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Новости Война
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Взрыв прогремел в Николаеве: предупреждали об угрозе баллистики

Взрыв прогремел в Николаеве во время тревоги 6 февраля 2025 года

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Накануне Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для Николаева.

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Автор: 

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06.02.2025 16:32 Ответить
Дуже цікаво, але вибухи пролунали до повітряної тривоги. Я ще подумав, що то щось збивають наші, а коли загуло, то зрозумів, що приліт.
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06.02.2025 21:18 Ответить
 
 