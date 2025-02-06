Азербайджан закрывает "Русский дом" в Баку
Азербайджан официально заявил о прекращении деятельности Информационно-культурного центра "Русский дом" в Баку, который является представительством "Россотрудничества" и работает для продвижения русской культуры и языка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на hromadske.
Как пишет Азербайджанское государственное информационное агентство, информационно-культурный центр "Русский дом", который является представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и что организация, мол, серьезно нарушила законодательство Азербайджана.
В МИД Азербайджана отмечают, что ожидают от российской стороны соответствующих мер в этом направлении.
В то же время представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ готова решить вопрос с регистрацией "Русского дома" и рассчитывает, что ситуацию урегулируют "в здоровом ключе", цитирует ее пропагандистское ТАСС.
В свою очередь "Радио Свобода" пишет, что ранее подконтрольный азербайджанским властям телеканал Baku.tv опубликовал репортаж о работе "Русского дома" в Азербайджане, в котором фактически обвинил его сотрудников в недружественной и даже шпионской деятельности.
После этого российский МИД вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева, выразив ему "недоумение" по поводу "серии публикаций антироссийского толка" и "дезинформационной кампании" против "Русского дома".
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а що б знали!
Он умер? Уволили? Закрыли? Кто на ком стоял?
Возглавлял его внук
Его (россотрудничество, дом, Примакова)
Возглавлял в прошедшем времени.
Он уже не возглавляет, или уже не внук?
Или пишем куйни.
Руководитель Русского дома в Баку Ирек Хайдарович Зиннуров Он не возглавляет?
Ты, ***, совсем запутал. Что Примаков возглавлял?
Или тебе похер кто что возглавлял?
Примаков- Киршенблат -Зиннуров это один человек?
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Киршенблат написав про онука. Твои слова?
я спросил у пользователя ZoV KobZona
про время глагола.
ZoV KobZona это и есть Крышенблат?
тепер мають - одного друга-союзника. що для нас чудово.
Літаки, руські дома...Алієв, фуйло ердоган - брати на віки.
Азербайджан закриває "Русский дом" у Баку
Отакі контрасти.