РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11685 посетителей онлайн
Новости
1 193 14

Будут судить группу должностных лиц, которые разворовали 650 тысяч грн на восстановлении разрушенного жилья в Гостомеле

гостомель

Участники организованной преступной группы завладели бюджетными средствами на сумму более 650 тыс. грн, выделенными на восстановление пострадавших вследствие боевых действий жилых домов в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной преступной группы по факту завладения бюджетными средствами в крупных размерах путем служебного подлога документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Смотрите также: Сбербанк и Hyundai запустят финансирование стройтехники для восстановления Украины. ФОТО

Как действовали злоумышленники?

Расследованием установлено, что бывшие должностные лица Гостомельской поселковой военной администрации, инженер по техническому надзору и подрядчик организовали схему завладения бюджетными средствами на сумму более 650 тыс. грн, выделенными на восстановление пострадавших в результате боевых действий жилых домов в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области.

Согласно разработанному преступному плану, обвиняемые завладели денежными средствами, путем проведения строительных работ по завышенным ценам, не в полном объеме и внесения в акты выполненных работ заведомо ложной информации.

При содействии областной прокуратуры в местный бюджет возмещено более 400 тыс. грн. В настоящее время продолжается судебное рассмотрение дела о взыскании более 200 тыс. грн.

Смотрите также: ГБР разоблачило на Донетчине масштабную схему хищения горючего в воинской части. ФОТО

Напомним, в ноябре 2024 года на Киевщине полиция объявила подозрения в хищении средств на восстановление разрушенного россиянами жилья пяти работникам Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации.

Автор: 

Киевская область (4203) Гостомель (107) хищения (105) восстановление (217) Бучанский район (65)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Уявіть які це бабки в маштабах країни !!!!
Таке можно робити тільки під контролем західних ревізорів!!
І не тупо будувати "все як було" а спочатку вивозити людей в безпечні регіони і паралельно будувати там щось, що дає робочі місця....
Бо нинішня квн-команда нездатна до стратегічного планування економіки!(
Просто побудують за 40-60 % відкату, якесь фуфло, що люди б вибрали кращє по проекту - і будуть всі сидіти в "умовно нових хатах" але зі зруйнованою економікою, бо ОП працює, даниною обкладає, апетити нагуляли ой ой
показать весь комментарий
06.02.2025 18:42 Ответить
+3
я заплющив очі і бачу групу високопосадовців
650 тисяч грн.
машини на яких вони їздять, та їх дружини..
маєтки в яких вони живуть,
квартири які вони мають
і знову бачу цілу групу та 650000 грн...........
***** якась.
може вони замовили столик в ресторані на ці гроші????
то так сходиться.
а що група можновладців організувала вферу на цю суму,
точно *****...
показать весь комментарий
06.02.2025 21:29 Ответить
+2
Напевне з ОПою не поділилися.
показать весь комментарий
06.02.2025 18:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПОЗИТИВ... - Зебилоотребье+шлепер, мол, а так разве можно?
показать весь комментарий
06.02.2025 18:33 Ответить
Напевне з ОПою не поділилися.
показать весь комментарий
06.02.2025 18:36 Ответить
мабудь вважають себе патріотами та щирими українцями - борцями за армію, волю та віру.
Красти перестануть коли руки почнуть рубати.
показать весь комментарий
06.02.2025 18:36 Ответить
Підставлять на голому місці.
Якщо повернуся живим, вписуватися стану лише в повністю привіатні проєкти. Ніяких державних концесій.
Відразу з'являться активісти, журналісти, містечкові божевільні, рейдери та інша п***добратія.
показать весь комментарий
06.02.2025 18:36 Ответить
Уявіть які це бабки в маштабах країни !!!!
Таке можно робити тільки під контролем західних ревізорів!!
І не тупо будувати "все як було" а спочатку вивозити людей в безпечні регіони і паралельно будувати там щось, що дає робочі місця....
Бо нинішня квн-команда нездатна до стратегічного планування економіки!(
Просто побудують за 40-60 % відкату, якесь фуфло, що люди б вибрали кращє по проекту - і будуть всі сидіти в "умовно нових хатах" але зі зруйнованою економікою, бо ОП працює, даниною обкладає, апетити нагуляли ой ой
показать весь комментарий
06.02.2025 18:42 Ответить
А могли бы украсть и 650 миллионов, поскромничали, их за это наградить нужно, а не судить!

У нас воруют миллиардами, а это так, мелочь, на семечки.
показать весь комментарий
06.02.2025 18:44 Ответить
ну за 650 тыс можно и посадить, для статистики)) а вот за 50 млрд ни ни, люди поделились и с прокуратурою и с судьями и с набу и прочей швалью
показать весь комментарий
06.02.2025 19:02 Ответить
А почему бы мразей не отправить на передок в штурмовики....
показать весь комментарий
06.02.2025 19:45 Ответить
Що можна відбудувати на 15тисяч, сарай?
показать весь комментарий
06.02.2025 20:32 Ответить
це ще квіточки, а красти по справжньому начнуть після зікінчення бойових дій ,тоді весь світ здригнеться!!!!!!
показать весь комментарий
06.02.2025 20:41 Ответить
я заплющив очі і бачу групу високопосадовців
650 тисяч грн.
машини на яких вони їздять, та їх дружини..
маєтки в яких вони живуть,
квартири які вони мають
і знову бачу цілу групу та 650000 грн...........
***** якась.
може вони замовили столик в ресторані на ці гроші????
то так сходиться.
а що група можновладців організувала вферу на цю суму,
точно *****...
показать весь комментарий
06.02.2025 21:29 Ответить
Що за смішна сума- 650 тисяч гривень? Вони , що дрібʼязок по карманам тирили? Там такі гроші на один вихідний на кишенькові розходи витрачають у Буковелі та Європах…
показать весь комментарий
07.02.2025 02:23 Ответить
 
 