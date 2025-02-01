"Слуга народа" Безуглая: "Убийство военного из ТЦК - следствие работы ТЦК"

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая прокомментировала убийство военнослужащего РТЦК на АЗС в Пирятине.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Убийство военного из ТЦК - это следствие работы ТЦК. Люди не верят военным штабам, не знают своего пути, но знают знакомого, который откупился. Это порождает крайности", - говорится в заметке нардепа.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Нападавший сбежал.

Позже правоохранители задержали стрелка. Им оказался житель Полтавщины 1984 года рождения.