Сырский представил нового командующего ОСГВ "Хортица" Драпатого: Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск врага

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" - командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он также поблагодарил за работу в ОСГВ "Хортица" генерал-майора Андрея Гнатова, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВС Украины.

"Враг сосредоточивает наибольшие силы именно на тех направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСГВ "Хортица". Наша задача - держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках.

Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника", - подчеркнул Сырский.

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Напомним, что 26 января президент Зеленский сообщил о назначении на должность командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-майора Михаила Драпатого. Впоследствии стало известно, что командующий Объединенных сил ВСУ Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба.