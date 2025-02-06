Будут судить группу должностных лиц, которые разворовали 650 тысяч грн на восстановлении разрушенного жилья в Гостомеле

Участники организованной преступной группы завладели бюджетными средствами на сумму более 650 тыс. грн, выделенными на восстановление пострадавших вследствие боевых действий жилых домов в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной преступной группы по факту завладения бюджетными средствами в крупных размерах путем служебного подлога документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Как действовали злоумышленники?

Расследованием установлено, что бывшие должностные лица Гостомельской поселковой военной администрации, инженер по техническому надзору и подрядчик организовали схему завладения бюджетными средствами на сумму более 650 тыс. грн, выделенными на восстановление пострадавших в результате боевых действий жилых домов в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области.

Согласно разработанному преступному плану, обвиняемые завладели денежными средствами, путем проведения строительных работ по завышенным ценам, не в полном объеме и внесения в акты выполненных работ заведомо ложной информации.

При содействии областной прокуратуры в местный бюджет возмещено более 400 тыс. грн. В настоящее время продолжается судебное рассмотрение дела о взыскании более 200 тыс. грн.

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Напомним, в ноябре 2024 года на Киевщине полиция объявила подозрения в хищении средств на восстановление разрушенного россиянами жилья пяти работникам Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации.