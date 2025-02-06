Если будет понимание, чем закончится война, я готов к переговорам с Путиным, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к потенциальным мирным переговорам с РФ о завершении войны.

Об этом глава государства сказал во время совместного брифинга с президентом Единого банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, и США, и президент Трамп, и страны Европейского Союза считают, что дипломатия невозможна без России, без Путина. И поэтому я сказал: я готов, если у нас будет понимание, чем закончится эта война, но Путин боится встречи со мной", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он заявил, что у президента США Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны.

"То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", - сказал Зеленский.

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Украинский президент выразил убеждение, что будет много информации относительно потенциального плана о завершении войны "в Киеве, не в Киеве", где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве - нет.

"Дождемся все-таки наших официальных переговоров и официальных результатов", - добавил Зеленский.

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