Трамп хочет договориться с Ираном о сохранении безъядерного статуса

президент США Трамп

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает, что сможет договориться с Ираном и убедить Тегеран отказаться от ядерной программы.

Трамп отметил, что имеет планы относительно "сделки" с Ираном, чтобы он сохранял безъядерный статус.

"Мне больше нравится такой вариант, чем разбомбить его к черту... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать. Если мы достигнем договоренности, Израиль не будет бомбить их", - заявил он.

Впрочем, Трамп не стал комментировать, как именно планирует вести переговоры с Тегераном.

Читайте также: Иран закупил российские истребители Су-35, - Reuters

"Я не хотел бы говорить, что я собираюсь им сказать. Это не очень хорошо... Я мог бы сказать (в будущих переговорах - Ред.) то, что должен им сказать, и надеюсь, что они решат не делать того, что сейчас думают сделать. И, думаю, они действительно будут довольны", - сказал Трамп.

Иран (2074) ядерная безопасность (521) Трамп Дональд (6640)
Топ комментарии
+25
Запропонує їм підписати меморандум в Будапешті?
09.02.2025 14:25 Ответить
+13
Трамп це те саме сцикливе *****. З тим кого воно боїться воно буде на напівзігнутих ходити і язиком чобати їм вилизувати а менших і слабших воно буде гнобити даже якщо вони його союзники. Трамп вже свою імпотентність показав в своїй минулій каденції і тепер воно на старості навряд чи розуму більше набралося
09.02.2025 14:31 Ответить
+10
А ще хай домовиться з колорадським жуком щоб вони картоплю не їли
09.02.2025 14:28 Ответить
09.02.2025 14:25 Ответить
Демократія хороша штука. А через 4 роки наступний трамп заявить - "я вам нічо не должен"...
09.02.2025 14:38 Ответить
В Омані.
09.02.2025 15:07 Ответить
В Стамбулі.
09.02.2025 15:12 Ответить
На Тегеранській конференції. Але це ж було вже!
09.02.2025 15:13 Ответить
голубь мира млять
09.02.2025 14:25 Ответить
гренландських, канадських та мексиканських пінгвінів вже переміг.
тепер буде перемагати іранських

09.02.2025 15:05 Ответить
Аби не болотних?
09.02.2025 15:14 Ответить
Тю, лох!
09.02.2025 14:25 Ответить
Шось цеи Трамп якиись м"якии - вже иого потягнуло з Іраном домовлятися - до пупса завітати
09.02.2025 14:26 Ответить
Трамп це те саме сцикливе *****. З тим кого воно боїться воно буде на напівзігнутих ходити і язиком чобати їм вилизувати а менших і слабших воно буде гнобити даже якщо вони його союзники. Трамп вже свою імпотентність показав в своїй минулій каденції і тепер воно на старості навряд чи розуму більше набралося
09.02.2025 14:31 Ответить
Саме так , ,,кусючий'' пес - кусає , ,,гавкучий'' пес - гавкає...
09.02.2025 15:18 Ответить
09.02.2025 14:28 Ответить
а якщо жуки відмовляться,пригрозить 25% митом на дихлофос?
09.02.2025 14:36 Ответить
Те, що він хапається за все підряд свідчить тільки про імітацію бурхливої діяльності перед своїми фанатами. Потім почне забороняти сонцю спеку робити, торнадо забороняти і.т.д. Простий шоумен в політиці.
09.02.2025 14:31 Ответить
З Сонцем облом може получитись. Хіба що у нього з Маском з'явилися ROOT права адміністратора в цій симуляції.
09.02.2025 15:17 Ответить
Швидше свідчить про повне невігластво і нерозуміння політики, економіки і здорового глузду. Однією рукою порушує купу обіцянок, іншою намагається домовитись "під чесне слово". Однією рукою готовий "замирити" жертву агресії ядерної недокраїни, іншою пропонує відмовитись від ядерної зброї. Однією рукою розказує про зниження цін, іншою вводить тарифи...
09.02.2025 19:21 Ответить
трамп красавело.
воно ж вже с корейским пєльмєнєм домовилось? навіть флот підігнав.
коротше. я зрозумів.
ми, українці набагато продвинутіші, ніж американці.
ми свого імбецила, вибрали на шість років раніше.
американці не нажерлися 45 ю каденцію, знову на ті ж граблі.
то, гордимось нами!
ми лідери планети.
ну, хоча б по недорозвиненому дегенерату у владі.
09.02.2025 14:32 Ответить
Ой , не кажіть гоп... наші граблі вдруге ніхто не відміняв.
09.02.2025 15:21 Ответить
Барак Обама та Камерон в 2014 році чітко довели, що цього робити не слід. Англосакс без проблем надурить, а че такого. Проблеми індіанців шеріфа не хвилюють.
09.02.2025 14:33 Ответить
Дивлячись як ох'уєнно США домовились про відмову від ЯЗ з Україною?
Канєшно Іран, та й не тільки він, погодиться без жодних сумнівів...
09.02.2025 14:34 Ответить
Дасть аятоллам гарантії безпеки типу будапештських в обмін на доступ амерів до їхньої нафти? Щось цей потужний дідуган розгорнув гарячкову активність,усім робить пропозиції у стилі вуличного наперсточника,скоро дідугана почнуть опускати всі кому не ліньки....
09.02.2025 14:35 Ответить
Трампакс як та мавпа, що з дуба впала, ні разу не чув розумних людей, котрі давно зробили висновки на рахунок домовленостей з терористами. Але ж кожен "найвеличніший" вважає, що він розумніший за інших
09.02.2025 14:37 Ответить
В якості доказу ефективності домовленостей, похизуйтеся як вдало Україна погодилась на безядерний статус. Можете навіть копію будапештського меморандуму подарувати. Вони зацінять ефективність домовленостей!
09.02.2025 14:40 Ответить
У мене стійке дежа-ву 19-22 роки. Кожен день новий ідіотський зашквар перекривається ще більш ідіотським.
Це було вже...
09.02.2025 14:40 Ответить
В Ізраілі війну зупинив, Україна в процесі, китайцям мито накинув, гомосяків розігнав і з Іраном поріша. Він всього три тижні президент.
09.02.2025 14:42 Ответить
Викручує яйця союзникам, які залежать від Америки. Спробував продати умови саудитам, іранцям і китайцям - саудити вже послали, іранці з без'ядерним статусом пошлють (як і будь-хто тепер в світі), китайці ще думають як відповісти.
09.02.2025 19:23 Ответить
Сотня глибинних бомб по Натанц - найкращий аргумент.
09.02.2025 14:43 Ответить
Трамп хоче домовитися з Іраном щодо збереження без'ядерного статусу.

