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Азербайджан закрывает "Русский дом" в Баку

В Азербайджане закроют русский дом

Азербайджан официально заявил о прекращении деятельности Информационно-культурного центра "Русский дом" в Баку, который является представительством "Россотрудничества" и работает для продвижения русской культуры и языка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на hromadske.

Как пишет Азербайджанское государственное информационное агентство, информационно-культурный центр "Русский дом", который является представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и что организация, мол, серьезно нарушила законодательство Азербайджана.

В МИД Азербайджана отмечают, что ожидают от российской стороны соответствующих мер в этом направлении.

Читайте: Азербайджан получил доказательства, что его самолет сбила российская ракета, - Reuters

В то же время представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ готова решить вопрос с регистрацией "Русского дома" и рассчитывает, что ситуацию урегулируют "в здоровом ключе", цитирует ее пропагандистское ТАСС.

В свою очередь "Радио Свобода" пишет, что ранее подконтрольный азербайджанским властям телеканал Baku.tv опубликовал репортаж о работе "Русского дома" в Азербайджане, в котором фактически обвинил его сотрудников в недружественной и даже шпионской деятельности.

После этого российский МИД вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева, выразив ему "недоумение" по поводу "серии публикаций антироссийского толка" и "дезинформационной кампании" против "Русского дома".

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Автор: 

Азербайджан (794) русский мир (625)


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Топ комментарии
+33
Любий осередок кацапів на якійсь території. це осередок шпигунів, і диверсантів.
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06.02.2025 21:16 Ответить
+25
Щимлять кацапопідарів).
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06.02.2025 21:13 Ответить
+23
рускій дом
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06.02.2025 21:14 Ответить
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Щимлять кацапопідарів).
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06.02.2025 21:13 Ответить
кайф
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06.02.2025 21:45 Ответить
Давно пора
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06.02.2025 23:53 Ответить
рускій дом
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06.02.2025 21:14 Ответить
це у відповідь зігуючій ілонє, на закриття американського дому.
а що б знали!
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06.02.2025 21:15 Ответить
як виявилось достатньо було одного літака . одне погано що не американський чи німецький .
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06.02.2025 21:16 Ответить
якби був американський чи німецький, то відповідь була б аж ніякою.
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06.02.2025 22:02 Ответить
подивиться на Рютте після МН-17
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06.02.2025 22:08 Ответить
Можливо, я пропустив, нагадайте, яка була відповідь в 2014-му за збитий літак?
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06.02.2025 23:05 Ответить
в 2014 ніякої , але з 2022 скільки зброї передали Нідерланди .
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06.02.2025 23:15 Ответить
Ну, то Азербайджан з відповіддю за свій літак на 8 років випередив Нідерланди. Саме це я і мав на увазі, коли казав, що відповідь США та Німеччини була б ніякою. Вони б 5 років збирали докази, 3 роки судилися, а на 9-й нарешті сказали б вголос те, що всі знали з першого дня. Але Таурус все рівно б не дали.
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07.02.2025 12:22 Ответить
А що тут дивного? "Россотрудничество" та інші "Русские дома" були офіційною "кришею" для радянських ( російських) шпигунських мереж по всьому світу...
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06.02.2025 21:16 Ответить
срср була єдиною у світі країною, яка мала офіційні легальні явочні квартири у країнах всього світу.
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06.02.2025 22:35 Ответить
Цього не знаю...
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06.02.2025 22:37 Ответить
ну як же? у вигляді "дамов дружби".
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06.02.2025 22:39 Ответить
Ага! Он ти про що!...
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06.02.2025 22:49 Ответить
Любий осередок кацапів на якійсь території. це осередок шпигунів, і диверсантів.
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06.02.2025 21:16 Ответить
Возглавлял его внук дохлого КГБ-шника "Примакова"- Киршенблата.
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06.02.2025 21:17 Ответить
Что возглавлял?
Он умер? Уволили? Закрыли? Кто на ком стоял?
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06.02.2025 21:50 Ответить
Читаем статью и не пишем куйни.
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06.02.2025 21:52 Ответить
Прочел еще раз статью. Прочел вашу ссылку. Рассмотрел картинку. Опять пишу куйню.
Возглавлял его внук
Его (россотрудничество, дом, Примакова)
Возглавлял в прошедшем времени.
Он уже не возглавляет, или уже не внук?
Или пишем куйни.
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06.02.2025 22:13 Ответить
Уже не возглавляет. Потому что этот свинособачий "дом" закрыли к куям собачьим.
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06.02.2025 22:16 Ответить
Опять пишем куйню?
Руководитель Русского дома в Баку Ирек Хайдарович Зиннуров Он не возглавляет?
Ты, ***, совсем запутал. Что Примаков возглавлял?
Или тебе похер кто что возглавлял?
Примаков- Киршенблат -Зиннуров это один человек?
Х.р прос...ш ваши новости
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06.02.2025 22:29 Ответить
Читаем, что написано ниже и не порем куйни в третий раз.
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06.02.2025 22:38 Ответить
Всё-таки замаскированные до поры здесь свинособачьи парашники отличаются особенным ************. КГБ-шная многослойная помойка может в конце своей цепочки и на бумаге "возглавляться" кем угодно, главное, кто и что за этим стоит. Свинособака- не пались здесь уже больше, чем ты спалилась на смех всем нормальным людям.
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06.02.2025 22:42 Ответить
http://duma.gov.ru/duma/persons/99112918/ Зиннуров Ирек Хайдарович



