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Если будет понимание, чем закончится война, я готов к переговорам с Путиным, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к потенциальным мирным переговорам с РФ о завершении войны.

Об этом глава государства сказал во время совместного брифинга с президентом Единого банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, и США, и президент Трамп, и страны Европейского Союза считают, что дипломатия невозможна без России, без Путина. И поэтому я сказал: я готов, если у нас будет понимание, чем закончится эта война, но Путин боится встречи со мной", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он заявил, что у президента США Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны.

"То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", - сказал Зеленский.

Читайте также: Провал России в Курской области усиливает вероятность переговоров, - Bloomberg

Украинский президент выразил убеждение, что будет много информации относительно потенциального плана о завершении войны "в Киеве, не в Киеве", где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве - нет.

"Дождемся все-таки наших официальных переговоров и официальных результатов", - добавил Зеленский.

Читайте также: Когда дойдет до мирных переговоров, увидим, какие условия будут у "русских" к Украине относительно Курщины, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) путин владимир (31566) переговоры с Россией (1187)


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Топ комментарии
+33
воно просто Оманська Гнида. в мене все.
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06.02.2025 18:33 Ответить
+24
Щось ти дуже часто готовий до перемовин з ******. Здаш територію чи погодишся з рюзьке язьігом в Україні, отразу пакуй валізи.
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06.02.2025 18:37 Ответить
+22
Що воно несе хто тебе боїться , та вже навіть путлєру ніхрін здався ,а Трампу тим більше .
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06.02.2025 18:36 Ответить
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воно просто Оманська Гнида. в мене все.
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06.02.2025 18:33 Ответить
Сподіваюсь його чекає судьюа чеущеску або хочаб Хусейна
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07.02.2025 14:04 Ответить
Так ти у своїй голові вже давно закінчив, і ще досі не зрозумів.
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06.02.2025 18:34 Ответить
Агент кремля боїться ??
Це найбільше , що мене розсмішило і здивувало !!
Зе, тікай з Украіни , що є духу 🙁
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07.02.2025 11:44 Ответить
це ж було уже (с)
в очах плюгавого знову мир мерещиться?
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06.02.2025 18:34 Ответить
Що воно несе хто тебе боїться , та вже навіть путлєру ніхрін здався ,а Трампу тим більше .
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06.02.2025 18:36 Ответить
Там нема ні розуміння, ні звичайної логіки. От "нема розуміння", але "Мінська-3" не буде", чи" "ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили» і ігнорування 4-х повісток. Я не знаю, хто і для чого обговорює те, що він видає в ефір.
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06.02.2025 19:15 Ответить
Тим не менш,мудрий нарід покірно іде на забій за його владу.
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07.02.2025 14:06 Ответить
Може досить вже? В Омані вже домовився?
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06.02.2025 18:37 Ответить
Щось ти дуже часто готовий до перемовин з ******. Здаш територію чи погодишся з рюзьке язьігом в Україні, отразу пакуй валізи.
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06.02.2025 18:37 Ответить
Ось побачите його ще росіяни охороняти будуть від вдячних громадян.
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06.02.2025 18:45 Ответить
Воно ,обов'язково вибачиться , перед ******, як Цє зробив вже перед Кадиркіним !
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06.02.2025 19:39 Ответить
До тебе у штати полетить з валізою ?
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07.02.2025 12:37 Ответить
Було багато переговорних процесів, багато тіньових переговорних коридорів. Я це швидко зупинив. Просто зупинив сепаратизм у нашій державі. Я заборонив будь-кому, будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори із російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни. Це було, коли їхні війська були тут, у Київському регіоні", - заявив президент.
Джерело: https://censor.net/ua/n3532275
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06.02.2025 18:38 Ответить
По вашей ссылке. Несколько строк ниже:
За словами Зеленського, він ухвалив "абсолютно справедливе рішення", позаяк саме він є лідером тих чи інших перемовин як президент України. Джерело: https://censor.net/ua/n3532275
Так что с этим всё нормально
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06.02.2025 19:04 Ответить
тобто, зе!лідору потрібно ухвали інше, "абсолютно справедливе рішення", яке суперечить попередньому. що б почати перемовини.
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06.02.2025 19:11 Ответить
Нет. зе!лідор это трактует так что никто кроме него не может вести переговоры.
Из вашего текста:
Я заборонив будь-кому, будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори
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06.02.2025 19:26 Ответить
софістика?
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06.02.2025 19:36 Ответить
Может чтобы Бойко не порешал от лица "партии мира"?
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06.02.2025 19:44 Ответить
Проводили , переговори , СТАМБУЛ ,за дорученням ЗЕІУДИ з усіма ДОЗВІЛАМИ -тільки ОЙГО підручні ГНИДИі КРОТИ : ЕРМАК ПОДОЛЯК АРАХЛАМІДІЯ , О ЧАЛИЙ , Умеров……краще утілізуйся мерзотник ПРОСРОЧЕНИЙ
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06.02.2025 19:46 Ответить
Знову хоче, аж не може дочекатися незламнопотужний в позу перед кремлівським господіном стати.

