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Новости Взрывы в ТЦК
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За преступления против военных и ТЦК уже предусмотрено суровое наказание, - Фриз

ірина фріз

Действующее законодательство Украины уже предусматривает суровое наказание за преступления против военнослужащих и работников территориальных центров комплектования (ТЦК), в частности за посягательство на их жизнь.

Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Общественное напряжение относительно конфликтов военнообязанных и сотрудников ТЦК является значительным. Серьезное влияние на разжигание этих конфликтов осуществляют анонимные средства массовой информации и российская пропаганда. А освещение событий часто происходит однобоко, что нарушает элементарные стандарты журналистики", - подчеркнула депутат.

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По ее словам, нарушение закона сотрудниками ТЦК недопустимо, и в парламенте уже зарегистрирован законопроект №12442, который усиливает ответственность должностных лиц ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссий (ВВК). В то же время граждане также должны соблюдать закон и с уважением относиться к работникам этих учреждений.

"Законодательством уже предусмотрены более строгие нормы наказания за совершение таких действий в отношении военнослужащих, например, сопротивление военнослужащим и посягательство на жизнь военнослужащего в связи с их деятельностью", - сказала Фриз, отвечая на вопрос, планирует ли парламент усиливать ответственность за нападения на работников ТЦК.

Депутат также напомнила, что значительное количество работников ТЦК и СП сегодня - это бывшие фронтовые военные, которые по состоянию здоровья больше не могут участвовать в боевых действиях, поэтому переведены на тыловую службу.

"Законность и правопорядок должны соблюдаться всеми в стране, иначе насилие превратится в норму", - подытожила Фриз.

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Автор: 

взрыв (6813) Фриз Ирина (218) ТЦК (611)


