РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7385 посетителей онлайн
Новости
14 809 43

Российский СУ-25 сбил стрелок-зенитчик из Ривненщины Павел Жалко. ФОТО

Павел, жаль

8 февраля российский Су-25 на Торецком направлении сбил стрелок-зенитчик, солдат 57-го отдельного батальона 104 бригады ТрО Ривненской области Павел Жалко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская областная военная администрация.

"Сегодня в небе над Бахмутщиной, российский Су-25 пытался прорваться и атаковать украинские позиции. Однако наши бойцы не из пугливых.

Стрелок-зенитчик солдат 57-го отдельного батальона 104-й бригады ТрО Ривненской области Павел Жалко вместе с зенитным ракетным отделением 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода мгновенно обнаружили цель. Рассчитали курс и осуществили пуск из ПЗРК "Игла"", - говорится в сообщении.

стрілець-зенітник з Рівненщини Павло Жалко

Также смотрите: Силы обороны во время боев уничтожили российский танк, две САУ, блиндаж, а также ангар оккупантов. ВИДЕО

Напомним, 8 февраля бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода сбили вражеский Су-25 в районе Торецка.

Автор: 

самолет (3686) уничтожение (7951) 28 отдельная механизированная бригада (196)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
Герой! Нехай щастить!
показать весь комментарий
08.02.2025 23:28 Ответить
+46
Хто ворожі літаки збиває, а хто пісеньки виспівує! У кожного своя війна!
Бережи, Боже, тебе і твоїх побратимів!
показать весь комментарий
08.02.2025 23:28 Ответить
+45
Молодець хлопчина!!!
показать весь комментарий
08.02.2025 23:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто ворожі літаки збиває, а хто пісеньки виспівує! У кожного своя війна!
Бережи, Боже, тебе і твоїх побратимів!
показать весь комментарий
08.02.2025 23:28 Ответить
Ну, а хтось і коментарі пише.
показать весь комментарий
09.02.2025 08:38 Ответить
Герой! Нехай щастить!
показать весь комментарий
08.02.2025 23:28 Ответить
Молодець хлопчина!!!
показать весь комментарий
08.02.2025 23:29 Ответить
Хлопцю - медаль, пілоту збитої ворожої "сушки" теж медаль - за суттєвий внесок у здобутті бійцями ЗСУ практичного досвіду по знищенню ворожих цілей.
показать весь комментарий
08.02.2025 23:31 Ответить
PS Збитому льотчику медаль посмертно (сподіваюсь).
показать весь комментарий
08.02.2025 23:32 Ответить
Земля скловатою йому, а не медаль!
показать весь комментарий
08.02.2025 23:58 Ответить
Одне одному не заважає.
показать весь комментарий
09.02.2025 00:11 Ответить
Краще орден... З "закруткою на спині...
показать весь комментарий
09.02.2025 00:03 Ответить
Теж варіант.
показать весь комментарий
09.02.2025 00:10 Ответить
не годиться йому медаль. Орден - саме те
показать весь комментарий
08.02.2025 23:59 Ответить
Петру Жалку. За мужність
показать весь комментарий
09.02.2025 00:00 Ответить
Молодеці.Збив із ПЗРК "Ігла" ,нам вже Стінгери не дають?
показать весь комментарий
08.02.2025 23:31 Ответить
вгадайте хто може притримувати
показать весь комментарий
09.02.2025 00:45 Ответить
На шо вчився, тим і збив. Не скигли!
показать весь комментарий
09.02.2025 00:54 Ответить
бери в руки лопату!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:03 Ответить
Молодец
показать весь комментарий
08.02.2025 23:34 Ответить
СОЛДАТ!!! Солдатику, будь живий та здоровий !
показать весь комментарий
08.02.2025 23:35 Ответить
Респект!
показать весь комментарий
08.02.2025 23:38 Ответить
Торецьк - це Торецьк . До чого тут Бахмут ?
показать весь комментарий
08.02.2025 23:38 Ответить
Налийте ПАВЛУ кави з "Київським тортом" та "Лимонними дольками"))) Дайте відпочити, відпустку, ордена, 4 "Стінгера" - тоді й вертушка до накабздона полетить, разом з "крокодилом"!
Рівне - це Україна!
показать весь комментарий
08.02.2025 23:41 Ответить
Наші Воїни Героі ,
честь Вам , дорогі наші захисники ,
і хвала👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
08.02.2025 23:41 Ответить
Молодець воїн !

Одне не можу зрозуміти ..а де Стінгери ? постйно пишуть лише про збиття "Іглою"
показать весь комментарий
08.02.2025 23:45 Ответить
в ОПЕ
показать весь комментарий
09.02.2025 00:42 Ответить
Солдат Павло , ти молодець. І ми, старі та малі, в тилу дякуємо тебе за твою героїчну працю . Слава Героям!
показать весь комментарий
08.02.2025 23:46 Ответить
👍 👍👍🙏
показать весь комментарий
08.02.2025 23:50 Ответить
шо б у хлопця ручкі не боліли....
показать весь комментарий
08.02.2025 23:56 Ответить
Дякуємо, тобі Козаче!
Тренування і витримка, дали гарний результат!
Смерть рашистам!
показать весь комментарий
08.02.2025 23:58 Ответить
красавчик з 4 мінус....сподіваюся воно йому не знадобиться....
показать весь комментарий
09.02.2025 00:19 Ответить
Хлопці працюють, поки обісранці від ТЦК ховаються та в Тису пірнають.
показать весь комментарий
09.02.2025 00:22 Ответить
А ти де ховаєшься, памперсне, в якому окопі??
показать весь комментарий
09.02.2025 14:04 Ответить
Чи випадково, панове, що на згадку про переляканих обісранців першими відгукуються саме перелякані обісранці? ))
показать весь комментарий
10.02.2025 00:29 Ответить
Молодець!
показать весь комментарий
09.02.2025 00:54 Ответить
Чуваку орден і премію в триста тищ. Це як мінімум.
показать весь комментарий
09.02.2025 02:48 Ответить
Слава солдату Павлу Жалко!!!❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🫂🫂🫂
показать весь комментарий
09.02.2025 07:14 Ответить
Настоящий украинский герой, пусть Бог бережёт тебя, дорогой ты наш воин!
показать весь комментарий
09.02.2025 07:23 Ответить
А на х..я публікувати прізвище?щоб до нього додому завітали орки?ну зовсім мізків нема...
показать весь комментарий
09.02.2025 08:45 Ответить
Хлопак сила, якби не такі як він, деб ми були зара? Проте питання: навіщо світити хлопця? Війна вона ж скрізь.
показать весь комментарий
09.02.2025 09:51 Ответить
👍
показать весь комментарий
09.02.2025 10:45 Ответить
респект, повага. слава герою!!!!!!
хтось отримає черговий орден, лисий чи жирний чи хтось інший з кварталівців!!!
або штабні......
показать весь комментарий
09.02.2025 12:24 Ответить
👏🤙
показать весь комментарий
09.02.2025 14:30 Ответить
Молодець! Хай оберігає тебе Господь, сонечко! Кожного українського захисника хай захищають Янголи-охоронці!
показать весь комментарий
09.02.2025 20:05 Ответить
Дякуємо, Павло! Дякуємо всім Захисникам і Захисницям України! Слава ЗСУ! Героям Слава! Віримо, підтримуємо, чекаємо!
показать весь комментарий
09.02.2025 23:50 Ответить
 
 