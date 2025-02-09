РУС
Администрация Трампа одобрила продажу Израилю оружия на $7,4 миллиарда, несмотря на беспокойство в Конгрессе, - СМИ

США продадут Израилю оружие

Администрация Дональда Трампа одобрила продажу оружия Израилю на сумму более 7,4 миллиарда долларов. В пакет войдут тысячи бомб и ракет, а также комплексы наведения.

Об этом пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Пентагон объявил, что Государственный департамент одобрил пакет для Израиля стоимостью примерно 6,75 миллиарда долларов, который включает боеприпасы, комплекты наведения и запалы.

В нем также подробно описана сделка, оцененная в 660 миллионов долларов США, по продаже ракет Hellfire Израилю.

В то же время отмечается, что в Конгрессе законодатели-демократы высказывали просьбу приостановить продажу до получения дополнительной информации.

В частности, конгрессмен-демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс заявил, что это "решение свидетельствует об отсутствии уважения к Конгрессу как к равноправной ветви власти".

"В Соединенных Штатах у нас нет королей, мы - демократия, основанная на Конституции, которая руководствуется законами", - цитирует заявление конгрессмена "Голос Америки".

+14
Сначала им выделяет США деньги. Потом они на эти деньги покупают у США оружие. Вот такая независимость. Если кто-то реально считает что страна на десять миллионов человек, без ресурсов может вооружаться так как Израиль самостоятельно, то он просто идиот. Даже Канада, которая намного богаче и больше Израиля в несколько раз так не может или европейцы.
09.02.2025 00:16 Ответить
+14
Израиль может занимать хоть первое место по экономике, а комментарий был логичен.
Единственная статья бюджета, приносящая рыночные деньги в страну - экспорт.

Экспорт Израиля в 2024 году - 4.7 млрд.
Даже если ВЕСЬ мировой заработок Израиля (да да, вы же считаете за за економікою в світі) пустить на вооружение - где-то еще придется взять 2.7 млрд.

На уроках арифметики забанили штоле? Иль экономику в 10-м классе гуляли?
09.02.2025 00:47 Ответить
+13
"араби будуть піднімати економіку" звучит как анекдот
09.02.2025 00:04 Ответить
Головна біда українців в тому, що вони не можуть бути як евреї.
08.02.2025 23:48 Ответить
Вони не можуть бути і як литовці,поляки,естонці,мадяри,навіть і як кацапи! Дуже багато ким вони не можуть бути,а от ухилянтами,ждунами,борцями проти ТЦК,біженцями-шаровиками,це запросто!!
08.02.2025 23:51 Ответить
євреї КУПУЮТЬ зброї на 7, 4 млрд., а не просять чи вимагають!
09.02.2025 00:02 Ответить
Сначала им выделяет США деньги. Потом они на эти деньги покупают у США оружие. Вот такая независимость. Если кто-то реально считает что страна на десять миллионов человек, без ресурсов может вооружаться так как Израиль самостоятельно, то он просто идиот. Даже Канада, которая намного богаче и больше Израиля в несколько раз так не может или европейцы.
09.02.2025 00:16 Ответить
"...Потом они на эти деньги покупают у США", "...страна на десять миллионов человек, без ресурсов" - на цьому діалог з вами можна завершувати, бо треба бути трохи несповна розуму щоб писати подібну маяну, треба хоч трохи поцікавитись на чому базується економіка Ізраїля, скільки коштів виділяє США Ізраїлю і який це взагалі відсоток від оборонного бюджету Ізраїля! Японія наприклад теж без ресурсів... Ізраїль посідає 26-е місце в світі за економікою, звідки ж їм взяти 7,4 млрд.? ну треба ж мати хоч якусь базу, перед тим щоб щось патякати!
09.02.2025 00:27 Ответить
Израиль может занимать хоть первое место по экономике, а комментарий был логичен.
Единственная статья бюджета, приносящая рыночные деньги в страну - экспорт.

Экспорт Израиля в 2024 году - 4.7 млрд.
Даже если ВЕСЬ мировой заработок Израиля (да да, вы же считаете за за економікою в світі) пустить на вооружение - где-то еще придется взять 2.7 млрд.

