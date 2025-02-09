РУС
Новости
Страны Балтии окончательно синхронизировались с энергосетью ЕС

Страны Балтии окончательно синхронизировались с энергосетью ЕС

В воскресенье, 9 февраля, Литва, Латвия и Эстония завершили процесс отключения от российской энергосистемы и полностью синхронизировались с континентальной сетью ЕС.

Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько минут назад я получил замечательную новость - синхронизация балтийской энергосистемы с сетями континентальной Европы была успешно завершена",- заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Синхронизацию с энергосистемой ЕС Науседа назвал историческим моментом, который знаменует собой завершение долгого пути Литвы, Латвии и Эстонии к энергетической независимости.

Он также добавил, что "времена политического давления и шантажа наконец закончились".

Кроме этого, глава Литвы поблагодарил всех, кто присоединился к этому проекту: от технического персонала до бывших или нынешних лидеров стран.

Читайте также: Страны Балтии отключились от энергосети России

Отключение стран Балтии от энергосистемы РФ

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония 8 февраля отключили свои электросистемы от сетей России и Беларуси.

Перед отключением от электросети, которая соединяет страны Балтии с энергосистемами РФ и Беларуси, Латвия, Литва и Эстония не исключали провокаций.

Однако в день отключения от энергосистемы РФ премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что этот процесс прошел без инцидентов.

Читайте также: Отсоединение стран Балтии от электросети России прошло без инцидентов, - премьер Латвии Силиня

Автор: 

Латвия (1393) Литва (2603) Эстония (1525) Евросоюз (17595) Тарифы на электроэнергию (2198)
+4
Дорогая редакция. А можно для жителей калининградской области поставить песню "Остров невезения"?
09.02.2025 16:40 Ответить
+3
але ж купа кацапського гімна, але ж грьобане лєвацтво...
дякую народам балтії за підтримку! низький уклін!
09.02.2025 16:39 Ответить
+3
ну я бы посмотрел как кацапы штурмовали польшу на ишаках 1 гужевая армия мира.
09.02.2025 16:55 Ответить
але ж купа кацапського гімна, але ж грьобане лєвацтво...
дякую народам балтії за підтримку! низький уклін!
09.02.2025 16:39 Ответить
Нехай будують вітряки.
09.02.2025 16:50 Ответить
Молодці звісно. Шкода що це їм не допоможе, бо ната їх зрадить і віддасть пуйлу разом із Польщей, аби лиш пуйло не ескалірувало (не кизділо).
09.02.2025 16:42 Ответить
ну я бы посмотрел как кацапы штурмовали польшу на ишаках 1 гужевая армия мира.
09.02.2025 16:55 Ответить
А зегниди досіх пір постачають електроенергію ******* білорусам і придністровью.
09.02.2025 17:22 Ответить
Молдови фактично єдине ціле з енергосистемою України після розпаду СРСР. Це енергетика, дядьку:

"Енергосистема Молдови весь час після розпаду Радянського Союзу функціонувала паралельно із українською енергосистемою, а енергогенеруючі об'єкти молдовської енергосистеми були підконтрольні операторські командам Укренерго"
09.02.2025 17:36 Ответить
За Придністров'я хз, але щодо Білорусі ти відверто брешеш
09.02.2025 18:17 Ответить
Надай докази.
09.02.2025 22:45 Ответить
Õnnitleme Eestit energiasõltumatuse puhul. Elagu Eesti!
09.02.2025 19:10 Ответить
 
 