Администрация Трампа одобрила продажу Израилю оружия на $7,4 миллиарда, несмотря на беспокойство в Конгрессе, - СМИ
Администрация Дональда Трампа одобрила продажу оружия Израилю на сумму более 7,4 миллиарда долларов. В пакет войдут тысячи бомб и ракет, а также комплексы наведения.
Об этом пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.
Пентагон объявил, что Государственный департамент одобрил пакет для Израиля стоимостью примерно 6,75 миллиарда долларов, который включает боеприпасы, комплекты наведения и запалы.
В нем также подробно описана сделка, оцененная в 660 миллионов долларов США, по продаже ракет Hellfire Израилю.
В то же время отмечается, что в Конгрессе законодатели-демократы высказывали просьбу приостановить продажу до получения дополнительной информации.
В частности, конгрессмен-демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс заявил, что это "решение свидетельствует об отсутствии уважения к Конгрессу как к равноправной ветви власти".
"В Соединенных Штатах у нас нет королей, мы - демократия, основанная на Конституции, которая руководствуется законами", - цитирует заявление конгрессмена "Голос Америки".
Единственная статья бюджета, приносящая рыночные деньги в страну - экспорт.
Экспорт Израиля в 2024 году - 4.7 млрд.
Даже если ВЕСЬ мировой заработок Израиля (да да, вы же считаете за за економікою в світі) пустить на вооружение - где-то еще придется взять 2.7 млрд.
На уроках арифметики забанили штоле? Иль экономику в 10-м классе гуляли?
В спам короче.
експорт Ізраїля в 2022 році сягнув 165 млрд. долларів, річний бюджет Ізраїля більше 200 млрд. долларів, військовий бюджет Ізраїля сягає 25 млрд. долларів... продовжувати?
"На уроках арифметики забанили штоле? Иль экономику в 10-м классе гуляли?" - ну ти зрозумів що ти лошара?
А у випадку з Ізраїлем війна вже закінчилась! Це як передати Україні ракети на 500 км із дозволом застосування по росії, але вже після завершення війни і відмови України від всіх територій за поточною лінією зіткнення і від прагнень будь-коли вступити в НАТО. Не для поточної війни, а для наступної. Клоуни є не лише в Україні, вся нинішня влада США - клоуни, при чому набагато більші і гірші за наших, бо США - найсильніша економіка в світі і найсильніша армія в світі, і все одно ******* "вісь зла" крутить те США у себе на прутні.
ви все це прос*ли і звуть вас тепер ніяк