Государственная Дума

http://duma.gov.ru › duma › persons



Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»...
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06.02.2025 22:44 Ответить
Який же він тупий, ваш рАзаблачитєль. Виженіть його на вулицю в черевиках. Шкіряних. На моцьковський мороз.
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07.02.2025 11:00 Ответить
Примаков здох. Киршенблат написав про онука. Зиннурова закрили. Який ти тупий ? Йди помийся у душі в своїх черевиках та пальто !
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07.02.2025 11:04 Ответить
Вы все мозги засрали.
Киршенблат написав про онука. Твои слова?
я спросил у пользователя ZoV KobZona

про время глагола.
ZoV KobZona это и есть Крышенблат?
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07.02.2025 12:59 Ответить
Тоді Киршенблат та Крышенблат - це не глаголи, а різні имена сущ. ЯК і русский - не имя сущ, а лишь ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, пензлюй звідси !
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07.02.2025 13:24 Ответить
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07.02.2025 21:49 Ответить
«Россотрудничеством» руководит Евгений Примаков-младший, внук того самого Евгения Примакова, который был одним из организаторов карательной операции и бойни мирного населения в Баку 20 января 1990 года. Minval не раз рассказывал, какие антиазербайджанские провокации устраивались под «зонтиком» нынешнего «Россотрудничества». И, как в случае с USAID, деятельность «Русского дома» и «Россотрудничества» в Азербайджане должна быть прекращена»
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06.02.2025 21:54 Ответить
"Русский дом" в Баку, який є представництвом "Росспівробітництва" і працює для просування російської культури та мови.
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06.02.2025 22:50 Ответить
Ета хфашизм айзербайджанобандеривцив!
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06.02.2025 21:20 Ответить
Да, до этого кацапорылые даже не соизволили зарегистрироваться в Минюсте Азербождану, типа - мы чо Литва какая-то?,
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06.02.2025 21:33 Ответить
у нас только в 22 таблички сняли.....
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06.02.2025 21:36 Ответить
тупі *********** самі себе переграли із тим бортом, ну підбили ну буває, дайте літаку сісти вибачіться і все, так ні спочатку скерували літак через каспій щоб там пропав, а не вийшло дотягли пілоти, потім почали ліпити дурнуваті версії із вибухом болонів на борту, хоча і дуракам було зрозуміло що слідчі знайдуть уражаючі елементи ракети.
тепер мають - одного друга-союзника. що для нас чудово.
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06.02.2025 21:42 Ответить
літак покладено на алтар.
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06.02.2025 21:47 Ответить
Не літак. Людей.
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06.02.2025 22:22 Ответить
ну дуже ти вумне сказав. тримай цукерку
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07.02.2025 19:56 Ответить
То все понти для приєзжих.
Літаки, руські дома...Алієв, фуйло ердоган - брати на віки.
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06.02.2025 22:52 Ответить
Эта русафобия, адназначна!!!!
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06.02.2025 22:07 Ответить
Ну если быть точным, то закрыли не только офис рф, но еще и офис USAID, тоже обвинив в "разведывательной работе".
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06.02.2025 22:23 Ответить
Прикрили відділення ГРУ Росії в Азербайджані! Давно пора...
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06.02.2025 22:37 Ответить
Культурний простір Американський дім​ у Києві призупинив роботу

Азербайджан закриває "Русский дом" у Баку

Отакі контрасти.
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06.02.2025 22:44 Ответить
Зєля буде перший український през, що отримає багаторічний термін ув'язнення. Вибори
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06.02.2025 23:31 Ответить
Російський свино собачий мир живе у головах кацапів , а розповсюджують його через ,, русские дома,, . Їх треба не зачинити , а спалити.
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06.02.2025 22:44 Ответить
Разом з тими хто там буває
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06.02.2025 23:58 Ответить
Треба було ще років 30 назад це зробити. Поки москаль щось "по беспределу" не зробить.... всі чекають , потім почитають. Україна як зразок.
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06.02.2025 22:47 Ответить
Путінська "багатоходовочка"
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06.02.2025 23:28 Ответить
это ж прям русофобия какая то! "путенвведивойска! брацкий лезгински народ хочет дамой , в расию!"
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06.02.2025 23:50 Ответить
Не буде цього,турки не допустять
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07.02.2025 00:00 Ответить
айзера прокинулися
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07.02.2025 00:12 Ответить
Руска дом пуст сиди т дома. Везде надо закрывать. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.02.2025 04:32 Ответить
... удар у псіну ,апят...
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07.02.2025 09:13 Ответить
 
 