Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 35 украинских дронов

Украина создала тяжелый дрон-камикадзе с дальностью более 1000 км

В российском минобороны заявили, что в ночь на 9 февраля 2025 года российская ПВО якобы перехватила 35 украинских беспилотников над территорией семи регионов России и оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вражеское минобороны.

Как отмечается, 18 беспилотников якобы уничтожено над Курской областью, по 4 - над Орловской областью и Краснодарским краем, по 3 - над Воронежской и Ростовской областями, по 1 - над Брянской и Тульской областями, а также над Крымом.

Отметим, что сегодня ночью в аэропорту Волгограда РФ приостанавливали полеты из-за угрозы атаки беспилотников.

Также смотрите: Ночью в Ростове беспилотники атаковали важные военные объекты, - ЦПД. ВИДЕО

Информации о последствиях атаки на эту минуту нет.

Дрони то *****. А от їх уламки...
09.02.2025 08:52 Ответить
Головне, що Зє є виставка досягнень ракетної техніки. Пів року приводить туди поважних гостей і показує їх міць. Всьо.
09.02.2025 09:04 Ответить
Ну, інвесторів приблизно так і заманюють.
09.02.2025 10:07 Ответить
Давно вже треба писати на борту наших дронів, Обломок. Потролити тих істот.
09.02.2025 09:14 Ответить
Чекаємо десь через добу "стогонів" від кацапні, про те, які ми "сволочи" та "падлецы" і "негадяи"... Хоч, кажуть, за розголошення наслідків наших ударів у РФ уже введена кримінальна відповідальність, але "на чужой роток не накинешь платок"... І далі пишуть і скиглять...
09.02.2025 08:58 Ответить
у нас зараз нова фішка - потроху виносим НПСи.
09.02.2025 09:53 Ответить
 
 