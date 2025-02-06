Во время обысков у Комарницкого нашли документы о финансировании "Слуги народа", - Черненко

Сотрудники НАБУ и САП во время обысков у киевского адвоката Дениса Комарницкого, по неофициальной информации, нашли материалы, содержащие данные о финансировании партии "Слуга народа".

Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат Александр Черненко, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-нардеп напомнил, что по информации следствия, следственные действия проводились в рамках расследования в сфере строительства и землеотвода. Но последствия этих обысков, по его мнению, могут выйти далеко за рамки этих дел.

"По неофициальной информации, во время обыска правоохранители нашли документы, содержащие данные о финансировании партии "Слуга народа". Якобы также были найдены аудиозаписи, в которых фигурируют многие из высокопоставленных чиновников из этой политической силы и Офиса Президента", - написал Черненко.

По его мнению, это будет хорошим тестом для НАБУ и САП - будет ли реакция по выявленным документам, или "они так и останутся в ящиках детективов".

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Сам Комарницкий заявил о "заказной грязной кампании" против него, его семьи и клиентов. Он связал обыск со своей адвокатской деятельностью и сообщил, что будет обращаться в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации.