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Евлаш ушел с должности спикера Воздушных Сил ВСУ

Ілля Євлаш

Илья Евлаш оставил должность спикера Воздушных Сил ВСУ.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные Силы. Спасибо тем, кто всегда был рядом, тем кто помогал, поддерживал и даже тем, кто желал упасть - без вас все было бы не так интересно. Время двигаться дальше", - написал Евлаш.

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Автор: 

Воздушные силы (2431) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+14
Трудився,як трудився,відпочинь,важка праця у речника
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06.02.2025 23:05 Ответить
+12
"...Час рухатися далі", - написав Євлаш.

Невже на фронт???
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06.02.2025 23:14 Ответить
+8
Особливо на фоні того, що тих, хто в авіації розбирається, намагаються в піхоту перевести...
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06.02.2025 23:37 Ответить
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К елдаку?
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06.02.2025 23:05 Ответить
Трудився,як трудився,відпочинь,важка праця у речника
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06.02.2025 23:05 Ответить
Нічого особистого, просто час з...увати.
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06.02.2025 23:10 Ответить
"...Час рухатися далі", - написав Євлаш.

Невже на фронт???
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06.02.2025 23:14 Ответить
Послом...у Ватікан може...
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06.02.2025 23:17 Ответить
А чом би й не на фронт? В якусь новостворену бригаду речником. Он який досвід потужний має.
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07.02.2025 00:10 Ответить
військові самі куди схочуть не йдуть - мабуть комусь наверху дійшло, що тупо призначати речником авіації чувака який в авіації не розбирається
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06.02.2025 23:17 Ответить
Особливо на фоні того, що тих, хто в авіації розбирається, намагаються в піхоту перевести...
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06.02.2025 23:37 Ответить
У нас 90% таких депутатів, але ж нікого це не чеше...
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07.02.2025 09:05 Ответить
Ігната звільнили, бо він с Залізним товаришував...
цей сам пішов.
правильно зробив.
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06.02.2025 23:19 Ответить
Теж в окопи? Чи вверх злітає? Дивлячись на його кар'єру, думаю що перед нами новий Головнокомандувач. Ну може не відразу, трохи (2-3 місяці) покерує Сухопутними військами, або ВМС, і тоді.....
Два найбільші молоді дарування, що знайшов Зеля - Сметанін, та Євлаш.
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06.02.2025 23:29 Ответить
Той самий Сметанін, котрий повинен був вже давно отримати довічне і сидіти в камері за саботаж на виробництві мін?
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07.02.2025 09:08 Ответить
Дійсно, пора на підвищення, а то війна скоро закінчиться, може не встигнути звання полковника достроково отримати...
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06.02.2025 23:29 Ответить
Дивна "служба". Хтось сам залишає посади, вибирає куди йти далі... А хтось, ніколи не дочекається "демобілізації"...
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06.02.2025 23:31 Ответить
Хіба це не син Гройсман?
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06.02.2025 23:34 Ответить
Коли людина іде посрати, то ніби теж рухається далі, бо "час прийшов".
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06.02.2025 23:38 Ответить
Мабуть, десь послом поїде. Треба ж рухатись далі
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07.02.2025 00:01 Ответить
Я тут згадав один фильм з Томом Крузом - Edge of Tomorrow....
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07.02.2025 00:06 Ответить
Якщо хтось раптом не знав про досягнення цього даровання.
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07.02.2025 00:12 Ответить
Цього ВУНДЕРвафлю вся Україна знає ! У нього військова служба почалась з пелюшок у званні Офрейтор. А в двадцять він вже став пАтужним майором.
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07.02.2025 10:36 Ответить
Ось що ЯЗИК з людиною робить ! Можна й мізками не обзаводитись.
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07.02.2025 10:37 Ответить
Ілля, так плідно трудився, не покладаючи рук, що нетно було деякий час, а зараз мабуть на Mirage чи на F-16? Чи не на часы і треба ще років 25 на навчання?
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07.02.2025 00:36 Ответить
Якийсь фонтан цікавих словосполучень та фраз: "мої ПС", " хто бажав упасти", "рухатись далі", "без вас не було б так цікаво". Ну просто драма і романтика . Про це треба обов'язково зафільмувати окремий фільм, щоб осягнути глибину глибин такої лірики. Йому б у мистецтво, ви його обтяжуєте такою працею нелюдською.
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07.02.2025 02:02 Ответить
Пішов і пішов. Релейки не палив, рейки не розбирав, ТЦК не підривав.. На Ценщорі спеців - йому ше рочків 40 підручники юзати... І то одразу на місце поставлять))) А ВПСУ замкнуьа каста - і дай Боже і надалі тихо буде...
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07.02.2025 02:02 Ответить
Ясно. Диванний батальйон засудив роботу речника - неправильно речив.
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07.02.2025 05:49 Ответить
Горє-то какоє.
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07.02.2025 07:14 Ответить
Языком воевать это вам не шутки шутить,хорошую пенсию хлопчик уже заработал.
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07.02.2025 07:27 Ответить
Яка втрата для Повітряних Сил!!! Пора в політику?
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07.02.2025 07:42 Ответить
Пішло пацаня на підвищення.
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07.02.2025 08:30 Ответить
Це той, що "локаційно втрачено"?
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07.02.2025 08:56 Ответить
піхотинців нехватає, а ********** скрізь валом, може пора речникам в окопи
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07.02.2025 09:02 Ответить
Как єто, как ? дЄрмак своїми не торгує. Він же ЗАВГОСП, а не якийсь там торгівець з Бесарабки.
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07.02.2025 10:34 Ответить
І що ж тепер буде?
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07.02.2025 10:01 Ответить
Ф-16 не піднімуться у повітря.
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07.02.2025 10:33 Ответить
У хЄнєрали мальчік зібрався ! Великому кораблю найпотужніше плавання.
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07.02.2025 10:32 Ответить
 
 