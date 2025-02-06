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Израиль передаст США Сектор Газа. Палестинцев переселят в "более безопасные и красивые" места, - Трамп

Трамп заявил, что Израиль передаст Сектор Газы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст Сектор Газа Соединенным Штатам.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Израиль передаст Сектор Газа Соединенным Штатам после завершения боевых действий. Палестинцы - в частности, такие люди, как Чак Шумер (лидер демократического меньшинства в Сенате США. - Ред.), будут переселены в значительно более безопасные и красивые громады с новыми и современными домами в регионе. Они, на самом деле, получат шанс быть счастливыми, в безопасности и свободе", - отметил он.

По словам Трампа, США начнут строительство того, что станет одним из крупнейших и самых выдающихся проектов такого рода на Земле.

"Американские солдаты не будут нужны! В регионе воцарится стабильность!!!" - добавил президент.

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Трамп заявив, що Ізраїль передасть Сектор Гази США

Автор: 

Израиль (1941) Палестина (166) Сектор Газа (180) США (27166) Трамп Дональд (5681)


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Топ комментарии
+25
безпечніші та красивіші" місця - це евфемізм слова "*****"?
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06.02.2025 13:54 Ответить
+24
Трамп не забудь табличку КАЖДОМУ СВОЕ и ТРУД СДЕЛАЕТ ВАС СЧАСТЛИВЕЙ как в концлагерях фашистов...
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06.02.2025 13:54 Ответить
+19
так, от навіщо трампу гренландія?
кажуть, там безпечно та красиво.
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06.02.2025 13:57 Ответить
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Страница 2 из 2
вас послухать так мамонти та динозаври істинні власники земель.
погугліть словосполучення МІЖНАРОДНЕ ПРАВО.
згідно нього ви та євреї повинні визнавати підписані від імені держави документи і якщо в тих документах ніяка біблія чи 7 сторіччя не згадується то не треба ту дичину серед людей розказувать.
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06.02.2025 20:43 Ответить
Міжнародне право коли утворювалось не враховувало багато речей в тому числі окупацію арабами північної Африки і території Ізраїлю, міжнародне право не справедливе і має багато мінусів більше того в ньому чомусь не йдеться про покарання окупантів минулих століть.
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11.02.2025 09:13 Ответить
росіяни вашому допису апльодують, ви тільки що виправдали їхню анексію криму і напада на Україну.
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11.02.2025 11:46 Ответить
Тобто ви на стороні арабських окупантів?
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16.02.2025 20:12 Ответить
тобто я не як ви - коли мені вигідно то бачу а коли ні то роблю вигляд що недобачаю.
євреї окупанти і геноцидники.
причина того що про це мовчать - араби яких євреї геноцидять до західного світу ставляться негативно, тож за них заступаються лише араби що мешкають на заході.
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17.02.2025 22:06 Ответить
Так араби теж окупанти і злочинці по якому праву вони знаходяться на півночі Африки? Вони її свого часу незаконно окупували вбиваючи місцеве населення. Те саме з палестиною це не їх землі бо вони теж туди прийшли як окупанти
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23.02.2025 10:41 Ответить
вас послухати так все людство це окупанти бо прийшли і відібрали у мамонтів ісконно мамонтські території.
поїдьте в палестину і походіть по цвинтарю та подивіться чиї могили там і з яких віків.
вони арабські.
тому смішно виглядає спроба розказувати що євреї жили в хатинках арабів а потім раз і араби чомусь стали заважать євреям.
все банальніше.
після того як євреї не потоваришували з адольфом вони стали приїжджати та селитися на арабських землях а араби були настільки затуркані селюки що не зрозуміли що їм буде уготована роль американських індіянців яких загонять в резервацію щоб не заважали.
факти на користь палестинців.
але сила на користь євреїв.
світ хоча і робить вигляд що це неправильно але очі на єврейську агресію та окупацію арабських територій закриває.
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23.02.2025 11:04 Ответить
Конкретно араби окупанти бо прийшли на ці землі як окупанти в 7 столітті коли євреї вже там жили, араби окупували і інші території де раз це декілька програма ви чула як арабський халіфат вивів війну окупаційну в 7 столітті навіть частину Європи були окупували
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23.02.2025 16:48 Ответить
ї8ать-манать.
а коли перед тим євреї прийшли та вирізали філістимлян і поселилися на їхній землі то ви євреїв в окупанти не записуєте?
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23.02.2025 17:02 Ответить
Не з'явиться. Ісламісти, мусульмани, коли відчувають силу сидять тихо і роблять вигляд що це їх не стосується. Хамас, Хезболла існують тільки тому що добре фінансуються.
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06.02.2025 14:43 Ответить
гроші це лише половина справи.
якщо не буде бажаючих убивать євреїв то ваші гроші скільки б їх не було не допоможуть.
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06.02.2025 16:28 Ответить
припинити поставки їжи та гуманітарки і підуть аж бігом
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06.02.2025 15:31 Ответить
вже намагалися.
палестинці вперто не віддають євреям свою землю.
може, спробуєте дустом чи як адольф - газовими камерами?
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06.02.2025 16:29 Ответить
трамп мені чомусь все більше і більше нагадує жириновського.
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06.02.2025 14:31 Ответить
А мне Байдена - похоже тоже перестает понимать что говорит.
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06.02.2025 14:51 Ответить
"Жиріновські", "зеленські", "веніславські"... І всілякі інші "шапіри" з "кобзонами"......
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06.02.2025 14:56 Ответить
тільки спочатку душ ... бо не можно в красиві місця і брудними . ох не даремно Ілона протягувала руку до Сонця !
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06.02.2025 14:33 Ответить
На дні Середземного моря і красиво і безпечно . А ще можна їх всіх відправити "на Луну".
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06.02.2025 14:37 Ответить
Вирішив Господь покарать грішників новим потопом. Але ж він "всемилостивий"! Тому прикликав до себе попа, ламу, муллу та равина і повідомив їх про те, що через півроку нашле на них потоп...
Прийшли вони до своїх "вірних" і кажуть:
Піп:
Це кара господня за гріхи наші... Змиріться, братіє...
Мулла:
- Така воля Аллаха... "Кисмет" (доля)... Від неї не втечеш...
Лама::
- Ми, нарешті всі досягнемо "нірвани"...
Равин:
- Євреї! У вас є півроку, щоб встигнуть відростить собі зябра...
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06.02.2025 15:05 Ответить
Все ці вкраїнчики знають, всіх вони критикують, але за собою нічого звісно не бачать. Ось переселити палестинців - це нездійснена ідея. Добре що перемогти РФ і розвалити - це супер-ідея і головне дуже здійснена.
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06.02.2025 14:37 Ответить
Це просто голословна заява, чи вже стверджувальний факт?

