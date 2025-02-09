Силы ПВО работали на Киевщине по вражеским БПЛА

В ночь на 9 февраля в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по российским ударным беспилотникам.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.

Граждан призвали ни в коем случае не фиксировать работу Сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 8 февраля, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

