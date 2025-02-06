Взрыв прогремел в Николаеве: предупреждали об угрозе баллистики
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
Накануне Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для Николаева.
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Алекс Скела
показать весь комментарий06.02.2025 16:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Поділля16
показать весь комментарий06.02.2025 21:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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