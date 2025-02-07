Германия выступает против ограничения на передвижение "дипломатов" из РФ по Евросоюзу, - СМИ
Германия выступает против предложения Чехии ограничить передвижение российских так называемых дипломатов в Шенгенской зоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источник в ЕС сообщает RMF FM.
Европейский дипломат рассказал RMF FM, что именно Германия является главным противником лишения российских "дипломатов" свободного передвижения в Шенгенской зоне.
Он уточнил, что Берлин опасается ответных шагов со стороны России - то есть того, что Москва введет такие же ограничения для дипломатов ЕС.
"Этот аргумент не имеет смысла, в Шенгенской зоне вы путешествуете из одной страны в другую, а Россия - это одна страна", - подчеркнул дипломат.
Он утверждает, что из-за сопротивления Берлина Еврокомиссия, несмотря на усилия Праги, не предложила таких ограничений в 16-м пакете санкций, который должен быть принят 24 февраля.
Сейчас чешскую инициативу поддерживают около 10 стран: кроме Польши, это страны Балтии, нордические страны, Нидерланды и Румыния, перечислил источник RMF FM.
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але точно знаю , що кацапів пускати до краін Європи і Заходу
дуже небезпечно ,
так рашинські дипломати всі відверті шпигуни і закляті гебешники 🤬
Они до такой степени бояться делать каждый шаг, что их глупость становится всё очевиднее и смешнее.