Администрация Трампа одобрила продажу Израилю оружия на $7,4 миллиарда, несмотря на беспокойство в Конгрессе, - СМИ

Администрация Дональда Трампа одобрила продажу оружия Израилю на сумму более 7,4 миллиарда долларов. В пакет войдут тысячи бомб и ракет, а также комплексы наведения.

Об этом пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Пентагон объявил, что Государственный департамент одобрил пакет для Израиля стоимостью примерно 6,75 миллиарда долларов, который включает боеприпасы, комплекты наведения и запалы.

В нем также подробно описана сделка, оцененная в 660 миллионов долларов США, по продаже ракет Hellfire Израилю.

В то же время отмечается, что в Конгрессе законодатели-демократы высказывали просьбу приостановить продажу до получения дополнительной информации.

В частности, конгрессмен-демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс заявил, что это "решение свидетельствует об отсутствии уважения к Конгрессу как к равноправной ветви власти".

"В Соединенных Штатах у нас нет королей, мы - демократия, основанная на Конституции, которая руководствуется законами", - цитирует заявление конгрессмена "Голос Америки".

