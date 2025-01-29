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Сырский представил нового командующего ОСГВ "Хортица" Драпатого: Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск врага

Михайло Драпатий

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" - командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он также поблагодарил за работу в ОСГВ "Хортица" генерал-майора Андрея Гнатова, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВС Украины.

"Враг сосредоточивает наибольшие силы именно на тех направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСГВ "Хортица". Наша задача - держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках.

Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника", - подчеркнул Сырский.

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Напомним, что 26 января президент Зеленский сообщил о назначении на должность командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-майора Михаила Драпатого. Впоследствии стало известно, что командующий Объединенных сил ВСУ Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба.

Автор: 

ОСГВ Хортица (417) Александр Сырский (619) Андрей Гнатов (15) Драпатый Михаил (18) война в Украине (4582)


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Топ комментарии
+9
Сирський, вочевидь, такий же совковий "стратег" - як ота сова з анекдоту. Поставив задачі - типу "зупинити ворога і перейти у контрнаступ"? А як це зробити - хай думають їжачки. Сирський вже свою роботу виконав, аж упрів - задачі поставив. Тепер буде час від часу "відвідувати" і цікавитися - як тут ідуть справи. А весь вільний час буде видумувати доповіді Єрмачку і Зеленському.
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29.01.2025 11:01
+7
І це вирішить питання жорсткого некомплекту особового складу чи управлінського хаосу?

Може від цього браковані міни та гранати стануть кращими?

Командування міняють, перетасовують, лякають тюрмами другий рік.
Але, за умови домінування лайна на самому верху військово-політичного командування та повного розвалу та демотивації знизу, це нічого не змінить.

Всі проблеми України та ЗСУ від Банкової.
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29.01.2025 10:58
+3
Тепер у нашого сталіна Зєлєнского є свій шапошников Сирський і навіть свій жуков Драпатий. Драпатий стає таким собґ пожежником у Верховного і підВерховного. Проблема в тому, що пржеж багато, а пожежник - один. Ціааво, що лпальний генерал Марченко має досвід успвшного аомандування напрямком, де до його приїзду оборона не просто не була організована - вона розвалювалась. А Марченко не лише зберіг Миколаїв і захистив Одесу, а й сприяв підготовці звільнення Херсону. Ще один опальний генерал Забродський першим у іій війні здіцснив успішний глибокий рейд своєю бригадою по глибокиє тилах противника, врятував заблоковані частини і вивів їхню техніку. Чим не командувач для Курської операції, якою за чутками керує сам Головком? У Головкома вже ж іні завдання, а не безпосереднє керування напрямками. Тобто пожежники є, і доволі кваліфіковані, але для Зєлєнского це "хлопці не з нашого двору і навіть не з нашої вулиці", як казав герой одного фільму. Зєлєнскій вважає їх генералами Порощенка, а не Українських ЗС. Тобто порівнює по собі - клани, групи, квартали. Де тут Україна?
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29.01.2025 11:25
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І це вирішить питання жорсткого некомплекту особового складу чи управлінського хаосу?

Може від цього браковані міни та гранати стануть кращими?

Командування міняють, перетасовують, лякають тюрмами другий рік.
Але, за умови домінування лайна на самому верху військово-політичного командування та повного розвалу та демотивації знизу, це нічого не змінить.

Всі проблеми України та ЗСУ від Банкової.
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29.01.2025 10:58 Ответить
президент Зеленський повідомив про призначення