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Топ комментарии
+33
Все передбачене, але ТЦК СП та НП не виконують норми законів і не несуть за це відповідальність, але притягуються до відповідальності цивільні...
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06.02.2025 17:22 Ответить
+29
Сформулюйте, хто такий робітник ТЦК, а то не зрозуміло, чи військовий, чи цивільний, носить форму та балаклаву і які в нього повноваження.
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06.02.2025 17:22 Ответить
+27
І тебе повісять . Як і всю вашу шоблу.
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06.02.2025 17:18 Ответить
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І тебе повісять . Як і всю вашу шоблу.
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06.02.2025 17:18 Ответить
члєнкиню не повісять - не для того мама черешню ростила....
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06.02.2025 17:22 Ответить
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06.02.2025 17:37 Ответить
Кого саме "повісять" - нардепку з ЄС, чи авторку статті? За яку провину та перед ким?
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06.02.2025 17:29 Ответить
А до чого тут автор статті? Вона людей викрадає з вулиць ? Повісять тих,хто створив незаконне збройне формування,яке викрадає ,затримує ,та позбавляє волі громадян України за 20 к за тіло. Ще й отримує зарплату з тих же українців.
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06.02.2025 17:41 Ответить
І тих мордатих вгодованих ********* ,що людей ловлять по вулицях.
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06.02.2025 17:47 Ответить
Просте запитання, чи є умови, при яких конкретно Ви погодитиєсь захищати Україну?
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06.02.2025 20:25 Ответить
Ото "логіка"...
Там написано "і тебе повісять". Кому це адресовано? Як воно корелює зі змістом статті?
Тут авторка статті саме до того що лише вона може прочитати ваше "передбачення" (обіцянку) - "і тебе повісять".
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06.02.2025 17:55 Ответить
ТЦК і СП потрібно терміново реформувати - іначе "частина" буде сидіти а "частина" гнити...
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06.02.2025 17:19 Ответить
наск беб дбр ..... не гумові.
спочатку треба терміново створити військову поліцію.
тільки тоді можна реформувати тцк.
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06.02.2025 17:57 Ответить
якщо мене забусярять, будуть тримати на підвалі, і я вийду звідти живим, я буду мстити, а якщо ні - то ні. Нафіг вони мені впали? перший я точно не буду нічого поганого робити.
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06.02.2025 17:21 Ответить
як мстити? підірвеш себе перед тцк?
нєнє.
просто цікаво?
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06.02.2025 17:58 Ответить
якщо ти не можеш придумати, то тобі й не потрібно знати
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06.02.2025 17:59 Ответить
та, що мені?
як умру то пох....
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06.02.2025 18:02 Ответить
Все передбачене, але ТЦК СП та НП не виконують норми законів і не несуть за це відповідальність, але притягуються до відповідальності цивільні...
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06.02.2025 17:22 Ответить
Теж саме запитання, при яких умовах конкретно Ви погодитесь захищати батьківщину ?.
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06.02.2025 20:29 Ответить
Сформулюйте, хто такий робітник ТЦК, а то не зрозуміло, чи військовий, чи цивільний, носить форму та балаклаву і які в нього повноваження.
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06.02.2025 17:22 Ответить
Що вам не зрозуміло?
Коли ******** автоматом та б'є цивільних, то він ВІЙСЬКОВИЙ.
А коли відправлятися на фронт захищати країну, то він "не навчений ЦИВІЛЬНИЙ"!
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06.02.2025 17:25 Ответить
Робітник ТЦК це той хто перекладає папери в кабінеті, веде діловодство, підмітає подвір'я та т.і. Військовослужбовець ТЦК займається охороною об'єкта, отримують розпорядження та виконують його по врученню повісток та перевірки документів військовозобов'язаних цивільних осіб, займаються підготовкою сил територіальної оборони та т.і.
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06.02.2025 18:13 Ответить
А у ситуації, коли ТЦКашники б'ють ВІЙСЬКОВИХ, то ХТО ВИННИЙ і кого КАРАТИ?!
Мабуть все теж - ЦИВІЛЬНИ "УХИЛЯНТИ" ВИННІ?
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06.02.2025 17:23 Ответить
Цивiльний ухилянт в изгнании (под прокси)?
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06.02.2025 18:21 Ответить
Блін, прирівняла військових до ухилянтів у формі!
