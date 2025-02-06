Из оккупированного Крыма вернули 8 детей, которых российские власти отобрали насильно

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA еще 8 украинских детей удалось спасти из временно оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила операционный директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривная.

Как сообщается, оккупанты насильно отобрали детей у матери во время пребывания в больнице, заставив ее под угрозами отдать их в детдом.

В заведении детей подвергали травле, заставляли участвовать в пропагандистских мероприятиях и милитаристских кружках, где их учили обращаться с оружием и готовили к войне.

Заривная подчеркнула, что все это - часть российской политики, направленной на уничтожение украинской идентичности.

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"Спасибо Save Ukraine за содействие в организации этой спасательной миссии и неутомимую работу ради наших детей! Каждый спасенный ребенок - это наша маленькая победа, однако десятки тысяч детей до сих пор остаются порабощенными РФ. Мы не остановимся, пока все наши дети не будут дома", - отметила Заривна.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что около 1000 детей с ВОТ Запорожской области оккупанты привлекли к милитаризованному движению "Юнармия".