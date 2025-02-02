Убийства военных в тылу – красная линия. Необходима молниеносная и жесткая реакция власти, - Драпатый

Убийства военных в тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать.

Об этом заявляет командующий Сухопутных войск ВСУ и ОСГВ "Хортица" Михаил Драпатий, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины - это за гранью того, что можно терпеть.

Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы смотрим, кто что лайкнул", - отмечает он.

По словам Драпатого, нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных.

Читайте также: Сырский представил нового командующего ОСГВ "Хортица" Драпатого: Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск врага

"Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу собратьев. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев.

Если общество переварит эти приступы, плохие симптомы станут диагнозом. Хочу верить, что в той точке, где мы сейчас, это невозможно. Потому что единственное, что отделяет нас от врага - это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы. Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть.

Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом", - резюмирует он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 1 февраля 2025 года военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Позже нападавший был задержан.