Нудить від цього незламнохолуйського клоуна.
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06.02.2025 18:39 Ответить
Так тиж сам на себе надів пояс вірності і цалібату. І тут одразу пу боїтся зустрічи Ну все йому треба заборонити всі інтерв'ю-бо с кожним днем горячка прогресує.
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06.02.2025 18:40 Ответить
То він хоче покаятися перед своїм господарем з Кремля, але йому ще потрібно грати роль патріота України.
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06.02.2025 18:41 Ответить
2 чучела, один малорос. второй хозяин. типичный стеб квартальчика 95.
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06.02.2025 18:40 Ответить
Стесняюсь спросить, шо заключено в этой несуразице, мол, Якщо буде розуміння, чим закінчиться війна, я готовий до перемовин? какое по счету порозумiння: оманское, истанбульское, чи ще може яке, после люлей от дяди Сэма?
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06.02.2025 18:42 Ответить
Керівництво України повинне бути українським і проукраїнським. Але це не про гниду хрипату. Своє ставлення до України воно показало задовго до виборів, і нічого у його поведінці не змінилося, тільки тексти гундосий мерзотник зачитує другі, псевдопатріотичні.
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06.02.2025 20:51 Ответить
Оно, и было проукраинским и государственным, но 73% м нужен был прикол, и результат на лицо...
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07.02.2025 13:04 Ответить
Володю, а що ти якось абсолютно замовк стосовно свого, власного плану не лише припинення, а завершення війни нашою перемогою! Як же так? Був чудовий план, який ти переможно-пафосним голосом доповідав у Верховній Раді, який чули і про який знають всі українці? Куди він подівся, Володю? Куди ти його запхав і навіщо? Чи то було понарошку, так би мовити, "по приколу"?
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06.02.2025 18:43 Ответить
Так інший сценарій вже несуть і актор буде грати те, що там написано.
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06.02.2025 23:27 Ответить
...ля, дебілоїди все ще впевнені що миру можна досягти просто зустрівшись.
Отак просто.
Ху-йло, почавши війну, всього лише "хотіло поговорить"...
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06.02.2025 18:44 Ответить
Ну так тепер головний з цих дебілів у Капітолії сидить.
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06.02.2025 18:46 Ответить
Ти сама дебілка.
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07.02.2025 00:56 Ответить
Ти гнида зелена вже у Омані усе з патрушевим повирішував
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06.02.2025 18:45 Ответить
Та нічого воно в Омані не вирішувало. З пустим місцем не домовляються. Нікчемі хрипатій оголосили вимоги і дали інструкції. А оскільки знали, з яким довбо@обом мають справу, приставили до нього ляльковода, який з тих пір чмо гундосе з повідка не спускає.
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06.02.2025 20:55 Ответить
Чим закінчиться віина? - поділом Украіни -- готовии до переговорів - поки иде віина на американськіи зброі від Баидена - Трамп про віиськову допомогу навіть не заікається
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06.02.2025 18:47 Ответить
Тобто офіційно заявив, що готовий до КАПІТУЛЯЦІЇ.
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06.02.2025 18:48 Ответить
Ну а що йому робити, коли ви всі поховалися в Голландіях, Франціях та Німеччина з і не повертаєтесь на захист рідної землі
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06.02.2025 18:53 Ответить
Що робити? Підписувати перемир'я і проводити ЧЕСНІ і НЕУПЕРЕДЖЕНІ вибори!
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06.02.2025 18:55 Ответить
ЗСУ тане на очах, багатії в Україні покупували собі броні і відстрочки, бідняки заховалися де хто міг, а мільйони закордонних патріотів чомусь не спішать повертатись і захищати Україну-матір. Так який варіант запропонуєш? Повоювати ще якийсь час до повного знесилення ЗСУ щоби пуйло взагалі навіть думки не мав про якусь заморозку і взяв Київ? Не розумію на що такі як ти розраховують
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06.02.2025 19:03 Ответить
1.Я служити не можу ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я. Я ЛЕГАЛЬНО перетнув кордон. 2.Ти взагалі читав, ЩО я написав? 3.Сам з окопу пишеш?
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06.02.2025 19:47 Ответить
Служити не можеш, тим більше тобі не загрожувало бути вбитим чи покаліченим на фронті і ти все одно втік, не захотів тим чи іншим способом долучитися до боротьби. Але виявляєш крайню злість про те, що можуть бути перемовини і вони призведуть до капітуляції.
Я нікого не засуджую і не закликаю йти в окоп - це справа кожного. Але коли із за кордону чимось недовольні як тут йдуть справи то це просто вибішує
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06.02.2025 20:38 Ответить
Они по приколу проголосовали и глядя на четырежды ухилянта "генералиссимуса" - рванули подальше...
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07.02.2025 13:12 Ответить
Після виборів
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06.02.2025 18:50 Ответить
З ким переговори з варваром який убив понад сотні тисяч українців ,який зруйнував сотні міст і сіл і мільйони громадян вигнав з своїх домівок . Поки рашиський злочинець не відмовився від своїх біснуватих ідей . А тому "найвеличніший" мавби усвідомити що рашиський терорист не бажає ніяких переговорів головна його мета це зняття санкцій і легалізувати себе як світового лідера ,а ще розброїти Україну.
