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Украинские дроны пытались атаковать крупнейший морской торговый порт РФ – Усть-Луга в Ленинградской области, - СМИ. ВИДЕО

Сегодня, 4 января 2025 года, украинские дроны пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Как отмечает издание, большинство беспилотников, атаковавших сегодня Ленинградскую область, было сбито над терминалом ООО "Новатранс" на территории морского торгового порта Усть-Луга.

Предварительно, повреждены окна в одном из зданий на территории порта. В свою очередь, местные власти отчитались о 4 сбитых БПЛА и заявили, что пострадавших и повреждений нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Ленинградской области РФ после недавних атак дронов заметили ЗРК С-300: "Ставят вокруг Питера. Так что готовимся к худшему". ВИДЕО

Как сообщалось, утром 4 января аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" приостанавливал полеты.

Автор: 

беспилотник (3624) Ленинградская область (9) Санкт-Петербург (486) Удары по РФ (283)


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Топ комментарии
+15
Новоросійський порт найбільший на Чорному морі і найбільший в РФ. І він ближче.
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04.01.2025 13:37
+12
Нічого. "Первый блин комом" ми українці швидко вчимося.
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04.01.2025 13:16
+12
дуже жирна ціль

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04.01.2025 14:02
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Нічого. "Первый блин комом" ми українці швидко вчимося.
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04.01.2025 13:16 Ответить
Це не перший наліт туди. Щось бліни погано смажаться.
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04.01.2025 13:26 Ответить
І раніше газові термінали виносили, і цього разу "збили" чимось запальним, судячи по відео.
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04.01.2025 14:09 Ответить
взагалі-то це нафтовий термінал "Транснєфть-Балтіка". Там відвантажують нафтопродукти. Перевалка по об'єму друга після Новоросійська.
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04.01.2025 14:32 Ответить
В тому порту від нафти і газу (LNG) до деревини і риби
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04.01.2025 16:31 Ответить
щодо деревини та риби не знаю. Є там не дуже великий контейнерний термінал на багатопрофільному перевантажувальнму комплексі, є великий вугільний термінал "Ростерміналуголь". Є металугійний термінал. До війни Новатек довго збирався між Балтійським металургійним терміналом і "Роснєфтьбункером" побудувати комплекс по перевалці газового конденсату, але не знаю чи побудували. Може за десять років щось і побудували. Якось не слідкував. Треба поритись.
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04.01.2025 19:24 Ответить
у січні минулого року туди вже прилітало. Горіло дуже гарно, танкери повтікали на рейд.
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04.01.2025 13:53 Ответить
термінал в порту досі горить
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04.01.2025 15:36 Ответить
брехня
або обломками пів порта нема або то не наші
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04.01.2025 13:18 Ответить
дуже жирна ціль

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04.01.2025 14:02 Ответить
https://x.com/i/status/1875496335866261644
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04.01.2025 13:19 Ответить
Мінімум 300000 баксів,а не грицаків..
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04.01.2025 13:30 Ответить
Знову вікна побили? Хоча треба дочекатись даних об'єктивного контролю, а не розповідей всіляких ASTRA.
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04.01.2025 13:24 Ответить
Достаточно долететь и упасть недалеко от порта. Тестируется кацапская система ПВО. На такие, большие расстояния результаты не важны.
Другое дело. Воспользуются ли владельцы ракет полученной информацией
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04.01.2025 14:26 Ответить
Чекаю новин про атаку на порт Владивосток ....
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04.01.2025 13:27 Ответить
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04.01.2025 15:48 Ответить
А що саме можна зруйнувати в морському порті, що його важко буде відновитиб тим паче дронами? Он кацапи по Одесі вже чим тільки не гатили, а порт працює і досі.
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04.01.2025 13:28 Ответить
минулого разу дуже добре влупили, ремонтували пів року.
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04.01.2025 13:31 Ответить
ну да, там https://www.google.com.ua/maps/place/59%C2%B041'08.5%22N+28%C2%B026'22.4%22E/@59.6848279,28.4277968,2837m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d59.6856944!4d28.4395556?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoJLDEwMjExMjMzSAFQAw%3D%3D у тому порту майже нічого руйнувати.
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04.01.2025 14:02 Ответить
Трішки вище від поставленої Вами точки.
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04.01.2025 20:54 Ответить
та там і нижче у чотирьох кілометрах ще комплекс "Сібура" є, ви просто не помітили.
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04.01.2025 21:15 Ответить
Через цей порт перевалюється 30 млн. тон світлих і темних нафтопродуктів на рік.
Резервуарный парк розрахований на зберігання 960 000 м3 нафтопродуктів.
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04.01.2025 14:57 Ответить
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04.01.2025 13:35 Ответить
Новоросійський порт найбільший на Чорному морі і найбільший в РФ. І він ближче.
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04.01.2025 13:37 Ответить
потужно розбили дві незламні шибки
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04.01.2025 13:38 Ответить
Область, которую оттяпал романов-петя у шведов назвали в честь ленина-убийцы его правнуков-романовых - эта скрепа, ета гойда - ета шизофрения раздвоения реальности.


