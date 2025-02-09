Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 35 украинских дронов

В российском минобороны заявили, что в ночь на 9 февраля 2025 года российская ПВО якобы перехватила 35 украинских беспилотников над территорией семи регионов России и оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вражеское минобороны.

Как отмечается, 18 беспилотников якобы уничтожено над Курской областью, по 4 - над Орловской областью и Краснодарским краем, по 3 - над Воронежской и Ростовской областями, по 1 - над Брянской и Тульской областями, а также над Крымом.

Отметим, что сегодня ночью в аэропорту Волгограда РФ приостанавливали полеты из-за угрозы атаки беспилотников.

Информации о последствиях атаки на эту минуту нет.