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06.02.2025 18:51 Ответить
Що ти крутиш як "циган сонцем".То запрет на переговори з бункерним,то готовий до перемовин.Як би ж ти був готовий до вторгнення,як би ж не вів"оманські" договорняки.Взагалі,на хрін ти взагалі "вліз не в свої сани"?Можливо,24.02.2022 був би звичайним днем.
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06.02.2025 18:53 Ответить
... звичайним днем, а так... - лошок(звичайний).
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06.02.2025 18:56 Ответить
Яких ще перемовин ???
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06.02.2025 18:57 Ответить
Не пройшло і три роки ...мля.
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06.02.2025 18:59 Ответить
Зеленський сказав, що він готовий "увійти" в путіна, коли того поставлять у вигідну для України позу. Що не так???
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06.02.2025 19:01 Ответить
Приблизно так, як він свого часу "увійшов" у ослолюба? Це гундос квартальний може!
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06.02.2025 20:58 Ответить
Справляє враження людини без чітких принципів і твердих переконань. Постійно змінює свою думку, працює як магнітофон: що записали, те і говорить.
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06.02.2025 19:02 Ответить
На що ви розраховуєти, коли такі коменти пишите? Все теж саме.. в чому сенс ображати всіх..і особливо тих від чиєї підтримки залежить доля країни...
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06.02.2025 19:04 Ответить
Припудрений ніс вже звично намацує бункерне очко у пошуках "миру" і срібників.
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06.02.2025 19:07 Ответить
Воно просрало все, спаплюжило все що було досягнуто в 2014-2019, знищило субєктність України на зовнішньополітичній арені, тепер за Україну вирішують без України, а нас просто будуть ставити до відома, причому гарних варіантів для нас не буде, бо ситуація в яку Україну завело ЗЕлене збіговисько з усіх боків хєровая. І з кожним днем перебування у владі ЗЕленої 5 колони ситуація лише погіршуватиметься. І все це нажаль було зрозуміло від самого початку, з 2019. Бо не можна було допускати до найвищої посади у воюючій державі примітивне нікчемне ватноголове створіння, яке ні во що не ставило ані українців, як народ, ані Україну як незалежну державу. Широкомасштабна війна була запрограмована в травні 2019, відтоді пішов зворотній відлік до її початку, бо такого унікального шансу, як ментальний інвалід та абсолютний невіглас із совковим світоглядом замість президента, такого ***** змарнувати не міг.
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06.02.2025 19:09 Ответить
Оце те, що я намагаюсь довести тим Вангам з Нострадамусами, які кажуть, що путін все одно б напав. А я вважаю, що царьок мокшанський був би конченим дурнем, якби не скористався таким унікальним шансом - закоханий до нестями у московію тупий ішак у кріслі президента. На виборах 2019 року було написане колективне запрошення до нападу. І ще є важливий фактор, якщо й напад був би неминучий (а його можна було уникнути, не усадивши у крісло тварину хрипату). Важливо ще й те, як той напад зустріла б країна, якби замість любителя московії і нових доріг у кріслі президента був політик.
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06.02.2025 21:07 Ответить
Не треба навіть нічого доводити. Можете просто брати вже всім відомі факти та співставляти. Бо тут немає місця припущенням, тут просте співставлення. Кремлівське ***** було при владі і в 2014-2019 і в 2019-2025. Так? Так. Війна з москалями в нас почалася в 2014? Так. ***** намагався створити "новоросію", а потім дійти до Київа та Львова (це і була б ота сама широкомасштабна війна)?. Так. Чи вдалося ***** тоді це здійснити? Ні, "новоросія" була обнулена, а кацапські танки не змогли взяти навіть Маріуполь, незважаючи на те, що в 2014-2015 у нас і боєздатної армії не було. Потім були підписані Мінські угоди, розповсюдження рускава міра (читай війни) було зупинене, розпочалася реформа ЗСУ, оборонка запрацювала, замінували Чонгар і т.д.. Так чому ж те, що не зміг зробити ***** в 2014-2019 він таки зробив у 2022? Розпочав широкомасштабну війну. Відповідь очевидна - в Україні поміняли владу державників-професіоналів, які розуміли як керувати державою навіть під час форсмажору, якого Україна до 2014 не бачила, на "дурілку картонную"- кремлівського скомороха, який ІМХО був завербований москальськой гебньой ще коли просив ***** забрати його за долгі, повзаючи навколішки по сцені мацковского КВН. Тобто з 2014 по 2025 в Україні змінилася лише одна складова - влада, зокрема президент, бо ***** з боку москалів був проти нас з москальскою ордою що у 2014, що у 2022, що зараз. А результати нашого супротиву у 2014-2019 і зараз геть інші.
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06.02.2025 21:34 Ответить
Це для нас ті факти "всім відомі", а для череди тупої фактами є тільки те, що вони почують від Януковича, Медведчука, Мураєва, зараз - від блазня квартального, тобто, від того, хто їм пообіцяє навіть не рай на землі і мішки з грошами. Первинне для них - дружба з "расієй", усе інше - додаток.
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07.02.2025 07:07 Ответить
Знову пацаня кізяків накурилося.
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06.02.2025 19:18 Ответить
Столько пустых заявлений звучит со всех сторон, что они стали не только раздражать, но и вызывают отвращение.

