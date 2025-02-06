Временная следственная комиссия парламента установила многомиллиардные злоупотребления в Операторе ГТС при руководстве Макогона, - нардеп Кучеренко
Временная следственная комиссия Верховной Рады выявила серьезные нарушения в деятельности Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) во время руководства Сергея Макогона. По выводам депутатов, почти 50 млрд грн было необоснованно перечислено со счетов ОГТСУ в пользу НАК "Нафтогаз Украины", что привело к значительным потерям государственного бюджета.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостороф.
"Около 50 млрд грн было необоснованно перечислено со счетов Оператора ГТС на "Нафтогаз", где они по сути просто растворились", - заявил Кучеренко, обнародуя предварительные выводы ВСК.
Согласно материалам расследования, нарушения произошли при установлении тарифов на транспортировку газа на период 2020-2024 годов. Регулятор (в то время возглавляемый Валерием Тарасюком) и руководство ОГТСУ (Сергей Макогон) в декабре 2019 года занизили стоимость государственного имущества ГТС, что непосредственно повлияло на прогнозируемый уровень прибыли. В то же время в тариф была включена необоснованная сумма в 48 млрд грн, которая якобы компенсировала недополученный доход предыдущего лицензиата.
"Эти действия прямо нарушают методику определения тарифов и законы Украины о рынке природного газа, НКРЭКУ и естественных монополиях", - отметил Кучеренко.
По оценке комиссии, такие действия привели к повышению тарифов для украинских потребителей в будущем регуляторном периоде 2025-2029 годов. Также депутаты отмечают возможные коррупционные риски при распределении средств между ОГТСУ и Нафтогазом, что может нарушать нормы Налогового кодекса и лицензионные условия транспортировки газа.
ВСК приняла решение обратиться к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Секретариату Энергетического Сообщества для обеспечения прозрачности тарифообразования. Комиссия также рекомендует передать материалы в правоохранительные органы.
"Мы передали все материалы в Кабинет Министров Украины, НКРЭКУ и Секретариат Энергетического Сообщества, чтобы эти вопросы были учтены в дальнейшей работе", - подытожил Кучеренко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кучеренко? О, це стара ахметівська хвойда. Майже офіційний альфонс. Відповідальний за всі теми Уважаємого в Раді. Юля багато років поповнює партійну касу за мандат для цього покидька.
Цікаво, чому Татарин через свого смоктуна лізе в цю історію. Зібравсь прикурити на новому Росукренерго?
Це собівартість видобутку природного газу державною компанією "Укргазвидобування" (входить до складу НАК Нафтогаз України).
21.09.2021 . "Собівартість видобутку природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" нібито 1 грн/куб. м, про яку заявив член правління, головний виконавчий директор із трансформації НАК Отто Ватерландер в інтерв'ю "Економічній правді", не відповідає дійсності, заявив "Нафтогаз".
"Цифри, названі паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо", - йдеться в повідомленні компанії у вівторок у відповідь на інтерв'ю члена правління виданню "Економічна правда".
"Нафтогаз" зазначив, що актуальну собівартість буде показано у фінансовій звітності за перше півріччя, підготовку якої компанія завершує і яку мають перевірити аудитори."
26.01.2021 .
СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.
"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.