Якщо Ізраіль на це піде, то скоріше за все СГ буде мати статус Пуерто-Ріко.
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06.02.2025 14:39 Ответить
Не будет там никакого Пуэрто-Рико. Невозможно переселить полтора миллиона лишенцев, которых никто, от слова 'вообще' не хочет принимать у себя.
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06.02.2025 14:53 Ответить
Вернути в палестину
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06.02.2025 16:06 Ответить
я теж туди хочу, але... не разом з палестинцями й щоб поруч не було кацапів..., це теж, мабуть, на луну...
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06.02.2025 14:43 Ответить
в кетае есть целые пустые города)
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06.02.2025 14:46 Ответить
Ми ще побачимо як Ізраїль в ООН буде жалітись на розгул антисемітизму та нагадуватиме про голокост у відношенні євреїв.
Щоб заткнули пельки і мовчки дивились, бо самому постраждалому народу можна все.
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06.02.2025 14:46 Ответить
Похоже чувак совсем е.нулся(((
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06.02.2025 14:50 Ответить
А можно просто на давати палестинцям бабло і не дозволяти арабам теж передавати туди бабло. І вони самі розбіжуться вмомент.
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06.02.2025 14:56 Ответить
Добра ідея. А якщо Заблокувати Ізраїль з усіх боків - довго протримаються?
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06.02.2025 20:10 Ответить
Вже намагалися. Тричі. Вчіть історію.
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07.02.2025 10:56 Ответить
Значить погано блокували. В мене б і миша не проскочила.
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07.02.2025 11:39 Ответить
Та нє, блокували гарно. Просто Ізраїль блокувальникам кизди виписав такої, шо заріклися таким займатися.
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07.02.2025 11:58 Ответить
Я ж і кажу що херово блокували. Що не зрозумілого?
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07.02.2025 12:13 Ответить
Вот куда пойдут все деньги от USAID.
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06.02.2025 14:59 Ответить
Сауди з Катаром хай платять.
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06.02.2025 15:10 Ответить
Це не Трамп придумав. Таке рішення було одним з варіантів на початку військової операції Ізраїлю.
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06.02.2025 15:14 Ответить
Це він так Чака Шумера підколов? Бо я не особисто не зрозумів до чого тут він і палестинці.
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06.02.2025 15:32 Ответить
Мабуть, до того, як і Іспанія до БРІКСу. Бідон заразив своїм маразмом.
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06.02.2025 18:12 Ответить
Ну то для Ізраїля варіант віддати Штатам найліпший. Бо той сектор Ізраїлю по суті і не належав.
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06.02.2025 15:39 Ответить
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06.02.2025 15:43 Ответить
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06.02.2025 16:08 Ответить
Мабуть обдарованому варто добре подумати перед тим, як натискати пальцями обох рук одночасно дві клавіші, щоб прочитати зашифроване повідомлення, яке може зʼявитися на подарованому пейджері
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06.02.2025 16:20 Ответить
Так ото ж і я подумав...
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06.02.2025 17:58 Ответить
Пишуть, що народ Палестини прагне мати свою державу, на своїй землі. Уявимо собі, що Трамп дає палестинцям достатню окрему територію для будівництва палестинської держави. Як вони з нуля побудують ******* державу з комфортним рівнем життя, який до війни мали у Газі? Братимуть приклад в євреїв, які за багато десятків років тяжкої праці, у зовсім некомфортних умовах (щоб не казати сильніш) побудували ******* єврейську державу Ізраїль? Альтернативна стратегія може полягати у захоплені чужих ресурсів, здобутків, як діють рашисти на ТОТ України, переселяючи туди вату з території РФ, захоплюючи силою українські домівки...
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06.02.2025 16:14 Ответить
Їх жодна "братская" країна не приймає! Навіть арабський Єгипет відгородився мінними поляии
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08.02.2025 19:58 Ответить
"Уцелевшее после бомбардировок ЦАХАЛ население палестинского анклава при этом предполагается переселить «в гораздо более безопасные и красивые общины, с новыми и современными домами», где, по мнению Трампа, у них появится «шанс быть счастливыми, в безопасности и свободными». После депортации жителей сектора Газа в африканские страны, президент США планирует привлечь крупные строительные компании со всего мира, чтобы возвести на освободившейся территории фешенебельные гостиницы и другие строения, наличие которых обеспечит региону «впечатляющее развитие».

