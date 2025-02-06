Евлаш ушел с должности спикера Воздушных Сил ВСУ
Илья Евлаш оставил должность спикера Воздушных Сил ВСУ.
Об этом он сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные Силы. Спасибо тем, кто всегда был рядом, тем кто помогал, поддерживал и даже тем, кто желал упасть - без вас все было бы не так интересно. Время двигаться дальше", - написал Евлаш.
Топ комментарии
+14 Куку
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+12 Степан Степанов #601090
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+8 Ned Stark
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Невже на фронт???
цей сам пішов.
правильно зробив.
Два найбільші молоді дарування, що знайшов Зеля - Сметанін, та Євлаш.