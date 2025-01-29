Сбербанк и Hyundai запустят финансирование стройтехники для восстановления Украины. ФОТО

Ощадбанк и HD Hyundai Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве для поддержки восстановления инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Ощадбанк, информирует Цензор.НЕТ.

29 января 2025 года в Киеве председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов и старший вице-президент HD Hyundai Infracore Мун Чжэ-Йонг подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает реализацию совместных программ, направленных на содействие восстановлению Украины.

В частности, Ощадбанк и Hyundai запускают программы по снижению кредитных ставок на приобретение грузовых автомобилей, а также крупной строительной техники брендов Hyundai и Develon. Отдельно планируется введение финансирования для обновления парка спецтехники, которая будет привлечена к восстановлению городской инфраструктуры.

"Наша цель - способствовать созданию современной инновационной инфраструктуры, которая станет основой будущего развития Украины. Мы начали партнерство с Ощадбанком, чтобы наши технологии стали более доступными для украинского бизнеса", - отметил Мун Чжэ-Йонг.

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