Неужели нельзя помолчать, пока не будет чего-то конкретного?
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06.02.2025 19:33 Ответить
Складається таке враження,що тут Зєлю ненавидять набагато більше за смердючого,ботоксного ху#ла.
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06.02.2025 19:36 Ответить
"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди." С. Петлюра.
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06.02.2025 19:50 Ответить
Тобто, смердюче ху#ло вам більше до вподоби?
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06.02.2025 20:06 Ответить
Безглузде запитання (чи висновок). Є ворог зовнішній, а є внутрішній. Останній більш небезпечний.
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06.02.2025 21:23 Ответить
Виходить що ботоксна потвора,яка фактично вбила велику кількість мирних людей,стариків та дітей для тебе менш небезпечний?
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06.02.2025 21:36 Ответить
Був би менш небезпечним, якби не українські гниди. І не тільки для мене, а для всіх українців.
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06.02.2025 21:55 Ответить
Для тебе ху#ло менше винне чим Зєля?
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06.02.2025 22:10 Ответить
Зовсім ні. Але до чого тут вина? Мова йшла про небезпеку. Дитино, ты в якому класі навчаєшься?
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06.02.2025 22:15 Ответить
Моя "дитина" у твою смердючу пасть не влізе,повзи до свого ху#ла мерзота обіссяна.
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06.02.2025 22:52 Ответить
Фу, яке ж ти невиховане! Ти з інтернату чи колонії для малолітніх?
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06.02.2025 22:59 Ответить
І чого ж ти так образилось? Любиш Зелю? Даремно, він гнида. ***** і десятої частки цієї біди не наробило би без його допомоги.
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06.02.2025 23:09 Ответить
Знову ху#ла виправдовуєш,потвора козлорила,хоча й так все зрозуміло,до речі -на Зєлю я чихав.
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07.02.2025 05:39 Ответить
×уйло не прикидається, з ним все ясно давно, його немає потреби викривати на відміну від зрадливого членограя, який промиває мізки українцям через свій бидломарафон 24/7
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06.02.2025 22:41 Ответить
ху#ло-паскудна тварюка,яку "четвертувати" буде мало й порівнювати його з ким би то не було -це знущання над пам'яттю вбитих їм ні в чому не винних людей,стариків та дітей.
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06.02.2025 22:57 Ответить
Окрім тебе, довбодятле, ніхто тут цих двох падлюк не порівнює. ))
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06.02.2025 23:41 Ответить
не зливайся кацап тупорилий.
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07.02.2025 05:41 Ответить
Самокритично. )))
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08.02.2025 00:21 Ответить
Чим закінчиться війна одному Трампу відомо. А в нього самого становище, незавидне. Над ним висить дамоклів меч, 36,5 трильйона боргу, що неухильно зростає. https://usdebtclock.org/
. Йому кров із носа треба його скорочувати. Закривати видаткові проекти та розвивати доходні. Усі ці Панами, Гренландії з канадами. Ось звідки вітер на Зеленського дме. Таке життя. Зеленському теж доводиться приймати ситуацію, навіть якщо вона не є ідеальною або викликає розчарування.
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06.02.2025 19:55 Ответить
Це вам таку методичку в опі видали?
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07.02.2025 02:24 Ответить
