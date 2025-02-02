Убийства военных в тылу – красная линия. Необходима молниеносная и жесткая реакция власти, - Драпатый
Убийства военных в тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать.
Об этом заявляет командующий Сухопутных войск ВСУ и ОСГВ "Хортица" Михаил Драпатий, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины - это за гранью того, что можно терпеть.
Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы смотрим, кто что лайкнул", - отмечает он.
По словам Драпатого, нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных.
"Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу собратьев. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев.
Если общество переварит эти приступы, плохие симптомы станут диагнозом. Хочу верить, что в той точке, где мы сейчас, это невозможно. Потому что единственное, что отделяет нас от врага - это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы. Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть.
Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом", - резюмирует он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 1 февраля 2025 года военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Позже нападавший был задержан.
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Это ...спровоцировал сам главнокомандующий...
Его дружок с мордой за неделю не обсереш ...
А Яна войну не пойду я не дурак....
По мнению этого урода...
Пошли дураки ...
....а для обычного человека...
Он не способен думать ... кто виновен и почему по мнению портникова
Воевать должны холопы а аристократы ...Яне дурак...
Власть Украины..применяет политику разделяй и ... уничтожай..
Не думаю что для опы ярмака исчезновение такой страны как Украина станет трагедией ..
Нет страны нет уголовного по следования... Нет истица.. требующего наказать воров и мародеров ....
А миллиарды ...целые а с ними везде хорошо ..
Драпатый переживает ......
А главнокомандующему ....пе#ер...
Не его проблема.... Мильярд деревьев....
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справа військових - боронити Україну від зовнішнього ворога і НЕ втручатись в політику
справа виборців - робити політику шляхом обрання влади
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"мудрий наріт ухилянтів" повстане проти Збройних Сил ?
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21 століття, період гучних лозунгів і кричалок пройшов, так що готуємось до цирку в середині держави, кровавого та смішного))))
Ці 3 теракти на ТЦК = підпал Райхстагу Гітлером в 1933 р.
Все це буде використано режимом як і в 1933 р. для закручування гайок внутрі країни, в т.ч. і для "оптимізації" і посилення мобілізаційного процесу.
як таке ?
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Цікаво, чи добровільно Драпатий написав оцю дурню ?
Виходить, що командуючий, за свавілля влади проти військових, вимагає жорстокої реакції влади.
Проти громадян?
Заплутана вимога командуючого, ох як заплутано жля Драпатого.
на напад давати збройний опір !
що не так !
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А вас не дивує стрімкий карєрний ріст цього "генерала"? Все ок? Чи для вас як тупоголового пенсійного виповзка військова форма це святе?)
https://vimeo.com/1052839603 Ось військовий розповідає
і воно буде покарано !
бунтів проти мобілізації НЕ дочекаєтесь, кацапури
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Ото смішно буде правда?)
Невже дурачок сергійко на щось надіється?)