За преступления против военных и ТЦК уже предусмотрено суровое наказание, - Фриз

Действующее законодательство Украины уже предусматривает суровое наказание за преступления против военнослужащих и работников территориальных центров комплектования (ТЦК), в частности за посягательство на их жизнь.

Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Общественное напряжение относительно конфликтов военнообязанных и сотрудников ТЦК является значительным. Серьезное влияние на разжигание этих конфликтов осуществляют анонимные средства массовой информации и российская пропаганда. А освещение событий часто происходит однобоко, что нарушает элементарные стандарты журналистики", - подчеркнула депутат.

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По ее словам, нарушение закона сотрудниками ТЦК недопустимо, и в парламенте уже зарегистрирован законопроект №12442, который усиливает ответственность должностных лиц ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссий (ВВК). В то же время граждане также должны соблюдать закон и с уважением относиться к работникам этих учреждений.

"Законодательством уже предусмотрены более строгие нормы наказания за совершение таких действий в отношении военнослужащих, например, сопротивление военнослужащим и посягательство на жизнь военнослужащего в связи с их деятельностью", - сказала Фриз, отвечая на вопрос, планирует ли парламент усиливать ответственность за нападения на работников ТЦК.

Депутат также напомнила, что значительное количество работников ТЦК и СП сегодня - это бывшие фронтовые военные, которые по состоянию здоровья больше не могут участвовать в боевых действиях, поэтому переведены на тыловую службу.

"Законность и правопорядок должны соблюдаться всеми в стране, иначе насилие превратится в норму", - подытожила Фриз.

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