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Сбербанк и Hyundai запустят финансирование стройтехники для восстановления Украины. ФОТО

Ощадбанк и HD Hyundai Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве для поддержки восстановления инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Ощадбанк, информирует Цензор.НЕТ.

Ощадбанк і Hyundai запустять фінансування будтехніки для відбудови України

29 января 2025 года в Киеве председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов и старший вице-президент HD Hyundai Infracore Мун Чжэ-Йонг подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает реализацию совместных программ, направленных на содействие восстановлению Украины.

В частности, Ощадбанк и Hyundai запускают программы по снижению кредитных ставок на приобретение грузовых автомобилей, а также крупной строительной техники брендов Hyundai и Develon. Отдельно планируется введение финансирования для обновления парка спецтехники, которая будет привлечена к восстановлению городской инфраструктуры.

"Наша цель - способствовать созданию современной инновационной инфраструктуры, которая станет основой будущего развития Украины. Мы начали партнерство с Ощадбанком, чтобы наши технологии стали более доступными для украинского бизнеса", - отметил Мун Чжэ-Йонг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН готовят обновленную оценку потребностей Украины на восстановление и реконструкцию

Автор: 

Ощадбанк (220) Hyundai (2) восстановление (217)


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Не так !!! Повний текст цього повідомлення насправді звучить так : " Ощадбанк та Hyundai запустять фінансування будтехніки для відбудови України. Машинобудівні факультети в Львівському , Харківському , Дніпровському і Київському технічних університетах будуть ліквідовані."
А й справді , навіщо нам інженери-машинобудівники ? Достатньо і освіти отриманої в трускавецькій вищій школі економіки.
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29.01.2025 17:20 Ответить
Ощадбанк перетворюється на корпорацію - скоро буде займатися навіть прибиранням сміттєзвалищ і прибиранням дворів наряду із доставкою пошти адресату!
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29.01.2025 17:21 Ответить
А чому не Укрпошта?
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29.01.2025 17:41 Ответить
вже ділять,
ну не ********???
***** повзе все далі і далі до центру, а вони ділять, домовляються...
а як же тендери на закупівлю??
що вже, пісєц??
нетреба???
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29.01.2025 19:35 Ответить
 
 