Ти такий здогадливий юрист, а такої дрібниці не зрозумів. Ця методичка справді в ОП видали. Але не в Києві, а в Вашингтоні. Дональд Фредович просив мене, принести Українцям свої вибачення за обман його попередника і повідомити тобі і всім Правільним Швейцарцям, що новому президенту України таки доведеться підписати договір про нейтральний статус і нові кордони. Так прямо і сказав, "передавай усім привіт. Вибач, каже, нічого не можу вдіяти. Таке життя. Нехай готуються, це не страшно". Це каже найкраще, що я можу зробити для України.
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07.02.2025 08:14 Ответить
З якого мухосранська ви тут набігли цілою купою з реєстрацією 29.01.2025р.?
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07.02.2025 11:35 Ответить
Це алкоголь чим старший тим краще. Але й ти теж, навіть на трьох зіркового не дотягуєш. Ну то таке. А по суті є що сказати? Може Дональду Фредовичу, що від тебе передати?
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07.02.2025 11:59 Ответить
Та я то Цензор давно читаю, реєстрація була неможлива, потім восени 2021 став заходити через ФБ, потім чомусь це стало неможливо, заходжу через Гугл. По суті можу тобі, лаптю, сказати - бабі своїй будеш тикати. На цьому все. Крапка. Не напружуй свою кацапську макитру на відповідь ...
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07.02.2025 12:26 Ответить
Прощай. (а я на цензорі з 2009 року)
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07.02.2025 13:42 Ответить
А як же кордони 1991 року?
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06.02.2025 20:01 Ответить
шо попало
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06.02.2025 22:16 Ответить
Сойтісь па середінке, це вже було, віддав пів України під ніж.
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06.02.2025 22:30 Ответить
А где план,где?
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07.02.2025 00:37 Ответить
Війна мусить закінчитись твоїм сидінням за гратами.
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07.02.2025 10:13 Ответить
Результат правління шута: кацапи загарбали 20% території, вбито і покалічено сотні тисяч українців, мільйони в еміграції, економіка знищена, державні інститути влади знищені.
Шут знову готовий заглянуть путіна в глоза
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07.02.2025 10:14 Ответить
бенино, Оманское, Нарко Чмо где ты, а где розуминня??? ты уже видел желание мира в очке ботаксного, "закончил" войну в Омане, Турции, Париже...вагнергейт, Чонгар, баКланов, дело клистронов, киностудии и офшоры в маЦкве, сержант Журавель, фсбэшник Елдак, резников, кирюша, халимон, князев, степанов, крупа и т.д провал мобилизации, повальная коррупция, кража фин. и гуманитарной помощи, Залужный, Червинский, Кривонос, Наев, Марченко и т.д вот это результат пребывания помойного Нарика и Крысы на посту президента....
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07.02.2025 10:50 Ответить
ЗЕлене ти наше сонечко, готуйся до довічного терміну, бо сам знаєш, що державна зрада справа серйозна !
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07.02.2025 11:22 Ответить
А якже плани перемоги, тай не один, а якже саміти миру, а якже гарантії безпеки племін з Африки, Океанії та ще таких же ***...й. Шо то було - невже чергове, постійне лайно на голови своїм виборцям. Замість бетоних споруд, мін, гранат - та всьго - чергова брехня патріотів оп.
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07.02.2025 12:03 Ответить
Яке розуміння? Воно з 19 року ні ху я не розуміло, і тому є що є.
Ці нерозуміння коштували країні втрати цвіту нації, мовчу вже про території.
Коли ж воно вже ступиться.....
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07.02.2025 12:23 Ответить
Будь готов. Всегда готов! Где-то я уже это слышал.
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07.02.2025 13:29 Ответить
 
 