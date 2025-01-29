Сбербанк и Hyundai запустят финансирование стройтехники для восстановления Украины. ФОТО
Ощадбанк и HD Hyundai Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве для поддержки восстановления инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает Ощадбанк, информирует Цензор.НЕТ.
29 января 2025 года в Киеве председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов и старший вице-президент HD Hyundai Infracore Мун Чжэ-Йонг подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает реализацию совместных программ, направленных на содействие восстановлению Украины.
В частности, Ощадбанк и Hyundai запускают программы по снижению кредитных ставок на приобретение грузовых автомобилей, а также крупной строительной техники брендов Hyundai и Develon. Отдельно планируется введение финансирования для обновления парка спецтехники, которая будет привлечена к восстановлению городской инфраструктуры.
"Наша цель - способствовать созданию современной инновационной инфраструктуры, которая станет основой будущего развития Украины. Мы начали партнерство с Ощадбанком, чтобы наши технологии стали более доступными для украинского бизнеса", - отметил Мун Чжэ-Йонг.
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А й справді , навіщо нам інженери-машинобудівники ? Достатньо і освіти отриманої в трускавецькій вищій школі економіки.
ну не ********???
***** повзе все далі і далі до центру, а вони ділять, домовляються...
а як же тендери на закупівлю??
що вже, пісєц??
нетреба???