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04.01.2025 13:42 Ответить
Кстати эта область лидирует по количеству особо зверских убийств,культурная столица однако.
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04.01.2025 14:20 Ответить
пітєр проклятий Запорізькими козаками-характерниками, бо побудований руками запорізьких козаків і стоїть на їх кістках.
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04.01.2025 17:50 Ответить
А козаків петру на це поставляв Мазепа і хто там ще був до нього (Самойлович?). Але зараз про це не можно згадувати бо він як ЗЕ, спочатку вірою служив московії і здавав Петрові патріотів- конкурентів на гетьманський стол (тому в 1708 його і не підтримала частина козаків) а потім раптом збагнув що треба відділятись.
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05.01.2025 02:13 Ответить
Мазепа і козаки спочатку воювали зі шведами в тих болотах, а потім романов-пєтя вирішив не повертати козаків Мазепі а взяти їх у рабство як гастарбайтрів
Власне - це одна з причин переходу Мазепи на сторону Величного Карла 12.
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05.01.2025 12:34 Ответить
Постановочный снимок.
Не, вы что никогда не пилили Дружбой2 на козлах? Через 2 пропила зажмёт лезвие. Голимая показуха, а не заготовка дров.
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04.01.2025 14:30 Ответить
прикольно что ты не знаешь своей истории
Это последний снимок сцаря романова вместе со своим сыном в ССЫЛКЕ.
Через несколько дней николку 2 и его свору рэволюционэры заведут в грязный подвал и пристрелят как жалких собаченок
гойда
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04.01.2025 17:48 Ответить
Да хоть сам Владимир Ильич.
Шо тоже дитё асфальта? Берёзовые жерди Дружбой2 пилить.
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04.01.2025 18:12 Ответить
Расстре́л ца́рской семьи́ (последнего российского императора Николая II и его семьи) был осуществлён в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Ага ага в июле, на Урале к шинели да белу снегу. Через несколько дней.
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04.01.2025 18:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Hs2tECyKLoM Старушка тоже попросила воды, потом хватились - пианинЫ нету! - обычные новости кацапСМИ...
почекаємо об'єктивних, реальних, новин..
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04.01.2025 13:47 Ответить
сьогодня схоже ще прилетіло і на сафоновський https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B005'13.6%22N+33%C2%B014'53.7%22E/@55.0871111,33.24825,402m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d55.0871111!4d33.24825?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoJLDEwMjExMjMzSAFQAw%3D%3D завод "Авангард", на якому виробляють корпуси ракетних двигунів. Сафоново такий собі маленький мухосранск, але куди не ткни кожному їхньому мухосранську, то там щось виробляють для війни. На північній частині цього ж Сафоново https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B007'48.6%22N+33%C2%B015'06.4%22E/@55.1301667,33.2517778,402m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d55.1301667!4d33.2517778?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoJLDEwMjExMjMzSAFQAw%3D%3D завод гідрометеоприладів, виробляє топопривязчики для ЗРК С-300.
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04.01.2025 14:42 Ответить
......ждьот SєваSтополЪ , ждьот Комчятка , ждьот КронштадтЪ ......
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04.01.2025 16:11 Ответить
Это в честь твоей днюхи Степан Андреич--- под шум волны и рокота прибоя, мы рюмки сдвинули под звон колоколов!
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04.01.2025 18:00 Ответить
 
 