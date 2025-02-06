Зеленский о заграничных командировках нардепов: Половина Рады на Молитвенном завтраке в США

Президент Владимир Зеленский раскритиковал народных депутатов, которые "постоянно" находятся в международных командировках вместо работы на местах для избирателей.

Об этом глава государства сказал во время совместного брифинга с президентом Единого банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Свою оценку работы депутатов он высказал, отвечая на вопрос журналистки издания о том, будет ли он привлекать парламентариев к подготовке к вероятным переговорам для прекращения войны.

"Нам с вами важно услышать голос каждой ветви власти, но я хотел бы, чтобы эти ветви власти были на работе. Ну то есть, чтобы услышать чей-то голос, надо иметь, с кем общаться. Я постоянно, знаете, выгляжу каким-то таким человеком, который не дает нашим парламентариям вроде бы жить в постоянной командировке. Сегодня у нас Молитвенный завтрак в США. Это, конечно, очень важно, когда половина парламента находится на Молитвенном завтраке, не в Херсоне, не на Харьковщине, не в Запорожье, не в Сумах", - подчеркнул Зеленский.

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Он раскритиковал тех нардепов, которые ездят в "постоянные командировки" вместо работы для избирателей.

"Я не говорю обо всех парламентариях, но мы имеем с вами то, что имеем. Мне кажется, это очень важно. Поэтому, конечно, президент Украины будет консультироваться с парламентом Украины тогда, когда они будут на работе", - отметил президент.

На уточняющий вопрос, доволен ли он работой парламента, глава государства ответил: "Я очень доволен работой парламента, но, к сожалению, парламент не каждый день работает".

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