За преступления против военных и ТЦК уже предусмотрено суровое наказание, - Фриз
Действующее законодательство Украины уже предусматривает суровое наказание за преступления против военнослужащих и работников территориальных центров комплектования (ТЦК), в частности за посягательство на их жизнь.
Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Общественное напряжение относительно конфликтов военнообязанных и сотрудников ТЦК является значительным. Серьезное влияние на разжигание этих конфликтов осуществляют анонимные средства массовой информации и российская пропаганда. А освещение событий часто происходит однобоко, что нарушает элементарные стандарты журналистики", - подчеркнула депутат.
По ее словам, нарушение закона сотрудниками ТЦК недопустимо, и в парламенте уже зарегистрирован законопроект №12442, который усиливает ответственность должностных лиц ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссий (ВВК). В то же время граждане также должны соблюдать закон и с уважением относиться к работникам этих учреждений.
"Законодательством уже предусмотрены более строгие нормы наказания за совершение таких действий в отношении военнослужащих, например, сопротивление военнослужащим и посягательство на жизнь военнослужащего в связи с их деятельностью", - сказала Фриз, отвечая на вопрос, планирует ли парламент усиливать ответственность за нападения на работников ТЦК.
Депутат также напомнила, что значительное количество работников ТЦК и СП сегодня - это бывшие фронтовые военные, которые по состоянию здоровья больше не могут участвовать в боевых действиях, поэтому переведены на тыловую службу.
"Законность и правопорядок должны соблюдаться всеми в стране, иначе насилие превратится в норму", - подытожила Фриз.
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Там написано "і тебе повісять". Кому це адресовано? Як воно корелює зі змістом статті?
Тут авторка статті саме до того що лише вона може прочитати ваше "передбачення" (обіцянку) - "і тебе повісять".
спочатку треба терміново створити військову поліцію.
тільки тоді можна реформувати тцк.
нєнє.
просто цікаво?
як умру то пох....
Коли ******** автоматом та б'є цивільних, то він ВІЙСЬКОВИЙ.
А коли відправлятися на фронт захищати країну, то він "не навчений ЦИВІЛЬНИЙ"!
Мабуть все теж - ЦИВІЛЬНИ "УХИЛЯНТИ" ВИННІ?
А коли тцкуни за порушення законів будуть нести покарання???
натомість є рекрутингові компанії, у яких за пристойну платню ефективно працюють ветерани (звільнені у запас)
може нарешті вже слід відмовитися від совка?
а рекрутінг (набір) до війська - звільнені з військової служби ветерани, а не діючі в/с, яких не вистачає на фронті
а так - совок, результати його у змі висвітлюють постійно
тут на ресурсі безліч прикладів про кацапські пі@арські каліч-підрозділи - на милицях, поранених
знайдеш сам, не інвалід
чисельність окупаційних військ @уйлостану кратно перевищує чисельність ЗСУ
техніки, озброєння, б/к до арти у ворога значно більше - результати на картах Deep State
результати бойової роботи ЗСУ - щоденно, у т.ч. на цьому ресурсі, вони реально фантастичні (без перебільшення)
проте ЗСУ потребують ресурсу - нсамперед підготовлених, мотивованих воїнів
тцк та сп це завдання не в змозі виконати, потрібно змінити систему, зацікавити та переконати громадян захищати свою країну, а не лише дорікати їм необхідністю виконувати свій конституційний обов'язок. не завжди це працює
як варіант - рекрутінг, Ізраїль до прикладу
Щодо Ізраїля то там просто був фактор раптовості і відбити атаку цих бойовиків не було проблемою. Вже після цього Ізраїль знову оголосив збір призовників на чергове сафарі за терористами з калашами, в якому всі призовники знають, що втрати будуть мінімум 1 до 100 і шанс загинути в ізраїльського солдата буде дуже малий
Ой заливае, ой заливае.
I'm ma Baker!
Put your hands in the air and give me all your money!
Джерело: https://censor.net/ua/n3534326
Нещодавно хоронили сусіда, тільки нещодавно повернули тіло, загинув під Бахмутом. Пафосу з військовими та прапорами було менше ніж, коли хоронили тцк-ника з заправки, який, як виявилось, ніде не воював.
по суті всі ці "правоохоронці" перетворюються в ескадрони смерті , щоб рятувати цих крадунів.