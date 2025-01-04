Украинские дроны пытались атаковать крупнейший морской торговый порт РФ – Усть-Луга в Ленинградской области, - СМИ. ВИДЕО
Сегодня, 4 января 2025 года, украинские дроны пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Как отмечает издание, большинство беспилотников, атаковавших сегодня Ленинградскую область, было сбито над терминалом ООО "Новатранс" на территории морского торгового порта Усть-Луга.
Предварительно, повреждены окна в одном из зданий на территории порта. В свою очередь, местные власти отчитались о 4 сбитых БПЛА и заявили, что пострадавших и повреждений нет.
Как сообщалось, утром 4 января аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" приостанавливал полеты.
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або обломками пів порта нема або то не наші
Другое дело. Воспользуются ли владельцы ракет полученной информацией
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гойда
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почекаємо об'єктивних, реальних, новин..