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Украину атакуют российские ударные БпЛА, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 6 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

  • С Черниговщины курсом на запад.
  • Несколько групп из Киевской области в направлении Житомирской области.
  • На границе Полтавской и Черниговской областей в направлении Киевщины.
  • Несколько групп курсом на Харьков/район.
  • из Полтавской области в Харьковскую.
  • На Кировоградщине западным курсом.

Также читайте: РФ выпустила 77 БПЛА по Украине. 56 целей сбито, 18 - локационно потеряно, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

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Воздушные силы (2431) воздушная тревога (812) Шахед (1171) война в Украине (4715)


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