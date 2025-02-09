РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7385 посетителей онлайн
Новости Война
7 194 19

Враг продвинулся возле трех населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом в ночь на воскресенье, 9 февраля, сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Запорожья (Покровский р-н, Донецкая область), Зеленовки и в Андреевке (Донецкая область), - пишет DeepState.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Также читайте: Удар по штабу оккупантов в Селидово на Донетчине: ликвидированы командиры 35-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (10819) Бахмутский район (623) Покровский район (1007) Андреевка (12) Запорожье (4) Зеленовка (11) война в Украине (6200) DeepState (275)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Зустрічати сваіх?(((
показать весь комментарий
09.02.2025 06:09 Ответить
+9
Призначення Сирського - найбільша диверсія зеленського проти України. Йому мало розмінованого Чонгару
показать весь комментарий
09.02.2025 07:56 Ответить
+6
Отказ от Ленд Лиза - вот ЭТО самая главная ДИВЕРСИЯ Зеленского против Украины. Ублюдок сыркин и умеров это ВТОРАЯ диверсия.
показать весь комментарий
09.02.2025 09:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Влада прифронтового міста https://glavred.net/ukraine/situaciyu-bilya-pokrovska-stabilizuvali-ale-ye-noviy-zagrozliviy-napryamok-10637663.html Покровська (Донецька область) планує закупити квіти майже на 100 тисяч гривень. Про це свідчить інформація в системі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-02-06-007070-a Prozorro за 6 лютого 2025 року.

Зазначається, що квіти хочуть закупити в кількості 1265 одиниць. Серед найменувань - троянди, гвоздики, гіпсофіли, хризантеми та зелень для прикрашання букетів.Замовником товару виступає відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради.Відстань від Покровська до фронту - лише 3 км. Місто щодня перебуває під атаками авіабомб, артилерії, РСЗВ і дронів. У Покровську не залишилося безпечних місць.
показать весь комментарий
09.02.2025 01:22 Ответить
Зустрічати сваіх?(((
показать весь комментарий
09.02.2025 06:09 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2025 12:41 Ответить
Виглядає по карті,як новий прорив москалів(А Сцирський звітує про кількість уражених об'єктів в рашці за рік його правління(
показать весь комментарий
09.02.2025 06:12 Ответить
ВСУ отбили у врага село КОТЛИНО на Покровском направлении.

Внезапная атака украинской армии застала россиян врасплох, оккупанты начали в панике покидать позиции. Подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" выбили оккупантов из села Котлино, расположенного всего в 10 километрах от города Покровска.

Эта операция не только отбросила врага назад, но и ослабила его позиции вокруг стратегически важной трассы Покровск - Днепр.
Бои за Котлино шли на протяжении нескольких дней.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:59 Ответить
Хрєновий той головнокомандувач, який вміє тільки відступати.
показать весь комментарий
09.02.2025 06:34 Ответить
а хКурська хОперація?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:42 Ответить
Об'єктивно треба було захопити Кенінгсбергську область РФ. Видвинутися через Польшу десятком бригад, повірте поляки хір би нас зупинили, як росіяни напали на нас через Білорусь. Влаштувати там концентраційні лагєря по типу Освенцема та Бухенвальда. Депортувати місцеве населення на болота, а звільнені від колишніх господарів квартири та хати заселити наше біженцями та переселенцями. Це удар би по ***** був би більший ніж курвська операція!!!
показать весь комментарий
10.02.2025 08:31 Ответить
Призначення Сирського - найбільша диверсія зеленського проти України. Йому мало розмінованого Чонгару
показать весь комментарий
09.02.2025 07:56 Ответить
Отказ от Ленд Лиза - вот ЭТО самая главная ДИВЕРСИЯ Зеленского против Украины. Ублюдок сыркин и умеров это ВТОРАЯ диверсия.
показать весь комментарий
09.02.2025 09:21 Ответить
Контратакуємо на Курщині, ( але замість того щоб зібрати всі сили в кулак, він взяв їх поділив на дві і в двох містах, ) це що солдатіки, а другий в Україні скрізь відходять, а на кацапії контратакуємо, с...ка с...ка с..ка, що за кончених попризначали, а що з гундоса можно взяти
показать весь комментарий
09.02.2025 11:00 Ответить
політика вища за військову необхідність, перед мирними переговорами дуже треба мати захоплений плацдарм у противника не дивлячись на ціну
показать весь комментарий
09.02.2025 16:54 Ответить
І що ти , вооїн, дихаєшь
показать весь комментарий
09.02.2025 20:09 Ответить
Ти для того сьогодні на цензорі народився, щоб розповідати про "геноцидіть" ?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:06 Ответить
Я перепрошую, я придуркуватий
показать весь комментарий
09.02.2025 20:54 Ответить
Браво сирок! Так тримати!
показать весь комментарий
10.02.2025 06:24 Ответить
 
 