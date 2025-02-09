Трамп хочет договориться с Ираном о сохранении безъядерного статуса

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает, что сможет договориться с Ираном и убедить Тегеран отказаться от ядерной программы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post

Трамп отметил, что имеет планы относительно "сделки" с Ираном, чтобы он сохранял безъядерный статус.

"Мне больше нравится такой вариант, чем разбомбить его к черту... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать. Если мы достигнем договоренности, Израиль не будет бомбить их", - заявил он.

Впрочем, Трамп не стал комментировать, как именно планирует вести переговоры с Тегераном.

Читайте также: Иран закупил российские истребители Су-35, - Reuters

"Я не хотел бы говорить, что я собираюсь им сказать. Это не очень хорошо... Я мог бы сказать (в будущих переговорах - Ред.) то, что должен им сказать, и надеюсь, что они решат не делать того, что сейчас думают сделать. И, думаю, они действительно будут довольны", - сказал Трамп.