Украину атакуют российские ударные БпЛА, - Воздушные силы
Вечером 6 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Движение ударных БпЛА
- С Черниговщины курсом на запад.
- Несколько групп из Киевской области в направлении Житомирской области.
- На границе Полтавской и Черниговской областей в направлении Киевщины.
- Несколько групп курсом на Харьков/район.
- из Полтавской области в Харьковскую.
- На Кировоградщине западным курсом.
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