Іран не Канада чи Мексика Доні!?!
Тут не побикуєш
Мігрантів їм не повернеш і мита на товари не введеш.
09.02.2025 14:44 Ответить
після цього домовлення з "чалмоносцями".знову пересіче демаркаційну лінію для зустрічі із північно-корейським "пєльмєньом" .котрий наростить виробництво зброї і *********** для куйла,а вже потім зустрінеться з окупантом України-"давай закінчуй війну в Україні і забирай собі те.що Ти окупував в ній"
09.02.2025 14:56 Ответить
Не перетне: з Китаю полетить на зворотньому шляху. Там нема демаркаційних ліній.
09.02.2025 15:17 Ответить
хто Тобі сказав,що з Китаю???
09.02.2025 15:19 Ответить
Він ввімкнув дурника, що не розуміє: якщо (коли!) іранці порушать/розірвуть угоду, то їх дійсно прийдеться розбомбити! От саме щоб вмотивувати до виконання угоди. Одне не виключає інше, а навпаки: передбачає. І з болотом так само. Я не кровожерливий, але якщо болото порушило Угоду про Мир на Земли (оформлену у вигляді Статуту ООН та інших документів міжнародного права) - то його потрібно знищити! А не угоду з ними.
09.02.2025 15:11 Ответить
Ага, маючи можливість ЯЗ і відмовлятися від ЯО може лише повний дурень. Жодні паперові гарантії не варті дірки від бублика.
09.02.2025 15:14 Ответить
Якщо московити не отримають 3.14 здюлєй саме від США (теж гарантів), саме за порушення угоди(гарантій) московії з Україною , то все це до сраки.
09.02.2025 15:31 Ответить
Дегенератушка, а не ты ли разорвал то самое соглашение с ираном о безядерном статусе когда в прошлый раз чудил в Белом доме?
09.02.2025 15:52 Ответить
Дебіл Трумп досі не розуміє, що атомна зброя в Ірані вже є!
09.02.2025 16:09 Ответить
А тим часов іран спустив на воду свій перший "авіаносець"

09.02.2025 17:30 Ответить
Тут всі подробиці:

https://defence-ua.com/photo/iran_viviv_u_more_svij_avianosets_iz_vinischuvachami_dlja_liliputiv_ta_navit_zapustiv_jih_video-357.html
09.02.2025 17:31 Ответить
І зробив "винищувач п'ятого покоління"

https://defence-ua.com/photo/iran_peretvoriv_svij_stels_vinischuvach_qaher_f_313_z_jakogo_smijalis_na_dron_vinischuvach-351.html

09.02.2025 17:38 Ответить
а переконати кацапів відмовитись від ядерної програми ти не хочеш? Під буд. меморандум звісно. Можеш нас покликати як свідків.
Яка убогість...
09.02.2025 19:24 Ответить
Вже пристає до Обами. Відать, Х.....повідомив Донні, що рушникам ще далеченько до ядерного **********. От і Чубчик розігрує карту миролюбства. Після погрому ПІВІО (кацапів), аятолли притихли.
09.02.2025 22:12 Ответить
Візьме з Ірану чесне-пречесне слово.
09.02.2025 22:42 Ответить
 
 