Силы ПВО работали на Киевщине по вражеским БПЛА
В ночь на 9 февраля в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по российским ударным беспилотникам.
Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.
Граждан призвали ни в коем случае не фиксировать работу Сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 8 февраля, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бережіть себе!