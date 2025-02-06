Израиль передаст США Сектор Газа. Палестинцев переселят в "более безопасные и красивые" места, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст Сектор Газа Соединенным Штатам.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Израиль передаст Сектор Газа Соединенным Штатам после завершения боевых действий. Палестинцы - в частности, такие люди, как Чак Шумер (лидер демократического меньшинства в Сенате США. - Ред.), будут переселены в значительно более безопасные и красивые громады с новыми и современными домами в регионе. Они, на самом деле, получат шанс быть счастливыми, в безопасности и свободе", - отметил он.
По словам Трампа, США начнут строительство того, что станет одним из крупнейших и самых выдающихся проектов такого рода на Земле.
"Американские солдаты не будут нужны! В регионе воцарится стабильность!!!" - добавил президент.
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згідно нього ви та євреї повинні визнавати підписані від імені держави документи і якщо в тих документах ніяка біблія чи 7 сторіччя не згадується то не треба ту дичину серед людей розказувать.
євреї окупанти і геноцидники.
причина того що про це мовчать - араби яких євреї геноцидять до західного світу ставляться негативно, тож за них заступаються лише араби що мешкають на заході.
поїдьте в палестину і походіть по цвинтарю та подивіться чиї могили там і з яких віків.
вони арабські.
тому смішно виглядає спроба розказувати що євреї жили в хатинках арабів а потім раз і араби чомусь стали заважать євреям.
все банальніше.
після того як євреї не потоваришували з адольфом вони стали приїжджати та селитися на арабських землях а араби були настільки затуркані селюки що не зрозуміли що їм буде уготована роль американських індіянців яких загонять в резервацію щоб не заважали.
факти на користь палестинців.
але сила на користь євреїв.
світ хоча і робить вигляд що це неправильно але очі на єврейську агресію та окупацію арабських територій закриває.
а коли перед тим євреї прийшли та вирізали філістимлян і поселилися на їхній землі то ви євреїв в окупанти не записуєте?
якщо не буде бажаючих убивать євреїв то ваші гроші скільки б їх не було не допоможуть.
палестинці вперто не віддають євреям свою землю.
може, спробуєте дустом чи як адольф - газовими камерами?
Прийшли вони до своїх "вірних" і кажуть:
Піп:
Це кара господня за гріхи наші... Змиріться, братіє...
Мулла:
- Така воля Аллаха... "Кисмет" (доля)... Від неї не втечеш...
Лама::
- Ми, нарешті всі досягнемо "нірвани"...
Равин:
- Євреї! У вас є півроку, щоб встигнуть відростить собі зябра...
Якщо Ізраіль на це піде, то скоріше за все СГ буде мати статус Пуерто-Ріко.
Щоб заткнули пельки і мовчки дивились, бо самому постраждалому народу можна все.
План Трампа поддержал глава израильского Минобороны Исраэль Кац, сообщивший, что уже поручил командованию ЦАХАЛ разработать план реализации идеи Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа в другие страны для последующей передачи этой территории под американский контроль."
Эти ребята настолько проблемные, что лучше дружить с ними на расстоянии, причем чем дальше - тем крепче дружба. (с)
это резиденция Трампа и поля для гольфа,там как раз все и поместятся.
Гарне тріо у них склалося: трампон, недоньяху та пуйло у якості диригента.
А шо ЄС? А ЄС тихенько спостерігає та висловлює глибоке, дуууже глибоке! занепокоєння.
опять же - палестинські мишебратья
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