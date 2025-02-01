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"Слуга народа" Безуглая: "Убийство военного из ТЦК - следствие работы ТЦК"

Безугла про вбивство військового ТЦК

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая прокомментировала убийство военнослужащего РТЦК на АЗС в Пирятине.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Убийство военного из ТЦК - это следствие работы ТЦК. Люди не верят военным штабам, не знают своего пути, но знают знакомого, который откупился. Это порождает крайности", - говорится в заметке нардепа.

Безугла про вбивство військового ТЦК

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обращаюсь к США: не оказывайте помощь Украине, пока не будет изменено военное руководство", - "слуга народа" Безуглая

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Нападавший сбежал.

Позже правоохранители задержали стрелка. Им оказался житель Полтавщины 1984 года рождения.

Автор: 

убийство (6505) Безуглая Марьяна (292) ТЦК (606) Пирятин (7)


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Топ комментарии
+41
при Порошенку такого не було, це наслідки вашої зеленої довбаної нікчемної влади, а не ТЦК
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01.02.2025 16:43 Ответить
+29
Курва! Нічим не гребує
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01.02.2025 16:42 Ответить
+29
Дурепа ти тупоголова все що відбулося, відбувається, та відбудеться у майбутньому це все наслідок керівництва зелупи і таких як ти!
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01.02.2025 16:46 Ответить
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Так ви ж зелені ******** і дали добро на бусифікаторство. Це ваш заслуга і робота.
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01.02.2025 19:10 Ответить
нездатність ВР, правлячої коаліції та персонально Зеленського мобілізувати країну на супротив, провести мобілізацію приводять до подібних результатів. якби у Безуглої була б хоч крапля совісті вона б можливо це і згадала б. а так сидячи на підсосі банкової вона ще більше розхитує суспільство
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01.02.2025 19:38 Ответить
Лідор без коментів .... як це було завжди. Бо сам ухилявся аж ..... Мабуть, соромно.
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01.02.2025 19:59 Ответить
Нехай покаже приклад, - махне шашкою, або блисне фонарем під юбкою.
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01.02.2025 20:21 Ответить
робота тцк це наслідок роботи твого пахана хєрмака, тож перш ніж писати усіляку х ..ню подивись у дзеркало убога
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01.02.2025 20:34 Ответить
ага, а тцк в нас само по собі існує... незалежний такий орган... хтось їм же дає вказівки - робіть що хочете, а пригонить 200 голів на вчора, а інакше самі підете... чогось влада думала, якщо люди були готові платити у 22 році, щоб їх до війська взяли, то і завжди так буде... в нас точно менший людський ресурс, ніж на рашці і його треба було максимально берегти + показувати людське відношення до поранених, до сімей загиблих, до зниклих безвісти... з людьми треба працювати, а не грабувати ії усіма відомими способами... а ще в нас немає ніякої стратегії, як воювати в умовах обмеженого людського ресурсу й при цьому завдавати максимальну шкоду ворогу...
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01.02.2025 20:53 Ответить
наслідок роботи Безмозглої видно, довго чекати не прийдеться
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01.02.2025 21:44 Ответить
"Вбивство військового із ТЦК - це наслідок роботи ТЦК.(це результат роботи зеленої антиукраїнської влади в Україні Люди не вірять "зеленій владі", не знають свого шляху, Це породжує крайнощі", І все ,чим живе Україна сьогодні - наслідки роботи "зе влади"
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01.02.2025 22:51 Ответить
Тільки ось в чому проблема: а таких наслідках роботи зевлади винуватий Порошенко, і тільки він. Ні сама зевлада не винувата, ні її безмозгла, ні 73/43%зебіли не винуваті, - бо за це відповідати мають Порошенко зі своїми порохоботами.

зі: нема настрою ліпити будь-які смайлики
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02.02.2025 07:27 Ответить
маєш на увазі, що "порох" разом з порохоботами перед виборами у 2019 році ,агітував і голосував за "зепоцріотів"???Смайлик ,вже автоматично і без настрою приліпився ,до всіх,хто має таке саме думання.
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02.02.2025 14:04 Ответить
Ви ж, зелені гидоти, довели до цього!!!
А військові тепер винуваті.
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02.02.2025 11:33 Ответить
колі вона вже рота прикриє?
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02.02.2025 15:10 Ответить
Здохни, **** чорнорота
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02.02.2025 15:58 Ответить
мене ще 26.02.22 не взяли за віком
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02.02.2025 20:47 Ответить
Цією заявою Безугла та її куратор Єрмак просуває наративи Кремля.
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03.02.2025 15:05 Ответить
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