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Задержан нападавший, застреливший военного РТЦК на АЗС вблизи Пирятина, - полиция

Стрілянина на АЗС в Пирятині

Правоохранители задержали мужчину, который застрелил военного РТЦК на автозаправочной станции в г. Пирятин на Полтавщине во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Полтавской области.

Как отмечается, нападавший выстрелил в военнослужащего Полтавского РТЦК из ружья, завладел его автоматом и вместе с соучастником скрылся с места происшествия. К сожалению, спасти жизнь военному не удалось. Во время спецоперации полицейские задержали нападавшего.

"Около полуночи 31 января в полицию Полтавщины поступила информация, что на автозаправке, расположенной недалеко от города Пирятина на автодороге Киев - Харьков - Довжанский, неизвестный мужчина выстрелил в военного, завладел его оружием и скрылся с места происшествия вместе с сообщником", - говорится в сообщении.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа, оперативники и криминалисты полиции. Во время первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что военные перевозили военнообязанных в сопровождении двух работников ТЦК и СП. Когда транспортное средство остановилось на АЗС, неизвестный мужчина внезапно произвел выстрел из ружья в военного Полтавского РТЦК, завладел его автоматом и скрылся с места совершения преступления вместе с сообщником.

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"С целью оперативного задержания вооруженных преступников мы немедленно начали специальную полицейскую операцию. В течение нескольких часов оперативно-розыскных мер мы установили местонахождение нападавших. С привлечением спецподразделений полиции области фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник - житель Полтавы 1988 года рождения. В ходе проведения неотложного обыска следователи оружие у нападавшего изъяли. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях и избрании им меры пресечения", - заявил начальник полиции Полтавщины вген Рогачев.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 и ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Нападавший сбежал.

Автор: 

Нацполиция (16559) стрельба (3267) ТЦК (606) Полтавская область (1184) Лубенский район (12) Пирятин (7)


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Топ комментарии
+29
От же ж дебіли,тільки біди накоїли.І собі і іншим
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01.02.2025 12:35 Ответить
+24
1) Чого ви так молилися на ЗСУ в перший рік війни.? Коли ворог був у вашого порога. Віддавали останнє
2) Чому перший , частина другого року не було бусицікації?
3) Чому, ті хто на фронті, повинні 24/7 захищати вас , вже три роки, ваше майно, ваше право на роботу, бізнес, відпочинок від приходу кац....
4) Чому військові безправні і без терміну демобілізації, бо більшість ,хто має їх замінити , не бажають йти воювати.
5) Чому ви користуєтесь своїми правами, свободами, можливостями, заявляєте про них за рахунок військових, що третій рік без відпочинку і ротацій.
6) Ви часто маніпулюєте, що нехай пенсіонери військові воюють, поліцця, депутати. Тоді ви підете. Так до вашого відома, в ЗСУ багато військових пенсіонерів, цілі бригади поліції воюють, багато депутатів районних, обласних рад на війні. Чого ж ви ще чекаєте?
Ті депутати і можновладці, які не йдуть воювати, то вони такі ж я і ви уникають війни
7) Ви скажете, так в армії бардак, бюрократія тощо. То чого ж ви не йдете, не змінюєте армію за стандартами NATO.?
Чого ви не замінете пенсіонерів совкових.?
8) Якщо ви не хочете захищати владу . ОК. То чого ви не йдете захищати свою власність, свої права, можливості, землю, Україну.?
9) Якщо Україна вам нічого не дала , вона не ваша. То чого ви в ній сидите.? Навіщо вам бути там, де хреново, не любо?
10) Чого ви кричите про бусифікацію, про порушення ваших прав, якщо ви спочатку порушили Конституційні обов'язки свої.
Не було б бусифікації ( як в перший рік війни) , якби кожен виконав свій обов'язок і пішов до військомата.
11) Чому ви вирішили, шо права є у вас , але обов'язків немає.? Чого ви маєте право порушувати обов'язки, а інші не мають права їх змушувати виконувати.
12) Чому ви питаєте ( вимагаєте) в інших, чи він на війні, а не питаєте в себе на сам перед.?
І таких чому , в мене до вас багато.
Але дайте відповідь хоча б на ці запитання . Чи страшно навіть собі признатися у правді своїй.
P.S. Хочте вгадаю? Ви не напишете правду в коментах. Думаю, жоден не відповість тут чесно.
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01.02.2025 15:27 Ответить
+23
Довєдьонноє до отчаянія мєстноє насєлєніє Полтавщіни, котороє ждьот освобождєнія сіламі братской русской арміі.
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01.02.2025 12:37 Ответить
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По суті військовий,виведений поза штат застрелив підорка пристрояного в ТЦК,не військового,а чорта,який заради грошей погодився викрадати людей!!!Автомат у нього був,що не втекли насильно бусифіковані.
На похороні жодного цивільного!!!!Напевно з поваги не прийшли
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05.02.2025 14:11 Ответить
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