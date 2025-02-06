В ТЦК Полтавщины усиливают меры безопасности из-за серии подрывов в разных регионах Украины

В Полтавской области ТЦК и СП усиливают меры безопасности после убийства военнослужащего в Пирятине, а также из-за серии террористических актов против работников ТЦК в разных регионах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Радіо Свобода" (проект "Свобода. Ранок") сказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

"Буквально в первые часы после получения информации, что произошло нападение на нашего военного, уже были отданы устные распоряжения, позже - письменные, относительно того, как реагировать, об усилении бдительности. Соответственно, и сейчас также идет работа по усилению охраны территории, где у нас, например, есть видеонаблюдение. Но проводится наращивание: увеличение количества людей, привлеченных к охране, конечно, будет однозначно. Возможно, для жителей будут определенные неудобства в том, что придется дольше ждать, пока выяснятся детали их прибытия. Досмотр пакетов, рюкзаков, конечно, уже проводится и будет проводиться однозначно", - рассказал Истомин.

Он также не против решения обеспечить военнослужащих ТЦК и СП нагрудными камерами видеонаблюдения, потому что им, мол, нечего скрывать.

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"Это мое личное, конечно, мнение, но, мне кажется, что военнослужащие даже будут только за то, чтобы их разговор записывался, чтобы в случае какой-то конфликтной ситуации у них гарантированно было видео, что конфликт спровоцирован не ими", - пояснил представитель Полтавского ТЦК.

Также меры безопасности усиливают в военкоматах Львовщины.

Как сообщил представитель Оперативного командования "Захід" Олег Домбровский, речь идет об элементарных мерах безопасности.

Домбровский, учитывая ситуацию, призывает граждан быть внимательными и наблюдательными, находясь в общественных местах, в частности, во время посещения центров комплектования.

"Это также и к сведению каждого отдельного военнообязанного, который приходит обновлять свои военно-учетные данные, проходить военно-врачебную комиссию или другие мероприятия. Например, распланировать свое время, созвониться заранее, договориться о времени, месте встречи, о том, сколько, например, может уйти времени на реализацию того или иного запроса гражданина - о том, что я постоянно говорю - о здравом смысле, о здоровой коммуникации между гражданами и между военными. И в обратном направлении", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что двум лицам жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении в убийстве военного на автозаправочной станции.

Цензор.НЕТ сообщал, что 1 февраля 2025 года военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Позже нападавший был задержан.

5 февраля 2025 года возле здания ТЦК и СП Каменца-Подольского, что в Хмельницкой области, прогремел взрыв.

В результате теракта пострадали 4 человека. Человек, совершивший преступление, погиб.

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