Страны Балтии окончательно синхронизировались с энергосетью ЕС

В воскресенье, 9 февраля, Литва, Латвия и Эстония завершили процесс отключения от российской энергосистемы и полностью синхронизировались с континентальной сетью ЕС.

"Несколько минут назад я получил замечательную новость - синхронизация балтийской энергосистемы с сетями континентальной Европы была успешно завершена",- заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Синхронизацию с энергосистемой ЕС Науседа назвал историческим моментом, который знаменует собой завершение долгого пути Литвы, Латвии и Эстонии к энергетической независимости.

Он также добавил, что "времена политического давления и шантажа наконец закончились".

Кроме этого, глава Литвы поблагодарил всех, кто присоединился к этому проекту: от технического персонала до бывших или нынешних лидеров стран.

Отключение стран Балтии от энергосистемы РФ

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония 8 февраля отключили свои электросистемы от сетей России и Беларуси.

Перед отключением от электросети, которая соединяет страны Балтии с энергосистемами РФ и Беларуси, Латвия, Литва и Эстония не исключали провокаций.

Однако в день отключения от энергосистемы РФ премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что этот процесс прошел без инцидентов.

