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Прощание с погибшим воином Максимом Емцем (Енотом) состоится 11 февраля в Ивано-Франковске

Максим Емец (Енот)

Во вторник, 11 февраля, в 13:00 в Ивано-Франковске в Доме Скорби на улице Ребета состоится церемония прощания с погибшим украинским военнослужащим, поэтом Максимом Емцем с позывным Енот.

Об этом сообщила его девушка, украинская военная и писательница Оксана Рубаняк (Ксена), передает Цензор.НЕТ.

"Проведем в последний путь Нашего Героя, моего любимого - Максима Емца "Енота". Придите отдать дань уважения Герою. Я буду, любимый, рядом. Как ты был постоянно со мной. Моя вселенная", - написала она.

В понедельник, 10 февраля, в 16:00 - на площади Независимости в г. Косове встреча траурной колонны и панихида.

В 17:00 того же дня - состоится парастас в семейном доме на Старом Косове.

После траурная процессия отправляется в г. Ивано-Франковск.

Во вторник, 11 февраля, в 13:00 - Чин похорон в г. Ивано-Франковск в Доме Скорби на улице Ребета 3.

Напомним 30-летний украинский военнослужащий, поэт Максим Емец (Енот) погиб на Покровском направлении.

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Автор: 

похороны (1534) потери (4437)


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Неземная благодарность погибшему Герою! И силы. и выдежки его возлюбленной. ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
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06.02.2025 19:50 Ответить
бляха-муха, вот зачем о таком обьявлять публично, хотите что б туда прилитело?!! Предыдущий опыт ничему не научил?
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06.02.2025 21:00 Ответить
100
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06.02.2025 21:06 Ответить
 
 