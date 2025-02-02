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Новости
20 209 201

Убийство военного ТЦК на АЗС в Пирятине: двум жителям Полтавщины сообщено о подозрении. ФОТО

При процессуальном руководстве Лубенской окружной прокуратуры двум лицам жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении в убийстве военного на автозаправочной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, одному инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 УК Украины)

Другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийства военных в тылу – красная линия. Необходима молниеносная и жесткая реакция власти, - Драпатый

вбивці тцкашника в Пирятині
вбивці тцкашника в Пирятині
вбивці тцкашника в Пирятині

Что установило следствие?

По данным следствия, 31 января этого года житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть. Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия.

Через несколько часов подозреваемых задержали. Во время обыска правоохранители изъяли у лубенца 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное. Вещественные доказательства направлены на экспертизы. Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Безуглая: "Убийство военного из ТЦК - следствие работы ТЦК"

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 1 февраля 2025 года военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Позже нападавший был задержан.

Автор: 

убийство (6505) Офис Генпрокурора (2496) ТЦК (606) Полтавская область (1184) Лубенский район (12) Пирятин (7)


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Топ комментарии
+36
Треба щоб таку оперативність поліція демонструвала і в розлідуванні злочинів ТЦКшників .
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02.02.2025 15:02 Ответить
+28
Пояснюю : всі проблеми з мобілізацією і навколо ТЦК створено штучно потужними зусиллями 5-6 менеджерів невсратості зєлі.
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02.02.2025 15:17 Ответить
+24
а розмінований Чонгар ?
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02.02.2025 15:04 Ответить
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Сказали суму і точку, куди привезти гроші і викупити родича (сина?) Сума для воєнкомів копійки, а для українця нереальна. Тому замість грошей взяв ствол.
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03.02.2025 14:56 Ответить
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