РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12081 посетитель онлайн
Новости
12 505 25

Во время обысков у Комарницкого нашли документы о финансировании "Слуги народа", - Черненко

деньги для партии Слуга народа

Сотрудники НАБУ и САП во время обысков у киевского адвоката Дениса Комарницкого, по неофициальной информации, нашли материалы, содержащие данные о финансировании партии "Слуга народа".

Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат Александр Черненко, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-нардеп напомнил, что по информации следствия, следственные действия проводились в рамках расследования в сфере строительства и землеотвода. Но последствия этих обысков, по его мнению, могут выйти далеко за рамки этих дел.

"По неофициальной информации, во время обыска правоохранители нашли документы, содержащие данные о финансировании партии "Слуга народа". Якобы также были найдены аудиозаписи, в которых фигурируют многие из высокопоставленных чиновников из этой политической силы и Офиса Президента", - написал Черненко.

По его мнению, это будет хорошим тестом для НАБУ и САП - будет ли реакция по выявленным документам, или "они так и останутся в ящиках детективов".

Смотрите также: Земельная коррупция в Киевском горсовете: во время операции "Чистый город" НАБУ разоблачило преступную организацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сам Комарницкий заявил о "заказной грязной кампании" против него, его семьи и клиентов. Он связал обыск со своей адвокатской деятельностью и сообщил, что будет обращаться в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Автор: 

НАБУ (4233) Черненко (104) Слуга народа (2636) Комарницкий Денис (44)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Самі на себе вийшли. Замнуть?
показать весь комментарий
06.02.2025 20:44 Ответить
+18
показать весь комментарий
06.02.2025 20:44 Ответить
+16
показать весь комментарий
06.02.2025 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самі на себе вийшли. Замнуть?
показать весь комментарий
06.02.2025 20:44 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2025 20:45 Ответить
Ні))) то чел, скоріш за все - або тупонув десь, або зажерся, або зіскочити забажав))))

Або зеленим цап відбувайло потрібен на пожарний - бо німці з австріяками можуть запотиличників надавати, якщо на Кличка полізуть.
показать весь комментарий
06.02.2025 20:50 Ответить
Порошенко отметили на МОЛИТВЕННОМ Завтраке с республиканцами в США. Вот почему это важно / СИНЮТКА- ютуб
був оголошений як віп-персона з трибуни під аплодисменти величезного залу гостей
показать весь комментарий
06.02.2025 22:32 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2025 20:44 Ответить
Невже там й про ті бабки , що віз той, що "ПА ТІХАМУ В ЛЄС" просився?
НАБУ та САП - саме ці структури їли теж бабло фонду USAID, котрий прихлопнув з перевірками МАСК ...
Невже злякалися й почнуть щось робити.
показать весь комментарий
06.02.2025 22:37 Ответить
УМЄРОВ-ВИХАДІ? А наліз нього ж план у Турції з командою хйла та Келлогом мусить... А тепер кажуть відкладається перемовна історія ...
показать весь комментарий
06.02.2025 22:40 Ответить
Та ні САП, ні НАБУ не пройдуть той тест на порядність, бо це НЕМОЖЛИВО!
показать весь комментарий
06.02.2025 20:45 Ответить
Звиняюсь, і шо тіпєріча дєлать,
показать весь комментарий
06.02.2025 20:49 Ответить
ще одне ТЦК підірвуть
показать весь комментарий
06.02.2025 20:56 Ответить
Заносили - віина почалася - перестали носити і вони хотіли ломанутись бо золотии запас закінчився - тоді "старші" іх почали ловити і стращати
показать весь комментарий
06.02.2025 20:55 Ответить
Виходить, що Дубінський в суді не брехав, коли свідчив, що СН фінансувалась за російські гроші? Але чи набудуть ці матеріали розголосу? Чи будуть розмінною монетою для збагачення керівництва САП і НАБУ? Та кануть, як колись зникла чорна бухгалтерія Янека, матеріали по розстрілам Небесної Сотні...
показать весь комментарий
06.02.2025 20:58 Ответить
Главнає нє вийті на саміх сєбя...
показать весь комментарий
06.02.2025 20:59 Ответить
Вбивця чеченців, вже виїхав до керівників НАБу і САП...
показать весь комментарий
06.02.2025 21:04 Ответить
Ні, викликав до себе, "на кого батон крошать".
показать весь комментарий
06.02.2025 21:33 Ответить
Виявиться ІПСО, рука Кремля, і втручання особисто Порошенка.
показать весь комментарий
06.02.2025 21:06 Ответить
Та ви шо? Вони ж слуги народа.
Хай їм пусто буде
показать весь комментарий
06.02.2025 21:07 Ответить
комарницький?
це ж гандон черновецького.
отакої!
чи позитивні блогери будуть терміново тулить цю потвору до віталіка?
показать весь комментарий
06.02.2025 21:18 Ответить
Гундоса почвара як німецька актриса, приймав від усіх казнокрадів і агентів ФСБ, починаючи з Комарницького і закінчуючи Сівковичем, Деркачем. Тому і така війна. Тому і від влади його буде важко відсторонити, бо знає, що йому світить.
показать весь комментарий
06.02.2025 21:20 Ответить
Копнуть бы ещё как следует у Ху#ла с Израителем и Козаком.
Там финансирование слуги урода на десятки миллиардов долларов.
показать весь комментарий
06.02.2025 21:23 Ответить
тільки оприлюднення цих документів може їх захистити від знищення
показать весь комментарий
06.02.2025 22:04 Ответить
https://x.com/********



https://x.com/********

Yaroslav Dziubin ✚25



https://x.com/********

@********


Реальність України після катастрофи 19-го...
показать весь комментарий
06.02.2025 23:22 Ответить
Всі наші бидлоелітні крадії між собою давно перезлягалися - нема де проби ставити. Якщо одне в іншого харкне, то обхаркає собі спину.
показать весь комментарий
06.02.2025 23:23 Ответить
Амбарная книга 2.Сивкович давал все под роспись.
показать весь комментарий
07.02.2025 07:33 Ответить
Этот крысятник так уже надоел, что отвратительно даже его обсуждать1

Хочется дождаться конца войны, а потом собрать всех этих уродов в один мешок и отправить на

экскурсию к Титанику.
показать весь комментарий
07.02.2025 09:17 Ответить
 
 