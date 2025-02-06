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Новости
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Преждевременный мирный саммит с РФ может не принести желаемых результатов для Украины, - Сикорский

Радослав Сикорский

Продолжение войны в Украине является важным для Путина с точки зрения сохранения собственных политических позиций, поэтому саммит по мирному урегулированию, если он будет заблаговременным, может не принести желаемого результата.

Об этом заявил министр иностранных дел председательствующей в ЕС Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос об отношении к намерению президента США Дональда Трампа присоединиться к переговорам с российским диктатором для скорейшего завершения войны в Украине глава польской дипломатии ответил: "Я уже высказывал скептическое мнение о проведении преждевременного саммита. Есть два подхода для переговоров с трудным партнером. Первый - когда вы "пробуете воду" на низшем уровне, - официальных лиц или заместителей министров, чтобы увидеть, есть ли пространство для согласования, и можно ли найти решение для "красных линий" обеих сторон, - тогда руководители только принимают такое соглашение. Другой подход - это личная дипломатия, когда вы обсуждаете соглашение на встрече главных действующих лиц. Оба пути являются легитимными, но мы должны оценивать только их результаты", - отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что вопрос об участии в переговорном процессе европейской стороны относится к компетенции высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности, а также президента Европейского совета. Польское председательство в ЕС играет в этом лишь вспомогательную роль. Между тем, по словам министра, участие Украины во всем, что касается Украины, должно оставаться главным принципом любого процесса мирного урегулирования.

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Комментируя по просьбе журналистов вероятное влияние на готовность сторон к переговорам текущей ситуации на линии фронта, главный польский дипломат отметил, что, несмотря на тактические продвижения российских войск, то, чего достиг Путин за три года войны, является его полным провалом.

"Украина выигрывает на море - российский флот с каждым месяцем испытывает все большие ограничения в действиях на море. Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам кажутся очень успешными. В то же время Россия платит огромную цену людьми и материалами за каждый поселок, который они захватывают. Если вспомнить первоначальные планы и цели Путина в этой войне, после трех лет эта ситуация является полной катастрофой для России. Поэтому нам (европейцам. - Ред.) нужно придерживаться курса и убедить Путина, что он ошибся", - подчеркнул министр иностранных дел Польши.

Отвечая на вопрос журналистов о готовности Путина к мирным переговорам, Сикорский отметил, что главным является не сам факт участия российского диктатора в переговорах, а то, чтобы в результате этого процесса он убрался с территории Украины.

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"Я хочу не того, чтобы он участвовал в переговорах, - я хочу, чтобы он убрался из Украины. Он может сделать это за пять минут. Если он этого не сделает, то предстанет перед международным судом. Он не имеет никакого дела на территории другой страны-члена ООН. Но удобство (ситуации. - Ред.) для Путина не является моим беспокойством. Меня смущает природа российского режима и путинского контроля над Россией. В этих условиях Путин может предпочесть плохую войну хорошему миру. Поскольку только при продолжении войны он будет чувствовать себя значимым. Такова природа всех диктаторских режимов, которые развязывают войны", - подчеркнул польский чиновник.

Автор: 

путин владимир (31566) Сикорский Радослав (437) переговоры с Россией (1187) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+8
Вполне здравые мысли.
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06.02.2025 22:34 Ответить
+8
Завершення війни в Україні може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності, - Дуда Джерело: https://censor.net/ua/n3533692

Ще один "ніззяпрєкращатьваєвать"...
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06.02.2025 22:36 Ответить
+8
Ооо, "польські друзі" знову себе проявили. "Ви українці воюйте, а ми за вашими спинами будемо ховатися, і розказувати як ми дуже вам допомагаємо, а ви такі невдячні." І при нагоді завжди будуть витягувати Бандеру, Волинь, ще щось.

Ще такі ж балтійські країни, які "категорично проти" миру, бо їм страшно, а поки Україна воює, то й безпека сяка-така є.

