Если будет понимание, чем закончится война, я готов к переговорам с Путиным, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к потенциальным мирным переговорам с РФ о завершении войны.
Об этом глава государства сказал во время совместного брифинга с президентом Единого банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, информирует Цензор.НЕТ.
"Безусловно, и США, и президент Трамп, и страны Европейского Союза считают, что дипломатия невозможна без России, без Путина. И поэтому я сказал: я готов, если у нас будет понимание, чем закончится эта война, но Путин боится встречи со мной", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, он заявил, что у президента США Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны.
"То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", - сказал Зеленский.
Украинский президент выразил убеждение, что будет много информации относительно потенциального плана о завершении войны "в Киеве, не в Киеве", где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве - нет.
"Дождемся все-таки наших официальных переговоров и официальных результатов", - добавил Зеленский.
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Це найбільше , що мене розсмішило і здивувало !!
Зе, тікай з Украіни , що є духу 🙁
в очах плюгавого знову мир мерещиться?
Джерело: https://censor.net/ua/n3532275
За словами Зеленського, він ухвалив "абсолютно справедливе рішення", позаяк саме він є лідером тих чи інших перемовин як президент України. Джерело: https://censor.net/ua/n3532275
Так что с этим всё нормально
Из вашего текста:
Я заборонив будь-кому, будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори
Нудить від цього незламнохолуйського клоуна.
Отак просто.
Ху-йло, почавши війну, всього лише "хотіло поговорить"...
Я нікого не засуджую і не закликаю йти в окоп - це справа кожного. Але коли із за кордону чимось недовольні як тут йдуть справи то це просто вибішує
Неужели нельзя помолчать, пока не будет чего-то конкретного?
. Йому кров із носа треба його скорочувати. Закривати видаткові проекти та розвивати доходні. Усі ці Панами, Гренландії з канадами. Ось звідки вітер на Зеленського дме. Таке життя. Зеленському теж доводиться приймати ситуацію, навіть якщо вона не є ідеальною або викликає розчарування.
Шут знову готовий заглянуть путіна в глоза
Ці нерозуміння коштували країні втрати цвіту нації, мовчу вже про території.
Коли ж воно вже ступиться.....