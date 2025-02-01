Задержан нападавший, застреливший военного РТЦК на АЗС вблизи Пирятина, - полиция

Правоохранители задержали мужчину, который застрелил военного РТЦК на автозаправочной станции в г. Пирятин на Полтавщине во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Полтавской области.

Как отмечается, нападавший выстрелил в военнослужащего Полтавского РТЦК из ружья, завладел его автоматом и вместе с соучастником скрылся с места происшествия. К сожалению, спасти жизнь военному не удалось. Во время спецоперации полицейские задержали нападавшего.

"Около полуночи 31 января в полицию Полтавщины поступила информация, что на автозаправке, расположенной недалеко от города Пирятина на автодороге Киев - Харьков - Довжанский, неизвестный мужчина выстрелил в военного, завладел его оружием и скрылся с места происшествия вместе с сообщником", - говорится в сообщении.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа, оперативники и криминалисты полиции. Во время первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что военные перевозили военнообязанных в сопровождении двух работников ТЦК и СП. Когда транспортное средство остановилось на АЗС, неизвестный мужчина внезапно произвел выстрел из ружья в военного Полтавского РТЦК, завладел его автоматом и скрылся с места совершения преступления вместе с сообщником.

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"С целью оперативного задержания вооруженных преступников мы немедленно начали специальную полицейскую операцию. В течение нескольких часов оперативно-розыскных мер мы установили местонахождение нападавших. С привлечением спецподразделений полиции области фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник - житель Полтавы 1988 года рождения. В ходе проведения неотложного обыска следователи оружие у нападавшего изъяли. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях и избрании им меры пресечения", - заявил начальник полиции Полтавщины вген Рогачев.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 и ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Нападавший сбежал.