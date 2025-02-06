Будут судить группу должностных лиц, которые разворовали 650 тысяч грн на восстановлении разрушенного жилья в Гостомеле
Участники организованной преступной группы завладели бюджетными средствами на сумму более 650 тыс. грн, выделенными на восстановление пострадавших вследствие боевых действий жилых домов в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной преступной группы по факту завладения бюджетными средствами в крупных размерах путем служебного подлога документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Как действовали злоумышленники?
Расследованием установлено, что бывшие должностные лица Гостомельской поселковой военной администрации, инженер по техническому надзору и подрядчик организовали схему завладения бюджетными средствами на сумму более 650 тыс. грн, выделенными на восстановление пострадавших в результате боевых действий жилых домов в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области.
Согласно разработанному преступному плану, обвиняемые завладели денежными средствами, путем проведения строительных работ по завышенным ценам, не в полном объеме и внесения в акты выполненных работ заведомо ложной информации.
При содействии областной прокуратуры в местный бюджет возмещено более 400 тыс. грн. В настоящее время продолжается судебное рассмотрение дела о взыскании более 200 тыс. грн.
Напомним, в ноябре 2024 года на Киевщине полиция объявила подозрения в хищении средств на восстановление разрушенного россиянами жилья пяти работникам Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации.
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Красти перестануть коли руки почнуть рубати.
Якщо повернуся живим, вписуватися стану лише в повністю привіатні проєкти. Ніяких державних концесій.
Відразу з'являться активісти, журналісти, містечкові божевільні, рейдери та інша п***добратія.
Таке можно робити тільки під контролем західних ревізорів!!
І не тупо будувати "все як було" а спочатку вивозити людей в безпечні регіони і паралельно будувати там щось, що дає робочі місця....
Бо нинішня квн-команда нездатна до стратегічного планування економіки!(
Просто побудують за 40-60 % відкату, якесь фуфло, що люди б вибрали кращє по проекту - і будуть всі сидіти в "умовно нових хатах" але зі зруйнованою економікою, бо ОП працює, даниною обкладає, апетити нагуляли ой ой
У нас воруют миллиардами, а это так, мелочь, на семечки.
650 тисяч грн.
машини на яких вони їздять, та їх дружини..
маєтки в яких вони живуть,
квартири які вони мають
і знову бачу цілу групу та 650000 грн...........
***** якась.
може вони замовили столик в ресторані на ці гроші????
то так сходиться.
а що група можновладців організувала вферу на цю суму,
точно *****...