А коли тцкуни за порушення законів будуть нести покарання???
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06.02.2025 17:23 Ответить
у США, Ізраїлі, Великій Британії, Франції та інших країнах Заходу тцк та сп немає (ніколи не було)
натомість є рекрутингові компанії, у яких за пристойну платню ефективно працюють ветерани (звільнені у запас)
може нарешті вже слід відмовитися від совка?
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06.02.2025 17:24 Ответить
мова за зміну системи: військовослужбовець - воюй, поранений - лікуйся, вилікувався, проте за станом здоров'я не в змозі брати участь в активних діях - служба у підрозділах тилового, технічного забезпечення, логістика, навчальні центри тощо
а рекрутінг (набір) до війська - звільнені з військової служби ветерани, а не діючі в/с, яких не вистачає на фронті
а так - совок, результати його у змі висвітлюють постійно
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06.02.2025 17:36 Ответить
авжеж
тут на ресурсі безліч прикладів про кацапські пі@арські каліч-підрозділи - на милицях, поранених
знайдеш сам, не інвалід
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06.02.2025 17:52 Ответить
@уйлостан - совок
чисельність окупаційних військ @уйлостану кратно перевищує чисельність ЗСУ
техніки, озброєння, б/к до арти у ворога значно більше - результати на картах Deep State
результати бойової роботи ЗСУ - щоденно, у т.ч. на цьому ресурсі, вони реально фантастичні (без перебільшення)
проте ЗСУ потребують ресурсу - нсамперед підготовлених, мотивованих воїнів
тцк та сп це завдання не в змозі виконати, потрібно змінити систему, зацікавити та переконати громадян захищати свою країну, а не лише дорікати їм необхідністю виконувати свій конституційний обов'язок. не завжди це працює
як варіант - рекрутінг, Ізраїль до прикладу
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06.02.2025 18:06 Ответить
про марєсьева тобі не нагадую, ти читав у школі
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06.02.2025 17:53 Ответить
Тому що в капіталістичних країнах, де 90% всіх благ держави належать 1% населення так і має бути. А загальна військова повинність може бути тільки в таких общаках як ссср
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06.02.2025 17:31 Ответить
А що скажеш за Ізраїль,Швейцарію,Фінляндію?
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06.02.2025 18:33 Ответить
Не чув, щоби в Швейцарії чи Фінляндії була якась мобілізація за останні 80+ років. А Ізраїльтяни час від часу збираються на сафарі проти муслімів в тапочках, щоб їх смачно випороти, маючи просто колосальну перевагу в технологічності над ними. Та що тут казати, у всіх цих славетних війнах, що тривають з 1948 року вже майже 80 років загинуло менше ізраїльських солдат, чим українських в битві за Бахмут. Що тут порівнювати
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06.02.2025 18:49 Ответить
В Ізраїлі служать/воюють і жінки,а маленька професійна армія не змогла відбить напад навіть терористів у шльопанцях 7.10.23. Швейцарія і Фінляндія хоч і не воювали давно,а від мобілізаційної армії не відмовились,регулярно тренують резервістів.
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06.02.2025 19:36 Ответить
Швейцарці взагалі за останні років 200 не воювали, фінів в 10 раз менше за українців було в 1941, але загинуло в Другій світовій майже в 100 раз менше чим нас. Ці країни живуть так як і інші 40 європейських країн і не думаю, що там зараз багато прихильників мобілізації - на папері вона може є, але війна би все показала
Щодо Ізраїля то там просто був фактор раптовості і відбити атаку цих бойовиків не було проблемою. Вже після цього Ізраїль знову оголосив збір призовників на чергове сафарі за терористами з калашами, в якому всі призовники знають, що втрати будуть мінімум 1 до 100 і шанс загинути в ізраїльського солдата буде дуже малий
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06.02.2025 20:47 Ответить
ні
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06.02.2025 17:29 Ответить
Напевно коли 73% виборців побачать що бубочка та )(уйло працюють в тандемі.
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06.02.2025 17:26 Ответить
За злочини проти НКВД і РККА теж так було
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06.02.2025 17:27 Ответить
Якщо безнаказанно порушуються діючі закони то де гарантія що ''більш сурові'' закони будуть працювати? (Влада як закривала очі на порушення так і далі закриватиме очі)
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06.02.2025 17:28 Ответить
"Депутатка також нагадала, що значна кількість працівників ТЦК та СП сьогодні - це колишні фронтові військові, які за станом здоров'я більше не можуть брати участь у бойових діях, тому переведені на тилову службу."