План Трампа поддержал глава израильского Минобороны Исраэль Кац, сообщивший, что уже поручил командованию ЦАХАЛ разработать план реализации идеи Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа в другие страны для последующей передачи этой территории под американский контроль."
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06.02.2025 17:20 Ответить
Єврейська АО - чому ні? Євреїв там давно немає (та майже й не було)... Навкруги - друзяки (х*йло, сі, кім)
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06.02.2025 17:24 Ответить
Ще варіанти - Гренландія, Антарктида, Марс...
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06.02.2025 17:25 Ответить
"Американский президент Дональд Трамп продолжает высказывать идеи относительно переселения всех жителей сектора Газа в другие страны. При этом он объясняет это тем, что этот палестинский анклав практически полностью разрушен, не говоря, что его уничтожили американскими бомбами. Если ранее для переселения назывались близлежащие арабские страны Египет и Иордания, то теперь Трамп считает, что палестинцев Газы нужно отправить подальше - например, в Марокко и Сомали. Что касается последней, то местом пребывания переселенцев здесь могли бы стать территории непризнанных Сомалиленда и Пунтленда, считают в Белом доме.
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06.02.2025 17:30 Ответить
Арабские страны уже имели дело с палестинскими беженцами, и им очень не понравилось.

Эти ребята настолько проблемные, что лучше дружить с ними на расстоянии, причем чем дальше - тем крепче дружба. (с)
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06.02.2025 17:33 Ответить
Як говорить старовинне прислів"я - "Любов до тещі (палестинця), вимірюється в кілометрах...".
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06.02.2025 18:00 Ответить
з видом на Київ?
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06.02.2025 17:35 Ответить
самое красивое с безопасное место
это резиденция Трампа и поля для гольфа,там как раз все и поместятся.
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06.02.2025 17:39 Ответить
Зятьок кушнер підпирає; вже давно готовий план забудівлі у тій зоні усілякими ТРЦ. А що аборигени-палестинці? А будуть виселені нахєр, як киримли з Криму чи українці з України, якшо не забажають мати аусвайс з двоглавою куркою.
Гарне тріо у них склалося: трампон, недоньяху та пуйло у якості диригента.
А шо ЄС? А ЄС тихенько спостерігає та висловлює глибоке, дуууже глибоке! занепокоєння.
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06.02.2025 18:01 Ответить
у друга арапських терористів пуйла дууууже багато безпечних та красивих місць за полярним колом

опять же - палестинські мишебратья
.
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06.02.2025 18:14 Ответить
Думаю Штати вже провели консультації стосовно великих переселень із мордором.Вивчили конструкції бараків на Сибірі.Правда будуть їх називати Пенхауз.
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06.02.2025 18:39 Ответить
хай би лучше побудував їм свиноферму.... та нехай працюють на ней. Ні яких крадіжок тай ще розвивають ринок у регіоні.
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06.02.2025 18:46 Ответить
Здається останній хто займався масованим переселенням народу з рідної землі був СРСР.
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06.02.2025 19:05 Ответить
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