це дуже важливо!
всіх генералів на їхні посади призначає надверховний потужно кластерний зе!лідор!
що б потім не шукати винних, сторожа та двірника в пройобі оборони. і не кидатися кістьми на захист порохоботських генералів.
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29.01.2025 11:01 Ответить
Сирський, вочевидь, такий же совковий "стратег" - як ота сова з анекдоту. Поставив задачі - типу "зупинити ворога і перейти у контрнаступ"? А як це зробити - хай думають їжачки. Сирський вже свою роботу виконав, аж упрів - задачі поставив. Тепер буде час від часу "відвідувати" і цікавитися - як тут ідуть справи. А весь вільний час буде видумувати доповіді Єрмачку і Зеленському.
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29.01.2025 11:01 Ответить
Тут скоріш медійна операція умиротворення соціуму призначенням адекватного генерала, але з подальшою постановкою йому неможливих завдань і внаслідок його дискридитацію. Сирка призначили, бо він непопулярний і ніякої загрози для діючої влади представляти не може. Драпатий же пряма загроза для діючого режиму тому вигляді в якому він зараз існує, бо він компетентний, з народу, популярний.
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29.01.2025 11:15 Ответить
Від цих зелених неадекватів можна чекати чого завгодно. Але, враховуючи фактаж, який надходить з фронту - справи кепські. Зленський, ясна річ - дуб дубом і рідкісний самодур. Тож знайшли такого "чего ізволітє" Сирського, який Зеленському заглядає (отуди), стоїть струнко, слухняно спускає "вниз" бздури Зеленського і у доповідях ретельно оберігає від стресу тонку натуру нашого артиста, яий загрався у "верховного головнокомандувача". Тож йде судомна діяльність по пошуку того, хто заткне дірку на фронті і принесе Зеленському з Сирським лаври на тарілочці. І так, цьому їжачку поставлять нереальні завдання. Так існував СРСР - були керманичі - вони ставили "стратегічні" завдання - брали їжачків - але їжачки з абсолютно об'єктивних причин "стратегічні" завдання не виконували - а у доповідях "наверх" малювалася красива картинка. Тільки від такого "керівництва" СРСР розвалився, як гнилий кавун. І якщо Україною продовжать так "керувати", та ще й красти, як не в себе - країну чекає сумний фінал...
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29.01.2025 11:38 Ответить
73 вибрало. 73 зробили всіх разом. Викинуте на смітник майбутнє нації.
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29.01.2025 11:45 Ответить
Якби була нація...
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29.01.2025 11:54 Ответить
Буде. Після війни буде нація мігрантів.
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29.01.2025 11:57 Ответить
В точку. Продовжиться історія про те, що українська діаспора одна з найбільших у світі. Канаду, Чехію, Польщу, Німеччину будемо піднімати - якщо в Україні залишаться при владі владні паразити. Бачити вже ці зелені морди несила.
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29.01.2025 12:01 Ответить
Навіть якщо зелень вичистять від кормушки, що майже неможливо, курс на розукраїнізації прокладений. З населенням 25-30 млн без молодого покоління, українців елементарно замінятимуть чим попало звідусіль, а це передбачає відхід він міцних національних традицій і перейняття західного дегенеративного бачення мультикультурності, рівності рівнішого нового над неповноцінним старим і толерастії. Незавидне майбутнє.
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29.01.2025 12:18 Ответить
щоб "зупинити ворога і перейти у контрнаступ"
Залужний просив 500 000 воїнів...
та мудрий нарід це не хотів..

Команда зе це помітила та зняла Залужного з посади..
тепер про контрнаступ нема коли думати,
оборонятись не встигають...
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29.01.2025 13:22 Ответить
Тепер у нашого сталіна Зєлєнского є свій шапошников Сирський і навіть свій жуков Драпатий. Драпатий стає таким собґ пожежником у Верховного і підВерховного. Проблема в тому, що пржеж багато, а пожежник - один. Ціааво, що лпальний генерал Марченко має досвід успвшного аомандування напрямком, де до його приїзду оборона не просто не була організована - вона розвалювалась. А Марченко не лише зберіг Миколаїв і захистив Одесу, а й сприяв підготовці звільнення Херсону. Ще один опальний генерал Забродський першим у іій війні здіцснив успішний глибокий рейд своєю бригадою по глибокиє тилах противника, врятував заблоковані частини і вивів їхню техніку. Чим не командувач для Курської операції, якою за чутками керує сам Головком? У Головкома вже ж іні завдання, а не безпосереднє керування напрямками. Тобто пожежники є, і доволі кваліфіковані, але для Зєлєнского це "хлопці не з нашого двору і навіть не з нашої вулиці", як казав герой одного фільму. Зєлєнскій вважає їх генералами Порощенка, а не Українських ЗС. Тобто порівнює по собі - клани, групи, квартали. Де тут Україна?
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29.01.2025 11:25 Ответить
Зелений зрадоросадник намагається балансувати. Їм боязно призначати компетентні кадри, бо такі кадри швидко набирають впливу і довіри, а це пряма загроза некопетентним злочинцям, що угробили Україну. Тому призначають мінімально прийнятних контрольованих штрихів, а всіх інших топлять всіма силами. Боротьба на два фронти. З одного боку русня, а з іншого зелень. Майбутнє нашої держави пройобується тут і зараз.
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29.01.2025 11:31 Ответить
Але біда у тому, що аби "сталін з шапошниковим" утримували владу - необхідний Берія.
І все йде до того...
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29.01.2025 11:42 Ответить
Тоб то, ставленик Сирського та сам Сирський не впорались.
Сирський не тягне посаду Головнокомандувача. ОСУВ це його а от СОУ ні.
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29.01.2025 11:53 Ответить
"Бери друже, бо пече дуже"
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29.01.2025 13:35 Ответить
 
 