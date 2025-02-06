Евлаш ушел с должности спикера Воздушных Сил ВСУ

Илья Евлаш оставил должность спикера Воздушных Сил ВСУ.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные Силы. Спасибо тем, кто всегда был рядом, тем кто помогал, поддерживал и даже тем, кто желал упасть - без вас все было бы не так интересно. Время двигаться дальше", - написал Евлаш.

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