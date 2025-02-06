Преждевременный мирный саммит с РФ может не принести желаемых результатов для Украины, - Сикорский
Продолжение войны в Украине является важным для Путина с точки зрения сохранения собственных политических позиций, поэтому саммит по мирному урегулированию, если он будет заблаговременным, может не принести желаемого результата.
Об этом заявил министр иностранных дел председательствующей в ЕС Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На вопрос об отношении к намерению президента США Дональда Трампа присоединиться к переговорам с российским диктатором для скорейшего завершения войны в Украине глава польской дипломатии ответил: "Я уже высказывал скептическое мнение о проведении преждевременного саммита. Есть два подхода для переговоров с трудным партнером. Первый - когда вы "пробуете воду" на низшем уровне, - официальных лиц или заместителей министров, чтобы увидеть, есть ли пространство для согласования, и можно ли найти решение для "красных линий" обеих сторон, - тогда руководители только принимают такое соглашение. Другой подход - это личная дипломатия, когда вы обсуждаете соглашение на встрече главных действующих лиц. Оба пути являются легитимными, но мы должны оценивать только их результаты", - отметил Сикорский.
Он подчеркнул, что вопрос об участии в переговорном процессе европейской стороны относится к компетенции высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности, а также президента Европейского совета. Польское председательство в ЕС играет в этом лишь вспомогательную роль. Между тем, по словам министра, участие Украины во всем, что касается Украины, должно оставаться главным принципом любого процесса мирного урегулирования.
Комментируя по просьбе журналистов вероятное влияние на готовность сторон к переговорам текущей ситуации на линии фронта, главный польский дипломат отметил, что, несмотря на тактические продвижения российских войск, то, чего достиг Путин за три года войны, является его полным провалом.
"Украина выигрывает на море - российский флот с каждым месяцем испытывает все большие ограничения в действиях на море. Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам кажутся очень успешными. В то же время Россия платит огромную цену людьми и материалами за каждый поселок, который они захватывают. Если вспомнить первоначальные планы и цели Путина в этой войне, после трех лет эта ситуация является полной катастрофой для России. Поэтому нам (европейцам. - Ред.) нужно придерживаться курса и убедить Путина, что он ошибся", - подчеркнул министр иностранных дел Польши.
Отвечая на вопрос журналистов о готовности Путина к мирным переговорам, Сикорский отметил, что главным является не сам факт участия российского диктатора в переговорах, а то, чтобы в результате этого процесса он убрался с территории Украины.
"Я хочу не того, чтобы он участвовал в переговорах, - я хочу, чтобы он убрался из Украины. Он может сделать это за пять минут. Если он этого не сделает, то предстанет перед международным судом. Он не имеет никакого дела на территории другой страны-члена ООН. Но удобство (ситуации. - Ред.) для Путина не является моим беспокойством. Меня смущает природа российского режима и путинского контроля над Россией. В этих условиях Путин может предпочесть плохую войну хорошему миру. Поскольку только при продолжении войны он будет чувствовать себя значимым. Такова природа всех диктаторских режимов, которые развязывают войны", - подчеркнул польский чиновник.
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Ірьмак же казав, що мирний саміт був дуже потужним, незламним і відкрив кластери...
Ще один "ніззяпрєкращатьваєвать"...
Демократичні країни проводять вибори під час війни, США проводили вибори під час війни? Серйозно? Йому мускус своїх пігулок відсипав чи де?
Але взагалі коли у штатах була війна? з нацистами у 40-х за кілька тисяч кілометрів від їх території?
Як це можна порівнювати?
Ще такі ж балтійські країни, які "категорично проти" миру, бо їм страшно, а поки Україна воює, то й безпека сяка-така є.
За допомогу, яку вони надають, звичайно дякуємо, але в питанні завершення війни вони явно нам не порадники.