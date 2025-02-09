Страны Балтии окончательно синхронизировались с энергосетью ЕС
В воскресенье, 9 февраля, Литва, Латвия и Эстония завершили процесс отключения от российской энергосистемы и полностью синхронизировались с континентальной сетью ЕС.
Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько минут назад я получил замечательную новость - синхронизация балтийской энергосистемы с сетями континентальной Европы была успешно завершена",- заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Синхронизацию с энергосистемой ЕС Науседа назвал историческим моментом, который знаменует собой завершение долгого пути Литвы, Латвии и Эстонии к энергетической независимости.
Он также добавил, что "времена политического давления и шантажа наконец закончились".
Кроме этого, глава Литвы поблагодарил всех, кто присоединился к этому проекту: от технического персонала до бывших или нынешних лидеров стран.
Отключение стран Балтии от энергосистемы РФ
Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония 8 февраля отключили свои электросистемы от сетей России и Беларуси.
Перед отключением от электросети, которая соединяет страны Балтии с энергосистемами РФ и Беларуси, Латвия, Литва и Эстония не исключали провокаций.
Однако в день отключения от энергосистемы РФ премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что этот процесс прошел без инцидентов.
дякую народам балтії за підтримку! низький уклін!
"Енергосистема Молдови весь час після розпаду Радянського Союзу функціонувала паралельно із українською енергосистемою, а енергогенеруючі об'єкти молдовської енергосистеми були підконтрольні операторські командам Укренерго"