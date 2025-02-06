Азербайджан закрывает "Русский дом" в Баку

Азербайджан официально заявил о прекращении деятельности Информационно-культурного центра "Русский дом" в Баку, который является представительством "Россотрудничества" и работает для продвижения русской культуры и языка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на hromadske.

Как пишет Азербайджанское государственное информационное агентство, информационно-культурный центр "Русский дом", который является представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и что организация, мол, серьезно нарушила законодательство Азербайджана.

В МИД Азербайджана отмечают, что ожидают от российской стороны соответствующих мер в этом направлении.

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В то же время представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ готова решить вопрос с регистрацией "Русского дома" и рассчитывает, что ситуацию урегулируют "в здоровом ключе", цитирует ее пропагандистское ТАСС.

В свою очередь "Радио Свобода" пишет, что ранее подконтрольный азербайджанским властям телеканал Baku.tv опубликовал репортаж о работе "Русского дома" в Азербайджане, в котором фактически обвинил его сотрудников в недружественной и даже шпионской деятельности.

После этого российский МИД вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева, выразив ему "недоумение" по поводу "серии публикаций антироссийского толка" и "дезинформационной кампании" против "Русского дома".

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