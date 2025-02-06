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Зеленский о заграничных командировках нардепов: Половина Рады на Молитвенном завтраке в США

Зеленский раскритиковал народных депутатов за заграничные командировки

Президент Владимир Зеленский раскритиковал народных депутатов, которые "постоянно" находятся в международных командировках вместо работы на местах для избирателей.

Об этом глава государства сказал во время совместного брифинга с президентом Единого банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Свою оценку работы депутатов он высказал, отвечая на вопрос журналистки издания о том, будет ли он привлекать парламентариев к подготовке к вероятным переговорам для прекращения войны.

"Нам с вами важно услышать голос каждой ветви власти, но я хотел бы, чтобы эти ветви власти были на работе. Ну то есть, чтобы услышать чей-то голос, надо иметь, с кем общаться. Я постоянно, знаете, выгляжу каким-то таким человеком, который не дает нашим парламентариям вроде бы жить в постоянной командировке. Сегодня у нас Молитвенный завтрак в США. Это, конечно, очень важно, когда половина парламента находится на Молитвенном завтраке, не в Херсоне, не на Харьковщине, не в Запорожье, не в Сумах", - подчеркнул Зеленский.

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Он раскритиковал тех нардепов, которые ездят в "постоянные командировки" вместо работы для избирателей.

"Я не говорю обо всех парламентариях, но мы имеем с вами то, что имеем. Мне кажется, это очень важно. Поэтому, конечно, президент Украины будет консультироваться с парламентом Украины тогда, когда они будут на работе", - отметил президент.

На уточняющий вопрос, доволен ли он работой парламента, глава государства ответил: "Я очень доволен работой парламента, но, к сожалению, парламент не каждый день работает".

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Автор: 

ВР (29286) депутат (3320) Зеленский Владимир (20889)


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Топ комментарии
+44
То есть, как тому же Порошенко так можно запретить... А как своим, так это другое. Они же "независимые", не послушаются)
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06.02.2025 18:53 Ответить
+39
А где сейчас молится эта свинособачья борода многогрешная?

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06.02.2025 18:53 Ответить
+23
Нехіло, у хаті війна а вони по молітовним сніданкам вештаются, суки.
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06.02.2025 18:53 Ответить
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Так ти ж і привчив свою зелену отару їздить на халяву по світу за бюджетний кошт.
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06.02.2025 20:11 Ответить
Закиди на адресу Порошенка, який вмовляє допомагати Україні, тоді як шапітолій мандрує курортами та офшорами
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06.02.2025 20:16 Ответить
А ШО то було у Швейцарії минулого року ? 15-16 червня. Під час битви за Мар'їнку, Вугледар, Часів Яр. Поїздка на шашлики президента з його кодлою, у тому числі зі Стефанчуком ? За кошти пенсіонерів ?
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06.02.2025 20:20 Ответить
"И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;
с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. (Откр.17:1,2)
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06.02.2025 20:58 Ответить
Нє, наш обдовбується.
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06.02.2025 23:58 Ответить
Як ця гда уже достала людей
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06.02.2025 21:02 Ответить
Схоже побачив, як там стоячи Порошенку аплодували.
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06.02.2025 21:13 Ответить
Вони повинні не за кордоном молитися,а в Покровську,Купʼянську,Херсоні
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06.02.2025 21:13 Ответить
Жаба давить зєлю,що не його,а Пороха поважають!
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06.02.2025 22:04 Ответить
Нарик Зеля РОЗЛЮТИВСЯ з-за Порошенко на тому Сніданку!
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06.02.2025 22:12 Ответить
Тобто, один Порошенко на думку ЗЄ важить, як половина складу ВР. Більше ніж СН+ОПЗЖ.

Ну в цілому воно так і є.
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06.02.2025 22:37 Ответить
В їдальні ВРУ треба платити, а тут халява, за рахунок дронів.
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06.02.2025 23:07 Ответить
Пустослов обиженный.
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07.02.2025 00:32 Ответить
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