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Westinghouse обеспечит топливом энергоблоки ХАЭС-3,4 с болгарскими реакторами, - "Энергоатом"

Достройка энергоблоков ХАЭС улучшит ситуацию в энергетике

Американская компания Westinghouse официально подтвердила свою готовность и намерение в полном объеме обеспечить дополнительные энергоблоки № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции ядерным топливом, изготовленным по американской технологии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Westinghouse подтверждает возможность вовремя предоставить совместимую конструкцию ТВС для первых и последующих циклов ХАЭС-3, ХАЭС-4 на базе реактора V-466В. Учитывая временные графики реализации проекта ядерного топлива, мы рекомендуем начать обсуждение технических деталей и определить объем работ по экспертизе и реализации проекта топлива уже в ближайшее время", - говорится в официальном письме управляющего директора Westinghouse Electric Sweden Азиза Дага к НАЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МАГАТЭ поддержали достройку Хмельницкой АЭС

Кроме того, в отчете по анализу безопасности, предоставленного специалистами, говорится о том, что активная зона реактора ВВЭР-1000 V-466В состоит из 163 тепловыделяющих сборок ТВ3-А. Именно такой тип ТВ3-А длительное время используется в составе активных зон реакторов ВВЭР-1000, успешно эксплуатируемых в Украине.

Как отмечается, таким образом компания Westinghouse развенчала манипулятивные заявления псевдоэкспертов о невозможности использования американского топлива на реакторах болгарской АЭС Belene, которые Украина планирует приобрести у Софии.

"Просим доверять официальным источникам и профессиональным комментариям специалистов с мировым именем, игнорируя заявления экспертов, далеких от ядерной отрасли", - призвали в "Энергоатоме".

Читайте: Зеленский призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков ХАЭС с российскими реакторами

Напомним, накануне глава МАГАТЭ поддержал планы Украины завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Энергоблоки № 3 и № 4 ХАЭС готовы на 80 % и на 25 % соответственно.

Проект закона о достройке станции предусматривает использование на них исключительно топлива, изготовленного по американской технологии Westinghouse.

Автор: 

Энергоатом (412) топливо (630) Хмельницкая АЭС (47)


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Топ комментарии
+7
Цікаво, хто цю купу сміття буде до ладу збирати, хто гарантуватиме якість та відповідність усіляким гостам, мінімальним-максимальним допускам. Бо, бабок зрубати, це на рас-два.
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06.02.2025 16:33 Ответить
+6
Енергоблоки № 3 та № 4 ХАЕС .які виготовила рашистська 3,14дерація і від яких відмовилися болгари ще мабуть у 2012 році )готові 80 % та на 25 % відповідно. (а паливо може бути і американське з рашистського урану,який США купляють в 3,14дерації.Так щолоббісти рашиста в лиці МАГАТЕ і "гросі" працюють чітко...
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06.02.2025 16:36 Ответить
+5
Кому це гівно треба кацапське ,від якого болгари відмовились? Американці хитровиєбані собі ставте Чорнобиль 2.
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06.02.2025 16:38 Ответить
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Цікаво, хто цю купу сміття буде до ладу збирати, хто гарантуватиме якість та відповідність усіляким гостам, мінімальним-максимальним допускам. Бо, бабок зрубати, це на рас-два.
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06.02.2025 16:33 Ответить
Енергоблоки № 3 та № 4 ХАЕС .які виготовила рашистська 3,14дерація і від яких відмовилися болгари ще мабуть у 2012 році )готові 80 % та на 25 % відповідно. (а паливо може бути і американське з рашистського урану,який США купляють в 3,14дерації.Так щолоббісти рашиста в лиці МАГАТЕ і "гросі" працюють чітко...
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06.02.2025 16:36 Ответить
Кому це гівно треба кацапське ,від якого болгари відмовились? Американці хитровиєбані собі ставте Чорнобиль 2.
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06.02.2025 16:38 Ответить
Росія - ворог, агресор! Обійтися без її технологій!
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06.02.2025 17:28 Ответить
Помягче, Мякишев! Пелёнки устали!
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06.02.2025 18:24 Ответить
Постирались? Обмылись?
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06.02.2025 20:11 Ответить
останні блоки в історії рашки. й то не всі добудує скоріш за все.
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06.02.2025 18:09 Ответить
Нам точно немає куди 120 ярдів усунути? ЗСУ то забезпечені БК?
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06.02.2025 16:38 Ответить
То починайте вже будувати!
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06.02.2025 16:43 Ответить
Щоб почати будувати,спочатку треба зробити демонтаж тих споруд які недобудовані з 1995 року,а демонтувати там є що,і це займе не 5-6 місяців,лохторату знов впарюють діч,щоб спиз...ити бабла на свої безбідне життя та життя своїх дітей за кордоном,бо з такими темпами скоро України не стане.
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06.02.2025 16:59 Ответить
Ти працюєш в Енергоатомі?
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06.02.2025 17:07 Ответить
Чи просто спеціаліст?
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06.02.2025 17:17 Ответить
Читаю коментарі,одні спеціалісти і квантову фізику знають ,і географію ,історію ,але чомусь по Q ми 78
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06.02.2025 17:39 Ответить
Ставити російські блоки в Україні недоречно! Може виникнути ситуація, коли доведеться звертатися до "Росатому". Не деркачівським кадрам визначати перспективи української енергетики!
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06.02.2025 18:07 Ответить
Ага.
А через скільки років це станеться?
Скільки грошей за ці роки буде залито у бетон?

Що нині коштують Енергоатому туалетні йоршики для будівельних вагончиків ХАЕС?
Вже більше 1,5 тисяч чи ще ні?
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06.02.2025 18:43 Ответить
Уже балгарские реакторы пошли. Болгария не делает реакторов. ЭТО РАШАФАШИСТСКИЙ РЕАКТОР. Интересно, найдутся в Украине здоровые силы, которые разгонят эту галущенко-энергоатомпродажную банду???
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06.02.2025 20:17 Ответить
Запчастинами до цих блоків, нас американці теж забезпечать!?
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07.02.2025 09:39 Ответить
 
 