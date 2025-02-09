Враг продвинулся возле трех населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом в ночь на воскресенье, 9 февраля, сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Запорожья (Покровский р-н, Донецкая область), Зеленовки и в Андреевке (Донецкая область), - пишет DeepState.
Зазначається, що квіти хочуть закупити в кількості 1265 одиниць. Серед найменувань - троянди, гвоздики, гіпсофіли, хризантеми та зелень для прикрашання букетів.Замовником товару виступає відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради.Відстань від Покровська до фронту - лише 3 км. Місто щодня перебуває під атаками авіабомб, артилерії, РСЗВ і дронів. У Покровську не залишилося безпечних місць.
Внезапная атака украинской армии застала россиян врасплох, оккупанты начали в панике покидать позиции. Подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" выбили оккупантов из села Котлино, расположенного всего в 10 километрах от города Покровска.
Эта операция не только отбросила врага назад, но и ослабила его позиции вокруг стратегически важной трассы Покровск - Днепр.
Бои за Котлино шли на протяжении нескольких дней.