За допомогу, яку вони надають, звичайно дякуємо, але в питанні завершення війни вони явно нам не порадники.
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06.02.2025 22:53 Ответить
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Вполне здравые мысли.
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06.02.2025 22:34 Ответить
Звісно. Це ж не в Польщі війна. Не над польською столицею саме в цю хвилину літають шахеди. Не в польській столиці саме в цю хвилину лунають вибухи. А за сотні кілометрів від війни під захистом НАТО можна й роками "пробувати воду"...
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06.02.2025 23:10 Ответить
Ну и? Посмотрите сколько вооружения и на какие суммы приобретает Польша последние лет 10. И сравните с нами. А потом сделайте выводы кто готовился отражать возможную агрессию, а кто строил стадионы с бассейнами в ущерб армии. А про голосование я вообще молчу.
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07.02.2025 00:05 Ответить
Та як же так!
Ірьмак же казав, що мирний саміт був дуже потужним, незламним і відкрив кластери...
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06.02.2025 22:35 Ответить
Завершення війни в Україні може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності, - Дуда Джерело: https://censor.net/ua/n3533692

Ще один "ніззяпрєкращатьваєвать"...
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06.02.2025 22:36 Ответить
Є ось така думка:

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06.02.2025 22:38 Ответить
достатньо близько до істини.
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06.02.2025 22:45 Ответить
Да, Трамп такой человек, который привык все решать "нахрапом"... А если не получается решить проблему быстро, то он так же быстро "забивает" на это, передает решение кому-то другому, пусть возятся. . Ну не получилось, бывает. По этому ищет новую "проблему", что бы решить ее быстро и заработать себе "рейтинг", внимание.
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06.02.2025 23:51 Ответить
Якщо келлога в процесі підготовки вхопе Кіндратій, вже буде плюс.
Демократичні країни проводять вибори під час війни, США проводили вибори під час війни? Серйозно? Йому мускус своїх пігулок відсипав чи де?
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06.02.2025 22:45 Ответить
Україна вже двічі проводила вибори під час війни.
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06.02.2025 22:54 Ответить
під час такої війни як зараз віслюк апокаліпсісу переможе.
Але взагалі коли у штатах була війна? з нацистами у 40-х за кілька тисяч кілометрів від їх території?
Як це можна порівнювати?
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06.02.2025 23:00 Ответить
ти деділ або зебот
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06.02.2025 23:03 Ответить
Ну ми ж таки під час війни провели вибори і у 2014 та 2019...звичайно, що при цій владі можуть бути не вибори, а "вибори"...та й 6 років пропаганди лише однієї політичної сили...хоча при бажанні ЄС міг би провести та проконтролювати ці вибори...
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06.02.2025 23:10 Ответить
Але ж Олексійович сам заявив, що вибори під час війни проводити не можна.
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06.02.2025 23:17 Ответить
Якщо дуже буде треба, то можна. Я дозволяю.
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06.02.2025 23:23 Ответить
Не важливо як проголосують, головне як порахують... ну або підрахують дєрьмаки і Шо(бла).
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06.02.2025 23:19 Ответить
Хитрючі зелені ******* згадують про демократію,конституцію,коли питання настає про вибори
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06.02.2025 23:01 Ответить
Ооо, "польські друзі" знову себе проявили. "Ви українці воюйте, а ми за вашими спинами будемо ховатися, і розказувати як ми дуже вам допомагаємо, а ви такі невдячні." І при нагоді завжди будуть витягувати Бандеру, Волинь, ще щось.

Ще такі ж балтійські країни, які "категорично проти" миру, бо їм страшно, а поки Україна воює, то й безпека сяка-така є.

За допомогу, яку вони надають, звичайно дякуємо, але в питанні завершення війни вони явно нам не порадники.
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06.02.2025 22:53 Ответить
Головне зараз мир на будь-яких умовах! Всі хто проти миру - вороги України.
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07.02.2025 05:54 Ответить
поляк розказує, як Україна то там виграє,то сям,але мовчить скільки окуповано української території.
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06.02.2025 23:08 Ответить
Той хто затіяв ці переговори з ****** зовсім не думають про завтрашній день.
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06.02.2025 23:10 Ответить
 
 