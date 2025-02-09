Российский СУ-25 сбил стрелок-зенитчик из Ривненщины Павел Жалко. ФОТО
8 февраля российский Су-25 на Торецком направлении сбил стрелок-зенитчик, солдат 57-го отдельного батальона 104 бригады ТрО Ривненской области Павел Жалко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская областная военная администрация.
"Сегодня в небе над Бахмутщиной, российский Су-25 пытался прорваться и атаковать украинские позиции. Однако наши бойцы не из пугливых.
Стрелок-зенитчик солдат 57-го отдельного батальона 104-й бригады ТрО Ривненской области Павел Жалко вместе с зенитным ракетным отделением 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода мгновенно обнаружили цель. Рассчитали курс и осуществили пуск из ПЗРК "Игла"", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 февраля бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода сбили вражеский Су-25 в районе Торецка.
Бережи, Боже, тебе і твоїх побратимів!
Рівне - це Україна!
честь Вам , дорогі наші захисники ,
і хвала👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Одне не можу зрозуміти ..а де Стінгери ? постйно пишуть лише про збиття "Іглою"
Тренування і витримка, дали гарний результат!
Смерть рашистам!
хтось отримає черговий орден, лисий чи жирний чи хтось інший з кварталівців!!!
або штабні......