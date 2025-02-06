Израиль передаст США Сектор Газа. Палестинцев переселят в "более безопасные и красивые" места, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст Сектор Газа Соединенным Штатам.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Израиль передаст Сектор Газа Соединенным Штатам после завершения боевых действий. Палестинцы - в частности, такие люди, как Чак Шумер (лидер демократического меньшинства в Сенате США. - Ред.), будут переселены в значительно более безопасные и красивые громады с новыми и современными домами в регионе. Они, на самом деле, получат шанс быть счастливыми, в безопасности и свободе", - отметил он.

По словам Трампа, США начнут строительство того, что станет одним из крупнейших и самых выдающихся проектов такого рода на Земле.

"Американские солдаты не будут нужны! В регионе воцарится стабильность!!!" - добавил президент.

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