Трамп хочет договориться с Ираном о сохранении безъядерного статуса
Американский президент Дональд Трамп рассчитывает, что сможет договориться с Ираном и убедить Тегеран отказаться от ядерной программы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post
Трамп отметил, что имеет планы относительно "сделки" с Ираном, чтобы он сохранял безъядерный статус.
"Мне больше нравится такой вариант, чем разбомбить его к черту... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать. Если мы достигнем договоренности, Израиль не будет бомбить их", - заявил он.
Впрочем, Трамп не стал комментировать, как именно планирует вести переговоры с Тегераном.
"Я не хотел бы говорить, что я собираюсь им сказать. Это не очень хорошо... Я мог бы сказать (в будущих переговорах - Ред.) то, что должен им сказать, и надеюсь, что они решат не делать того, что сейчас думают сделать. И, думаю, они действительно будут довольны", - сказал Трамп.
тепер буде перемагати іранських
.
воно ж вже с корейским пєльмєнєм домовилось? навіть флот підігнав.
коротше. я зрозумів.
ми, українці набагато продвинутіші, ніж американці.
ми свого імбецила, вибрали на шість років раніше.
американці не нажерлися 45 ю каденцію, знову на ті ж граблі.
то, гордимось нами!
ми лідери планети.
ну, хоча б по недорозвиненому дегенерату у владі.
Канєшно Іран, та й не тільки він, погодиться без жодних сумнівів...
Це було вже...
Іран не Канада чи Мексика Доні!?!
Тут не побикуєш
Мігрантів їм не повернеш і мита на товари не введеш.
https://defence-ua.com/photo/iran_viviv_u_more_svij_avianosets_iz_vinischuvachami_dlja_liliputiv_ta_navit_zapustiv_jih_video-357.html
https://defence-ua.com/photo/iran_peretvoriv_svij_stels_vinischuvach_qaher_f_313_z_jakogo_smijalis_na_dron_vinischuvach-351.html
Яка убогість...