"Слуга народа" Безуглая: "Убийство военного из ТЦК - следствие работы ТЦК"
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая прокомментировала убийство военнослужащего РТЦК на АЗС в Пирятине.
Об этом она написала в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Убийство военного из ТЦК - это следствие работы ТЦК. Люди не верят военным штабам, не знают своего пути, но знают знакомого, который откупился. Это порождает крайности", - говорится в заметке нардепа.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Нападавший сбежал.
Позже правоохранители задержали стрелка. Им оказался житель Полтавщины 1984 года рождения.
Топ комментарии
+41 Лінкольн мкх #601041
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+29 Pawlo Kit
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+29 Тарас Бартусяк
показать весь комментарий01.02.2025 16:46 Ответить Ссылка
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зі: нема настрою ліпити будь-які смайлики
А військові тепер винуваті.