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Убийства военных в тылу – красная линия. Необходима молниеносная и жесткая реакция власти, - Драпатый

драпатий

Убийства военных в тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать.

Об этом заявляет командующий Сухопутных войск ВСУ и ОСГВ "Хортица" Михаил Драпатий, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины - это за гранью того, что можно терпеть.

Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы смотрим, кто что лайкнул", - отмечает он.

По словам Драпатого, нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных.

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"Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу собратьев. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев.

Если общество переварит эти приступы, плохие симптомы станут диагнозом. Хочу верить, что в той точке, где мы сейчас, это невозможно. Потому что единственное, что отделяет нас от врага - это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы. Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть.

Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом", - резюмирует он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 1 февраля 2025 года военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Позже нападавший был задержан.

Автор: 

убийство (6505) ТЦК (606) Драпатый Михаил (22) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+65
А до першопричин такої ситуації претензій нема?!!!
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02.02.2025 09:33 Ответить
+56
Зло то дебіли, які па-пріколу в квітні 19-го все то вибрали. От де корінь зла, а все решта то вже наслідки...
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02.02.2025 09:37 Ответить
+46
Та, тут явно саботаж Зе як відповідального за мобілізацію. Армія, прикомандирована до ТЦК, безглузда. Люди у військовій формі не мають законного права крутити цивільних на вулиці. Це право має поліція. Нехай вона цим і займається. Усі дані про всіх українців у влади є. Розсилайте повістки, і вимагайте виконання закону від громадян.
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02.02.2025 09:56 Ответить
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Страница 8 из 8
Ну наприклад ваньку баканова і меррі попінс це не стосується, а чому так? Яке у Вас бачення?
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03.02.2025 09:33 Ответить
До нелюдів з обох сторін.
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03.02.2025 08:38 Ответить
Чому какашників в Україні називають «військові»?
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02.02.2025 21:42 Ответить
Убийство военных.
Это ...спровоцировал сам главнокомандующий...
Его дружок с мордой за неделю не обсереш ...
А Яна войну не пойду я не дурак....
По мнению этого урода...
Пошли дураки ...
....а для обычного человека...
Он не способен думать ... кто виновен и почему по мнению портникова
Воевать должны холопы а аристократы ...Яне дурак...
Власть Украины..применяет политику разделяй и ... уничтожай..
Не думаю что для опы ярмака исчезновение такой страны как Украина станет трагедией ..
Нет страны нет уголовного по следования... Нет истица.. требующего наказать воров и мародеров ....
А миллиарды ...целые а с ними везде хорошо ..
Драпатый переживает ......
А главнокомандующему ....пе#ер...
Не его проблема.... Мильярд деревьев....
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02.02.2025 22:18 Ответить
Поки терористів і їх родини не почнуть розривати на клапті - це не припиниться.
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02.02.2025 22:23 Ответить
Ну, коли вони відправляють на смерть інших за свою халатність у 20-му, 21-му, то чомусь вбивством це не вважають. А я іншої думки.
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02.02.2025 23:17 Ответить
кого обрав, за того й плати!

.
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03.02.2025 03:54 Ответить
А давайте я завангую наближче майбутнє? От побачите.

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02.02.2025 23:19 Ответить
От і стало ясно що ніякими мінєдамі цю країну не врятувати. Та й байдуже вже.
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02.02.2025 23:23 Ответить
Зі всією повагою, але я б заповажав пана військового ще більше, якби він спитав спершу чому відповідальні за оборону - Хомчак, Рєзніков, Зеленський не сидять
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02.02.2025 23:33 Ответить
а пан виборець сам собі такого питання не хоче поставити ?

справа військових - боронити Україну від зовнішнього ворога і НЕ втручатись в політику

справа виборців - робити політику шляхом обрання влади

.
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03.02.2025 02:57 Ответить
Доречі іронія в тому що в 14-му пани військові йшли давати на горіхи борцям за свободу і демократію. І тільки регіонали, які полякалися і проголосували за відвід військ врятували демократію.
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03.02.2025 03:59 Ответить
це наслідки тцк-шного свавілля, мусора голубчики ви теж приготуйтесь
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02.02.2025 23:39 Ответить
а потім приготуватись ЗСУ та Генералу Драпатому ?

"мудрий наріт ухилянтів" повстане проти Збройних Сил ?

.
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03.02.2025 02:59 Ответить
а збройні сили по твоєму складаються вже в більшості з кого?))) Основа зсу яка була в 2022 вже або знищена або перемелена, її процент меншістб.... А наповнення зсу тими хто і даром воювати не хоче, призведе до всім відомого фіналу. Той кого запхали силою в бусик, сцати хотів на тебе і твого "генерала" драпатого...
21 століття, період гучних лозунгів і кричалок пройшов, так що готуємось до цирку в середині держави, кровавого та смішного))))
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03.02.2025 23:03 Ответить
Вперше три крупні теракти на ТЦК за останні 2 дні - випадково? Звичанйно ж - ні.

