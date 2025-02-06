Westinghouse обеспечит топливом энергоблоки ХАЭС-3,4 с болгарскими реакторами, - "Энергоатом"
Американская компания Westinghouse официально подтвердила свою готовность и намерение в полном объеме обеспечить дополнительные энергоблоки № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции ядерным топливом, изготовленным по американской технологии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"Westinghouse подтверждает возможность вовремя предоставить совместимую конструкцию ТВС для первых и последующих циклов ХАЭС-3, ХАЭС-4 на базе реактора V-466В. Учитывая временные графики реализации проекта ядерного топлива, мы рекомендуем начать обсуждение технических деталей и определить объем работ по экспертизе и реализации проекта топлива уже в ближайшее время", - говорится в официальном письме управляющего директора Westinghouse Electric Sweden Азиза Дага к НАЭК.
Кроме того, в отчете по анализу безопасности, предоставленного специалистами, говорится о том, что активная зона реактора ВВЭР-1000 V-466В состоит из 163 тепловыделяющих сборок ТВ3-А. Именно такой тип ТВ3-А длительное время используется в составе активных зон реакторов ВВЭР-1000, успешно эксплуатируемых в Украине.
Как отмечается, таким образом компания Westinghouse развенчала манипулятивные заявления псевдоэкспертов о невозможности использования американского топлива на реакторах болгарской АЭС Belene, которые Украина планирует приобрести у Софии.
"Просим доверять официальным источникам и профессиональным комментариям специалистов с мировым именем, игнорируя заявления экспертов, далеких от ядерной отрасли", - призвали в "Энергоатоме".
Напомним, накануне глава МАГАТЭ поддержал планы Украины завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
Энергоблоки № 3 и № 4 ХАЭС готовы на 80 % и на 25 % соответственно.
Проект закона о достройке станции предусматривает использование на них исключительно топлива, изготовленного по американской технологии Westinghouse.
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