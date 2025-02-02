Убийство военного ТЦК на АЗС в Пирятине: двум жителям Полтавщины сообщено о подозрении. ФОТО

При процессуальном руководстве Лубенской окружной прокуратуры двум лицам жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении в убийстве военного на автозаправочной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, одному инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 УК Украины)

Другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

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Что установило следствие?

По данным следствия, 31 января этого года житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть. Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия.

Через несколько часов подозреваемых задержали. Во время обыска правоохранители изъяли у лубенца 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное. Вещественные доказательства направлены на экспертизы. Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые.

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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 1 февраля 2025 года военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Позже нападавший был задержан.