбардування міст Німеччини під час 2ї СВ породили в головах німців формулу "Hitler kaputt!". Тільки завдання ударів по цивільній інфраструктурі Бєлгорода, Курська, Брянська, Орла, Воронежа, Таганрогу, РнД по ТЕС, ГЕС, ТЕЦ та газорозподільчих станціях які спричинять бігство хоча би 30% населення зазначених міст на схід, де вони зіткнуться з відсутністю житла та робочих місць, відсутністю бажання та нездатністю місцевих органів влади надавати допомогу біженцям, неповагою місцевих мешканців на кшталт "Ми вас сюди не звали!", коли ті, хто залишився у названих містах, почнуть мародерити магазини заради їжі, тільки тоді в рашистських мізках почне народжуватися думка "Раша капут!". Саме такі удари можуть створити "санітарну зону" та завдадуть потужного удару по морально-психологічному стану військ агресора.
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05.01.2025 09:08
+18
"А нічого збивать БПЛА над житловими районами... Хай-би летіли, куди їх направляють...".
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05.01.2025 07:46
+9
Росіяни зібрали майже все ППО навколо України.
Якщо дрон(літак) пролетить 3000км, то долетить і до Новосибірська, а там майже без ППО багато військових обʼєктів.

На авіаційному заводі імені Чкалова в Новосибірську випускається Су-34.
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05.01.2025 07:54
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"А нічого збивать БПЛА над житловими районами... Хай-би летіли, куди їх направляють...".
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05.01.2025 07:46 Ответить
Нащо їх взагалі збивати, якщо весь ефект - рара вибитих шибок. Схоже їх на одному заводі з мінами клепають
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05.01.2025 08:26 Ответить
Таганрозі?
Слава ЗСУ!!!
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05.01.2025 07:47 Ответить
В млирове, а по мацкве...
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05.01.2025 07:49 Ответить
на все свій час 🤓
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05.01.2025 09:00 Ответить
Росіяни зібрали майже все ППО навколо України.
Якщо дрон(літак) пролетить 3000км, то долетить і до Новосибірська, а там майже без ППО багато військових обʼєктів.

