РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11710 посетителей онлайн
Новости
2 690 35

В ТЦК Полтавщины усиливают меры безопасности из-за серии подрывов в разных регионах Украины

На Полтавщине в ТЦК и СП усиливают меры безопасности

В Полтавской области ТЦК и СП усиливают меры безопасности после убийства военнослужащего в Пирятине, а также из-за серии террористических актов против работников ТЦК в разных регионах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Радіо Свобода" (проект "Свобода. Ранок") сказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

"Буквально в первые часы после получения информации, что произошло нападение на нашего военного, уже были отданы устные распоряжения, позже - письменные, относительно того, как реагировать, об усилении бдительности. Соответственно, и сейчас также идет работа по усилению охраны территории, где у нас, например, есть видеонаблюдение. Но проводится наращивание: увеличение количества людей, привлеченных к охране, конечно, будет однозначно. Возможно, для жителей будут определенные неудобства в том, что придется дольше ждать, пока выяснятся детали их прибытия. Досмотр пакетов, рюкзаков, конечно, уже проводится и будет проводиться однозначно", - рассказал Истомин.

Он также не против решения обеспечить военнослужащих ТЦК и СП нагрудными камерами видеонаблюдения, потому что им, мол, нечего скрывать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За подрывами возле ТЦК и покушениями на полицейских стоят спецслужбы РФ, - глава Нацполиции Выговский

"Это мое личное, конечно, мнение, но, мне кажется, что военнослужащие даже будут только за то, чтобы их разговор записывался, чтобы в случае какой-то конфликтной ситуации у них гарантированно было видео, что конфликт спровоцирован не ими", - пояснил представитель Полтавского ТЦК.

Также меры безопасности усиливают в военкоматах Львовщины.

Как сообщил представитель Оперативного командования "Захід" Олег Домбровский, речь идет об элементарных мерах безопасности.

Домбровский, учитывая ситуацию, призывает граждан быть внимательными и наблюдательными, находясь в общественных местах, в частности, во время посещения центров комплектования.

"Это также и к сведению каждого отдельного военнообязанного, который приходит обновлять свои военно-учетные данные, проходить военно-врачебную комиссию или другие мероприятия. Например, распланировать свое время, созвониться заранее, договориться о времени, месте встречи, о том, сколько, например, может уйти времени на реализацию того или иного запроса гражданина - о том, что я постоянно говорю - о здравом смысле, о здоровой коммуникации между гражданами и между военными. И в обратном направлении", - добавил он.

Также читайте: Теракт в Ривненском ТЦК: Спецслужбы РФ "втемную" завербовали и намеренно подорвали своего агента, - СБУ

Ранее сообщалось, что двум лицам жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении в убийстве военного на автозаправочной станции.

Цензор.НЕТ сообщал, что 1 февраля 2025 года военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Позже нападавший был задержан.

5 февраля 2025 года возле здания ТЦК и СП Каменца-Подольского, что в Хмельницкой области, прогремел взрыв.

В результате теракта пострадали 4 человека. Человек, совершивший преступление, погиб.

Также читайте: Человек, совершивший подрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском, погиб, - Нацполиция

Автор: 

безопасность (1116) ТЦК (611) Полтавская область (1186)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Не проти камер бо немає шо приховувати?
А чого ж тоді запис з камер АЗС із нападом приховали?
показать весь комментарий
06.02.2025 11:49 Ответить
+20
В працівників ТЦК повинна бути своя форма одягу, в горошок, наприклад, щоб військові не постраждали.
показать весь комментарий
06.02.2025 11:47 Ответить
+19
Наберуть ще більше прикормлених місцевих крутеликів у "роти охорони" тецека і продовжать ловити звичайних громадян ще з більшою завзятістю.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В працівників ТЦК повинна бути своя форма одягу, в горошок, наприклад, щоб військові не постраждали.
показать весь комментарий
06.02.2025 11:47 Ответить
та в ухилянтів вже є свій одяг

показать весь комментарий
06.02.2025 12:03 Ответить
ти думаєш я буду дискутувати на рахунок уклоністів обісцяних? вони мене не цікавлять.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:22 Ответить
я захищаю своїх побратимів що воювали . які гинуть в мирних містах від кацапських істот.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:25 Ответить
Не проти камер бо немає шо приховувати?
А чого ж тоді запис з камер АЗС із нападом приховали?
показать весь комментарий
06.02.2025 11:49 Ответить
Собак потрібно - шоб вибухівку винюхували
показать весь комментарий
06.02.2025 11:50 Ответить
Ухилянт може і без вибухівки, як кажуть кацапи " лопнуть от злости", коли побачить зблизька піксель. Треба щось робити, щоб уламки ухилянтських голів не травмували наших військових.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:02 Ответить
Я в свої без півтора 60 хожу в тцк як на роботу. бачу в кабіне тах молодих здорових відгудованих хлопців 30_45років які навіть не знають в якій стороні війна. але всі **** формі. ти про яких військових??????
показать весь комментарий
06.02.2025 12:22 Ответить
ТЦК почнуть використовувати бодікамери, записи з яких зможуть отримувати також суди, адвокати, ЗМІ

Міністерство оборони України затвердило Інструкцію із застосування ТЦК технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації. Згідно з інструкцією, записи можуть передавати також і журналістам.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Так, 16 вересня Міністерство юстиції зареєструвало даний https://ips.ligazakon.net/document/view/re42736?an=1&ed=2024_08_06 наказ Міноборони №532 від 6 серпня 2024 року "Про затвердження Інструкції із застосування територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації".

Вказується, що фото- і відеозаписи або копії записів з портативних відеореєстраторів можуть бути надані за вмотивованими запитами органів державної влади, органів досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді та суду, поліції та інших осіб у порядку, передбаченому законом.
показать весь комментарий
06.02.2025 11:53 Ответить
P.s. Але чомусь, жодного разу, ніякого відео/аудіо з конфліктних ситуацій не було представлено...
показать весь комментарий
06.02.2025 11:55 Ответить
Там відразу стаття носію камери
показать весь комментарий
06.02.2025 12:39 Ответить
так вроде давно было, что б носили боди-камеры.... потом с введением бусификаци-сняли....
показать весь комментарий
06.02.2025 11:54 Ответить
"збільшення людей, залучених до охорони, звичайно, буде однозначно"

Так переможемо.
показать весь комментарий
06.02.2025 11:58 Ответить
Бідосі. Поводили би себе адекватно, подібного би не було
показать весь комментарий
06.02.2025 11:59 Ответить
Наберуть ще більше прикормлених місцевих крутеликів у "роти охорони" тецека і продовжать ловити звичайних громадян ще з більшою завзятістю.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:09 Ответить
Силовики зроблять все а би не виконувати ст24 про національну поліцію!!!
показать весь комментарий
06.02.2025 12:21 Ответить
О збільшать кількість ухилянтів у формі щоб охороняли себе коханих.
А працювати у руслі Конституції не розглядався варіант?!!!
показать весь комментарий
06.02.2025 12:14 Ответить
Бо почалось народне невдоволення, що по містах тиняється забагато мажорів та крутих, а виловлюють чорноробів. От і придумали куди тих крутих і мажорів прилаштувати. А заодно і ще трохи закрутити гайки народу, бо вже починає багато балакати.
показать весь комментарий
06.02.2025 12:36 Ответить
Повилазили сцикуни і ждуни,*****, одним словом!
показать весь комментарий
06.02.2025 12:56 Ответить
Дуже приємно - Олег
показать весь комментарий
06.02.2025 14:48 Ответить
 
 