Ці 3 теракти на ТЦК = підпал Райхстагу Гітлером в 1933 р.

Все це буде використано режимом як і в 1933 р. для закручування гайок внутрі країни, в т.ч. і для "оптимізації" і посилення мобілізаційного процесу.
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03.02.2025 00:07 Ответить
чи зрив мобілізації рашкою ?

як таке ?

.
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03.02.2025 03:01 Ответить
Навіщо коли їх портнов керує країною?
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03.02.2025 08:14 Ответить
Блискавична і жорстка реакція влади - єдина можлива в ситуації свавілля проти військових.
Цікаво, чи добровільно Драпатий написав оцю дурню ?
Виходить, що командуючий, за свавілля влади проти військових, вимагає жорстокої реакції влади.
Проти громадян?
Заплутана вимога командуючого, ох як заплутано жля Драпатого.
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03.02.2025 00:13 Ответить
військовий Генерал Драпатий реагує по військовому:

на напад давати збройний опір !

що не так !

.
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03.02.2025 03:03 Ответить
Коли генералів саджали він теж опір чинив, щось я не пам'ятаю?
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03.02.2025 08:16 Ответить
Навіщо йому опір було чинити? Він місце 2 тих генералів зараз займає. Такий талановитий!
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03.02.2025 09:25 Ответить
Тобто коли на мене нападає кілька осіб у війсові формі в балаклавах і з ними мусорка без посвідчення і мультиком на планшеті, я теж застосую зброю. Ок
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03.02.2025 09:38 Ответить
ну бачу в того "генерала" одна звивина і та від кашкета... Повністю виправдовує свою професію)))
А вас не дивує стрімкий карєрний ріст цього "генерала"? Все ок? Чи для вас як тупоголового пенсійного виповзка військова форма це святе?)
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03.02.2025 23:07 Ответить
А давайте дізнаємось, як все було насправді в цьому конфлікті?

https://vimeo.com/1052839603 Ось військовий розповідає
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03.02.2025 01:07 Ответить
В Лубнах ходять плітки що в той де день застрелили тцкашника біля лікарні в самих Лубнах. Там мабуть якусь посилену облавку воаштували якщо так.
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03.02.2025 09:51 Ответить
Зло породжує зло. ТЦК це зло, яке породило протидію таке ж саме зло.
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03.02.2025 02:03 Ответить
зло має бути покарано Державою !

і воно буде покарано !
бунтів проти мобілізації НЕ дочекаєтесь, кацапури

.
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03.02.2025 03:07 Ответить
розслаб булки, концерт закінчився.... Просто пішли торги як поділять)))
Ото смішно буде правда?)
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03.02.2025 23:08 Ответить
сказки бабушки пуйла
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03.02.2025 03:56 Ответить
есть ли статистика, сколько "добровольцеів" померло, или стало инвалидами от "эпилептических припадков" в тцк?
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03.02.2025 04:07 Ответить
І у росіян зараз напевне немає проблем з пошуком диверсантів. Це все ж диверсанти, або просто диверсанти, або СЗЧ-диверсанти. Усі інші стараються зайве не відсвічувати. Без російських грошей навряд чи обійшлося.
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03.02.2025 04:10 Ответить
Нажаль не вбива.ьб оезнікова та Умєолва.
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03.02.2025 06:58 Ответить
Тцкашників потрібно не вбивати, а притягати до кримінальної відповідальності, за катування і незаконні затримання громадян, зрештою геноцид цивільного населення не має терміну давності, тому цих діячів в майбутньому будуть судити разом з діючою тепер владою!
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03.02.2025 08:08 Ответить
Вручение повесток или задержание уклониста незаконное действие .Если ты считаешь себя гражданином этой страны имеющим права и свободы то будь добр исполнять и свои обязанности гражданин
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03.02.2025 09:14 Ответить
Ти тупе,нікчемне педро, який теж ухилянт та сцікун, ти сидиш та сереш під юбку дружині...
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03.02.2025 09:48 Ответить
ухилянти це непотріб та сіруни ухилянти казлота сцікунів,які сидять під юбками....
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03.02.2025 09:46 Ответить
ух ти)))).... А в зсу хто? А якщо мобілізували вже нарешті "ухилянта" він тоді хто?)
Невже дурачок сергійко на щось надіється?)
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03.02.2025 23:09 Ответить
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