На авіаційному заводі імені Чкалова в Новосибірську випускається Су-34.
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05.01.2025 07:54 Ответить
Ну припустимо бомбанули завод імені Чкалова, і шо? Як це прискорить закінчення війни і перемогу?
Це запрос до місцевих провінціальних стратегів??
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05.01.2025 08:30 Ответить
Ще можна капітулювати, ти ж за це тут на пузі тельнік рвеш?
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05.01.2025 08:32 Ответить
Таки да, атака на Новосибірськ спасе капітуляцію, а щоденна окупація України то таке, хай забирають територію собі!.
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05.01.2025 08:38 Ответить
Знищення і послаблення тилів, промислової і матеріальної бази тощо.
Звичайна тактика і стратегія на війні.
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05.01.2025 13:54 Ответить
"Бомбанути" потрібно багато заводів і складів і буде результат. А ще краще, коли диверсант на мотоциклі, тракторі, возі....... на відстані 5 км від цілі запускає дрон.
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05.01.2025 08:39 Ответить
Да, відповідь такому ж місцевому, провінціальному стратегу. А ти думав, що столичне круте чмо ?
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05.01.2025 09:13 Ответить
Воно може і так, тільки яка БЧ буде у дрона, 5 кг?
В нас ще нема своїх Шахедів, не зважаючи на ЗЕлену пропаганду.
Волонтерські гарні проекти не спонсоруються ЗЕмафією, бо мета- імітувати бурхливу діяльність і саботаж, а не перемога
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05.01.2025 15:54 Ответить
Прашу всех успакоіцца, все идіот па плану, па строга усановленому графику.
В.В. *****.
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05.01.2025 08:13 Ответить
І знову пару шибок, потужно і незламно
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05.01.2025 08:14 Ответить
Рашист потужно збиває нипиримагальоно зламні бипилиа тамбурног-пиримога
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05.01.2025 08:17 Ответить
Дивись язика не проковтни..
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05.01.2025 08:36 Ответить
Та то фігня і популізм! Замість звільняти Південь і родовища на бамбасі вони лякають дронами якісь села в орді.
Все для продовження війни!
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05.01.2025 08:22 Ответить
У нас в області славнозвісний аеродром свинособаки човпуть майже три роки,а він працює..Дрони прилітають майже щодня,а ракети -при кожній атаці України..Таке враження,що наші "стратеги"навмисно пруться туди,де все буде збите,або збитків на копійку..
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05.01.2025 08:27 Ответить
В них хорошо ППО яке на жаль пробить майже неможливо. I хоч ця новина цiкава, краще почекали б чи е результати. Нам не цiкаво що "стрiляли" нам тiльки цiкаво чи "попали". Якщо не "попали" тодi i немае новини а тiльки тупi вiдео про вуличних матюкающихся лаптiв.
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05.01.2025 08:32 Ответить
Куди попали? Ви думаєте,що літаки чекають на відкритих майданчиках наші дрони?
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05.01.2025 08:40 Ответить
Це тамбурний нипиримагальник думає з своїми недоумками, що літакі рашисти виставилм як на показ
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05.01.2025 10:22 Ответить
А як літаки знищують на землі ? Далеко не усі аеродроми мають бетоновані укриття.
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05.01.2025 13:56 Ответить
У троллей, вижу, сегодня работы много - щиплют их двуглавого петуха украинские дроны. Тужатся сорвать эффект.
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05.01.2025 08:37 Ответить
Який ехфект,Шурік?
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05.01.2025 08:41 Ответить
Ще раз повторю. Пора вже позбутися сподівань на протверезлення рашистьського населення. Тільки "килимові" бомбардування міст Німеччини під час 2ї СВ породили в головах німців формулу "Hitler kaputt!". Тільки завдання ударів по цивільній інфраструктурі Бєлгорода, Курська, Брянська, Орла, Воронежа, Таганрогу, РнД по ТЕС, ГЕС, ТЕЦ та газорозподільчих станціях які спричинять бігство хоча би 30% населення зазначених міст на схід, де вони зіткнуться з відсутністю житла та робочих місць, відсутністю бажання та нездатністю місцевих органів влади надавати допомогу біженцям, неповагою місцевих мешканців на кшталт "Ми вас сюди не звали!", коли ті, хто залишився у названих містах, почнуть мародерити магазини заради їжі, тільки тоді в рашистських мізках почне народжуватися думка "Раша капут!". Саме такі удари можуть створити "санітарну зону" та завдадуть потужного удару по морально-психологічному стану військ агресора.
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05.01.2025 09:08 Ответить
Згоден з Вами, кеп! Але... але бити НЕМА ЧИМ !
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05.01.2025 09:46 Ответить
... чи не дозволяють?
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05.01.2025 10:25 Ответить
Навіть спалення Дрездена з сотнями тисяч мешканців не дало такого ефекта, як знищення німецьких заводів по виробництву штучного бензина для техніки. Тільки тоді стала колом вся німецька військова машина.
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05.01.2025 10:28 Ответить
Знищення розосереджених по всій рашці НПЗ та нафтосховищ за існуючих умов неможливо. Внаслідок наших ударів протягом минулого року виробництво палива у ********* впало трошки більше ніж на 12% за рік (за оцінками фахівців). В той же час запропоновані мною заходи здатні спричинити серйозні соціальні зміни.
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11.01.2025 06:59 Ответить
Геноцид цивільних це не наш метод. Що неясно ?
Амери одразу заявили: "Ви повинні нанести рашистам військову поразку".
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05.01.2025 13:58 Ответить
Почнем з початку: "Геноци́д (від грец. γένος - рід, плем'я та лат. caedo - вбиваю) - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення національних, етнічних, расових груп населення чи народів (в першопочатковій версії Рафала Лемкіна також політичних та культурних груп).
Актом геноциду вважається:
вбивство членів цієї групи;
нанесення тяжких тілесних або таких, що призводять до психічного розладу, членам такої групи; створення членам групи умов, які розраховані на повне чи часткове її знищення;
дії на унеможливлення народження дітей в середовищі групи;
насильницька передача дітей від цієї групи іншій групі."
Використовувати отруту або отруєну зброю;
Вбивати або ранити супротивника, який, поклавши зброю або не маючи можливості оборонятися, здався;
Віддавати наказ не залишати нікого в живих, чи погрожувати або діяти таким чином;
Використовувати зброю, ********** або матеріали, створені з метою заподіяти зайві страждання;
Вживати не за призначенням прапор перемир'я, національний прапор, знаки відмінності і уніформу, так само як і емблеми, певні в Женевській конвенції;
Знищувати або конфісковувати власність ворога, якщо тільки це не продиктовано військовою необхідністю;
Завдавати ударів по незахищених містах, селищах і будівлях;
Оголошувати припиненими або позбавленими сили права чи вимоги підданих ворожої держави.
Що із запропонованого мною є Актом геноциду?
Відповідно до IV Гаазької конвенції 1907 р., яка ввела норму, згідно з якою право воюючих сторін застосовувати засоби ураження противника не є необмеженим та додатковим протоколам до Женевських конвенцій 1949 р., заборонено:
Використовувати отруту або отруєну зброю;
Вбивати або ранити супротивника, який, поклавши зброю або не маючи можливості оборонятися, здався;
Віддавати наказ не залишати нікого в живих, чи погрожувати або діяти таким чином;
Використовувати зброю, ********** або матеріали, створені з метою заподіяти зайві страждання;
Вживати не за призначенням прапор перемир'я, національний прапор, знаки відмінності і уніформу, так само як і емблеми, певні в Женевській конвенції;
Знищувати або конфісковувати власність ворога, якщо тільки це не продиктовано військовою необхідністю;
Завдавати ударів по незахищених містах, селищах і будівлях;
Оголошувати припиненими або позбавленими сили права чи вимоги підданих ворожої держави.
Знову - що із запропонованного мною є Актом геноциду?
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10.01.2025 21:36 Ответить
"Завдавати ударів по незахищених містах, селищах і будівлях"

Навіть цього досить.
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11.01.2025 21:47 Ответить
Ви були присутні при заяві "амерів"?
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10.01.2025 21:38 Ответить
Інфа з ОП. Ваш варіант ?
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11.01.2025 21:44 Ответить
Таке Україні не під силу, та й "партнери" ніколи не дозволять.
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05.01.2025 13:59 Ответить
А Ви чули, що казали "партнери"?
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10.01.2025 21:39 Ответить
але ж відбивають. чому ж наші досі нічого проти шахеда не придумали? вже в центр києва долітають!
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05.01.2025 11:02 Ответить
1. Вони змінюють маршрути.
2. Потрібно багато стаціонарних і мобільних груп ППО.
3. Хтось помилився.
4. Писали, на якійсь ділянці зкоротили кількість моб. груп. Наче.
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05.01.2025 14:00 Ответить
Потрібно трішечки ускладнити: ставити РЛ-висотомір, на підльоті спуск на 50 метрів
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05.01.2025 11:36 Ответить
 
 