На уроках арифметики забанили штоле? Иль экономику в 10-м классе гуляли?
09.02.2025 00:47 Ответить
Ну що тобі відповісти - в тебе біда-біда ти хоч уявляєш масштаби тієї маячні яку ти написав? чи тобі роскласти по полицям?
09.02.2025 01:27 Ответить
Мог бы - уже бы разложил. А переход на личности - явный признак того, что нечего и нечем.
В спам короче.
09.02.2025 01:34 Ответить
ну тримай трошки, далі може сам почитаєш, погуглиш, перед тим як пердіти в калюжу...
експорт Ізраїля в 2022 році сягнув 165 млрд. долларів, річний бюджет Ізраїля більше 200 млрд. долларів, військовий бюджет Ізраїля сягає 25 млрд. долларів... продовжувати?
"На уроках арифметики забанили штоле? Иль экономику в 10-м классе гуляли?" - ну ти зрозумів що ти лошара?
09.02.2025 01:39 Ответить
Я, кстати, посмотрел статьи экспорта - шлифовка алмазов. Старый гешефтик средневековья.
09.02.2025 01:46 Ответить
не забувайте про високотехнологічну продукцію(в тому числі авіація, засоби зв'язку, системи автоматизованого проектування та виробництва, медична електроніка, волоконна оптика), машини та обладнання, програмне забезпечення... а продуктами харчування Ізраїль забеспечує себе самостійно на 93%. "Вот такая независимость"(с)
09.02.2025 02:11 Ответить
І ще запасів під 200 млрд $ і ВВП більше 50 тис $ на людину - нам би. І ще вони взагалі-то вирішили після 7 жовтня максимально і побільше своєї зброї виробляти, не сподіватися на дядю Сема
09.02.2025 02:19 Ответить
лошара, так ти ще й собі лайків наставив з під других акаунтів! яке ж ти жалюгідне...
09.02.2025 02:27 Ответить
Где вы такие цифры берете? Израиль стабильно экспортирует на 120-160 миллиардов в год, и импортирует существенно меньше
09.02.2025 03:22 Ответить
кацап ти спалився,в тебе лампаси видно. йди до свого корабля!
09.02.2025 09:35 Ответить
Япония в 15 раз больше Израиля. Кроме того, у Японии есть природные ресурсы, просто они не так уж велики, если сравнивать их с крупными государствами.
09.02.2025 01:29 Ответить
У Израиля работающая экономика.
09.02.2025 00:36 Ответить
У многих стран в мире работающая экономика.
09.02.2025 01:24 Ответить
Хамасодрочери у конгресі одразу підняли гвалт
08.02.2025 23:51 Ответить
All questions regarding this proposed Foreign Military Sale should be directed to the State Department's Bureau of Political Military-Affairs, Office of Congressional and Public Affairs, [email protected].
09.02.2025 00:25 Ответить
Я чомусь зовсім не здивуюся,якщо після балачок Трампушки про рідкоземельні мінерали України,як передумову надання допомоги......Донні запропонує Зелі переселити арабів з Гази в Україну,яка опустіла після війни,а араби будуть їй піднімати економіку на американські гроші....
показать весь комментарий
08.02.2025 23:53 Ответить
"араби будуть піднімати економіку" звучит как анекдот
09.02.2025 00:04 Ответить
тут нещодавно горланили що євреї в Україну переселяться, "Небесний Єрусалим" и подібна маячня, а тепер вже "арабів з Гази", з головою все нормально навіть щоб припустити таке? як? чому? яким чином? до чого тут рідкоземельні метали (а не мінерали)? і що поганого з того щоб американці їх розробляли?
09.02.2025 00:06 Ответить
впевнений,11 років тому ви вважали,що з головою ненормально щоб припустити напад Рашки на Україну,знищені десятки міст,сотні тисяч людей,щоденні обстріли? щодо арабів почекаємо,все проясниться. доки рідкоземельні елементи в землі,вони мінерали,металами вони стають після того,як ці елементи виплавлять у метали. в Україну переселяться ті хто програє у близькосхідному конфлікті,наразі це араби.а ви могли припустити що ЗСА в особі Трампушки будуть приєднувати до себе Канаду і Гренландію?
09.02.2025 01:45 Ответить
За те їх можна швиденько відправити на фронт.
09.02.2025 00:37 Ответить
The Government of Israel has requested to buy two thousand one hundred sixty-six (2,166) GBU-39/B Small Diameter Bombs Increment 1 (SDB-I); two thousand eight hundred (2,800) MK 82 General Purpose, 500-pound bomb bodies; thirteen thousand (13,000) KMU-556E/B, or KMU-556H/B with SABR-Y, KMU-556F/B, or KMU-556J/B Joint Direct Attack Munition (JDAM) Guidance Kits for the MK-84 bomb body; three thousand four hundred seventy-five (3,475) KMU-557E/B, or KMU-557F/B, or KMU-557H/B with SABR-Y, or KMU-557J/B JDAM Guidance Kits for the BLU-109 bomb body; one thousand four (1,004) KMU-572E/B, or KMU-572F/B, KMU-572H/B with SABR-Y, or KMU-572J/B JDAM Guidance Kits for GBU-38v1; and seventeen thousand four hundred seventy-five (17,475) FMU-152A/B fuzes. The following non-MDE items will also be included: FMU-139 fuzes; bomb components; munitions support and support equipment; and other related elements of logistics and program support. The estimated total cost is $6.75 billion. Deliveries are estimated to begin in 2025.
09.02.2025 00:04 Ответить
Це як джавеліни при першому президентстві Трампа - от є вони, а нікому не потрібні. У випадку України ті джавеліни заборонили застосовувати в зоні АТО (ООС), тобто звільнити вже захоплені кацапами території ними було не можна.

А у випадку з Ізраїлем війна вже закінчилась! Це як передати Україні ракети на 500 км із дозволом застосування по росії, але вже після завершення війни і відмови України від всіх територій за поточною лінією зіткнення і від прагнень будь-коли вступити в НАТО. Не для поточної війни, а для наступної. Клоуни є не лише в Україні, вся нинішня влада США - клоуни, при чому набагато більші і гірші за наших, бо США - найсильніша економіка в світі і найсильніша армія в світі, і все одно ******* "вісь зла" крутить те США у себе на прутні.
09.02.2025 00:08 Ответить
ви вже не демократія, дівчатка, що ґрунтується на Конституції, яка керується законами
ви все це прос*ли і звуть вас тепер ніяк
09.02.2025 00:17 Ответить
Неллфайєри комусь...
09.02.2025 01:25 Ответить
 
 