Ой заливае, ой заливае.
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06.02.2025 17:28 Ответить
щиро віримо,сам бачив,всі кульгаві,хто з палочкою,хто на милицях ,других там нема
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06.02.2025 17:30 Ответить
Хто поставить своє життя проти інтересів Фріз?
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06.02.2025 17:31 Ответить
Так під@ріа ухилянтів і дезертирів та їх адвокатів, що підбурюють проти захисту України, не саджають за грати
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06.02.2025 17:31 Ответить
Вони живуть в паралельному світі,там все по другому,там країна мрій
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06.02.2025 17:33 Ответить
Патрулі ТЦК і поліції діють у межах закону - перевіряють документи у осіб призовного віку і уразі порушень пропонують проїхатися до приміщення РТЦК для остаточного уточнення даних і направлення на медкомісію. Хто з ухилянтів починає бикувати, того обережно ************ до салону автівки. Де тут порушення закону з боку ТЦК??? Не бігай вулицями, а законослухняно сам прийди до ТЦК і не буде ніяких конфліктів. У чому проблема??? Не пропонуй хабаря і не буде хабарництва у жодній державній установі. В усьому винні самі порушники мобілізаційного законодавства.
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06.02.2025 17:36 Ответить
Ти про таке,як повістка чув???А коли ***********,то пройдешь за півгодини ВЛК,будеш 100% придатний і можливо в той самий день на підготовку відвезуть
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06.02.2025 17:44 Ответить
Отримали повістку - прийдіть до РТЦК у визначений час з необхідними документами. Не доводьте ситуацію до фази "заштовхування", якщо не маєте при собі броні або інших законних, а не підроблених документів. Так вчиняють усі порядні громадяни. Якщо громадянин хоче ухилитися, то знаходить тисячу причин на це і "вмикає" бикування, вважаючи себе правим. Правим виявляється лише ЗАКОН.
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06.02.2025 17:56 Ответить
Ти ідіот?По твоєму вони в бусика забирають,щоб повістку вручити ?Чи ти косиш під ідіота?
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06.02.2025 17:59 Ответить
Вас запрошують проїхати до РТЦК, оскільки у вас під час перевірки не виявилося документів, які дають право на відстрочку щодо призову на військову службу. У приміщенні ТЦК усе з"ясується і буде ухвалено відповідне законне рішення.
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06.02.2025 18:07 Ответить
В такому випадку дають повістку!!!!Не видумуй.Мене зупинили на посту-дали повістку,нікуди мені не пропонували їхать,але це було так раніше!!!
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06.02.2025 18:11 Ответить
Порядні громадяни живуть там де конституція не на паузі.
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06.02.2025 18:07 Ответить
Куку Кацапе, ти вже задовбав. Я ж тобі вже писав про твої фсбешні вуха. Вони дуже гарно стирчать.
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06.02.2025 18:03 Ответить
Abram Ivanov Чому маячню? Показав Резерв+ І ніхто тебе не затримує. Перевірено неодноразово.
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06.02.2025 18:06 Ответить
Мусор чи тцкашник вгодований?
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06.02.2025 17:45 Ответить
Гарна казочка, але реальність дуже відрізняється.
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06.02.2025 18:13 Ответить
Фріз
 I'm ma Baker!
Put your hands in the air and give me all your money!
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06.02.2025 17:38 Ответить
маю трошки тільки для себе
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06.02.2025 17:40 Ответить
заморозить чи шо ? freeze - заморозить
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06.02.2025 17:39 Ответить
А за злочини тецека проти цивільних передбачений нічний домашній арешт і переведення на інше місце служби коли все вляжеться і забудеться.
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06.02.2025 17:45 Ответить
Тобі в Германії хто прострілить?
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06.02.2025 18:08 Ответить
Ох тиж і криса кацапо-німецька. Рублями за пости отримуєш? Не перший пост твій сьогодні провокативний. Пр п'ять років за слово бусіфікація теж твій був пару годин назад. Завянь
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06.02.2025 18:10 Ответить
На прострілювання свого коліна сам приїдеш, чи треба до тебе вислати виконавців вироку?
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06.02.2025 18:15 Ответить
Скільки, згвалтованих в ТЦК, набігло.
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06.02.2025 17:55 Ответить
тобі дурачку смішно,що тцк бьють і вбивають людей?
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06.02.2025 17:56 Ответить
Тобто ви отримали повістку, прийшли у визначений час до РТЦК, надали документи, а вас не сіло ні впало працівники цієї установи схопили, відгамселили ногами, а якщо ви запитали "За що?", то й вбили??? Це ви у кацапській методичці вичитали??? Наступного разу вам доручать здійснити не інформаційну диверсію, як зараз, а дадуть міну-гранату для теракту, погодитеся???
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06.02.2025 18:17 Ответить
Сам упав,сомоубився!!!
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06.02.2025 18:21 Ответить
Не мають права працівники ТЦК застосовувати силу.Якщо виникла суперечка,для цього викликається поліція!!ТЦК не мають права затримувати громадянина в ТЦК!!Учи закони довбень тупий
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06.02.2025 18:22 Ответить
Битою б'ють прямо при вході. Ухилився або голова витримала гарний солдат, а якщо голова луснула, як гнилий гарбуз, то такі і не треба.
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06.02.2025 19:18 Ответить
Добре що злочини проти цивільних від опричників ніякого покарання. Вбили людину - помер Максим - і *** с ним. Лицемірна клоака, а не держава.
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06.02.2025 18:02 Ответить
Потужна Потужність Набагато краща ніж твоя кацапія.
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06.02.2025 18:10 Ответить
Та ні, вже набагато гірша.
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06.02.2025 18:12 Ответить
Дуже примітивна і жалюгідна відповідь. Якщо немає аргументів, щоб заперечити, то краще нічого не писати - так читачі не дізнаються про вашу тупість.
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06.02.2025 18:24 Ответить
Для представників ТЦК створять правила поведінки щодо поводження з військовозобов'язаними,
Джерело: https://censor.net/ua/n3534326
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06.02.2025 18:04 Ответить
Говорите неправду.Ті, що за станом здоров'я переведені на службу в ТЦК, фізично не мають здоров'я, щоб заламувати руки. Це роблять здорові лоби.
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06.02.2025 18:16 Ответить
а за преступления ТЦК против мирных ничего не предусмотренно?)))
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06.02.2025 19:07 Ответить
Знову нещодавно, вмер військовозобов'язаний у Запорізькій області, тцк сказали що то був п'яний наркоман, а судмедексперти все спростували. В новинах поодинокі повідомлення. В київській лікарні крутили хлопця два тцк-ника, київське тцк зробило заяву - це не наші, навіть не знаємо хто це, бо затримувати людей має право тільки поліція. От так і живемо. Не пишуть, бо це буде все російське ІПСО. Народ все бачить і запам'ятовує.
Нещодавно хоронили сусіда, тільки нещодавно повернули тіло, загинув під Бахмутом. Пафосу з військовими та прапорами було менше ніж, коли хоронили тцк-ника з заправки, який, як виявилось, ніде не воював.
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06.02.2025 19:21 Ответить
Наробили силовиків, а очі муляє пересічний платник податків.
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06.02.2025 19:40 Ответить
в. рада -нелигітимна з жовтня 2023 р., президент -нелигітимний після 20 травня 2024 р., тобто ніяких законних варіантів "вони " не можуть створити , і тому ці незаконні воєнізовані формування тероризують українців.
по суті всі ці "правоохоронці" перетворюються в ескадрони смерті , щоб рятувати цих крадунів.
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06.02.2025 20:04 Ответить
Сьогодні бачу в троляндії зеленої аншлаг-чього ви так сьогодні всюди збудились?що таке?на всіх ресурсах просто розриває їх-і зелю всі ******* і будуть вибирати
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06.02.2025 20:15 Ответить
Заспокойся, Ірка. Твої балачки до сраки.
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06.02.2025 20:25 Ответить
спочатку лемент в інтернеті а потім вибухи та вбивства, потім зірвана мобілізація та програна війна
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06.02.2025 20:39 Ответить
 
 