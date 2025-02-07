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Германия выступает против ограничения на передвижение "дипломатов" из РФ по Евросоюзу, - СМИ

Шенгенская зона

Германия выступает против предложения Чехии ограничить передвижение российских так называемых дипломатов в Шенгенской зоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источник в ЕС сообщает RMF FM.

Европейский дипломат рассказал RMF FM, что именно Германия является главным противником лишения российских "дипломатов" свободного передвижения в Шенгенской зоне.

Он уточнил, что Берлин опасается ответных шагов со стороны России - то есть того, что Москва введет такие же ограничения для дипломатов ЕС.

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"Этот аргумент не имеет смысла, в Шенгенской зоне вы путешествуете из одной страны в другую, а Россия - это одна страна", - подчеркнул дипломат.

Он утверждает, что из-за сопротивления Берлина Еврокомиссия, несмотря на усилия Праги, не предложила таких ограничений в 16-м пакете санкций, который должен быть принят 24 февраля.

Сейчас чешскую инициативу поддерживают около 10 стран: кроме Польши, это страны Балтии, нордические страны, Нидерланды и Румыния, перечислил источник RMF FM.

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Автор: 

Германия (7074) россия (96216) дипломаты (639) Евросоюз (17278)


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Топ комментарии
+14
С розійськими дипломатами тільки так
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07.02.2025 02:33 Ответить
+11
Так і не зрозумів хто кого підтримує ,
але точно знаю , що кацапів пускати до краін Європи і Заходу
дуже небезпечно ,
так рашинські дипломати всі відверті шпигуни і закляті гебешники 🤬
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07.02.2025 00:44 Ответить
+11
Шрьодерівці чесно відпрацьовують бабло.
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07.02.2025 00:44 Ответить
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Все вірно, хай пересуваються, бистріше усю агентурну ланку накриють німці.
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07.02.2025 00:38 Ответить
Ну, звісно ж, якорів в руснявих "дипломатів" немає - випадково пошкодити інтернет кабелі не зможуть. А за що ж ще можна хвилюватися?
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07.02.2025 00:43 Ответить
Так і не зрозумів хто кого підтримує ,
але точно знаю , що кацапів пускати до краін Європи і Заходу
дуже небезпечно ,
так рашинські дипломати всі відверті шпигуни і закляті гебешники 🤬
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07.02.2025 00:44 Ответить
Скоро шольца зашольцять і прийде Мерц. Ті притомніші.
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07.02.2025 00:44 Ответить
Дойчѐри-дрочѐри...
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07.02.2025 05:34 Ответить
Шрьодерівці чесно відпрацьовують бабло.
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07.02.2025 00:44 Ответить
рашистська агентура в Бундестазі ,підтримує вільне пересування фсбешних рашистських дипломатів ЄС
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07.02.2025 01:06 Ответить
не дипломати, а ДРГ!
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07.02.2025 01:16 Ответить
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07.02.2025 01:24 Ответить
Шольц піклується про козломордих дипломатів, як Віслюк з Їрмаком про сатанат мп рпц фсб.
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07.02.2025 01:31 Ответить
Добропорядочний дойче ґерр ніхт шпацірен до руссіш Певек унд Ноффая Землиа???? О, майн Ґот, о Фольга-Фольга, муттер Фольга...
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07.02.2025 01:52 Ответить
С розійськими дипломатами тільки так
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07.02.2025 02:33 Ответить
Доннікапут!
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07.02.2025 03:07 Ответить
Политика немецкого руководства, по отношению к рашистам, непоследовательна и порою необъяснима.

Они до такой степени бояться делать каждый шаг, что их глупость становится всё очевиднее и смешнее.
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07.02.2025 09:04 Ответить
 
 