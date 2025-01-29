Сырский представил нового командующего ОСГВ "Хортица" Драпатого: Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск врага
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" - командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого.
Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Он также поблагодарил за работу в ОСГВ "Хортица" генерал-майора Андрея Гнатова, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВС Украины.
"Враг сосредоточивает наибольшие силы именно на тех направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСГВ "Хортица". Наша задача - держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках.
Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника", - подчеркнул Сырский.
Напомним, что 26 января президент Зеленский сообщил о назначении на должность командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-майора Михаила Драпатого. Впоследствии стало известно, что командующий Объединенных сил ВСУ Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба.
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Може від цього браковані міни та гранати стануть кращими?
Командування міняють, перетасовують, лякають тюрмами другий рік.
Але, за умови домінування лайна на самому верху військово-політичного командування та повного розвалу та демотивації знизу, це нічого не змінить.
Всі проблеми України та ЗСУ від Банкової.
це дуже важливо!
всіх генералів на їхні посади призначає надверховний потужно кластерний зе!лідор!
що б потім не шукати винних, сторожа та двірника в пройобі оборони. і не кидатися кістьми на захист порохоботських генералів.
Залужний просив 500 000 воїнів...
та мудрий нарід це не хотів..
Команда зе це помітила та зняла Залужного з посади..
тепер про контрнаступ нема коли думати,
оборонятись не встигають...
сталінаЗєлєнского є свій шапошниковСирський і навіть свій жуковДрапатий. Драпатий стає таким собґ пожежником у Верховного і підВерховного. Проблема в тому, що пржеж багато, а пожежник - один. Ціааво, що лпальний генерал Марченко має досвід успвшного аомандування напрямком, де до його приїзду оборона не просто не була організована - вона розвалювалась. А Марченко не лише зберіг Миколаїв і захистив Одесу, а й сприяв підготовці звільнення Херсону. Ще один опальний генерал Забродський першим у іій війні здіцснив успішний глибокий рейд своєю бригадою по глибокиє тилах противника, врятував заблоковані частини і вивів їхню техніку. Чим не командувач для Курської операції, якою за чутками керує сам Головком? У Головкома вже ж іні завдання, а не безпосереднє керування напрямками. Тобто пожежники є, і доволі кваліфіковані, але для Зєлєнского це "хлопці не з нашого двору і навіть не з нашої вулиці", як казав герой одного фільму. Зєлєнскій вважає їх генералами Порощенка, а не Українських ЗС. Тобто порівнює по собі - клани, групи, квартали. Де тут Україна?
І все йде до того...
Сирський не тягне посаду Головнокомандувача. ОСУВ це його а от СОУ ні.