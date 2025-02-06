Во время обысков у Комарницкого нашли документы о финансировании "Слуги народа", - Черненко
Сотрудники НАБУ и САП во время обысков у киевского адвоката Дениса Комарницкого, по неофициальной информации, нашли материалы, содержащие данные о финансировании партии "Слуга народа".
Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат Александр Черненко, информирует Цензор.НЕТ.
Экс-нардеп напомнил, что по информации следствия, следственные действия проводились в рамках расследования в сфере строительства и землеотвода. Но последствия этих обысков, по его мнению, могут выйти далеко за рамки этих дел.
"По неофициальной информации, во время обыска правоохранители нашли документы, содержащие данные о финансировании партии "Слуга народа". Якобы также были найдены аудиозаписи, в которых фигурируют многие из высокопоставленных чиновников из этой политической силы и Офиса Президента", - написал Черненко.
По его мнению, это будет хорошим тестом для НАБУ и САП - будет ли реакция по выявленным документам, или "они так и останутся в ящиках детективов".
Сам Комарницкий заявил о "заказной грязной кампании" против него, его семьи и клиентов. Он связал обыск со своей адвокатской деятельностью и сообщил, что будет обращаться в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации.
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Або зеленим цап відбувайло потрібен на пожарний - бо німці з австріяками можуть запотиличників надавати, якщо на Кличка полізуть.
був оголошений як віп-персона з трибуни під аплодисменти величезного залу гостей
НАБУ та САП - саме ці структури їли теж бабло фонду USAID, котрий прихлопнув з перевірками МАСК ...
Невже злякалися й почнуть щось робити.
Хай їм пусто буде
це ж гандон черновецького.
отакої!
чи позитивні блогери будуть терміново тулить цю потвору до віталіка?
Там финансирование слуги урода на десятки миллиардов долларов.
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Yaroslav Dziubin ✚25
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Реальність України після катастрофи 19-го...
Хочется дождаться конца войны, а потом собрать всех этих уродов в один мешок и отправить на
экскурсию к Титанику.