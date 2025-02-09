Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности, но нужны тотальные санкции против РФ и гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что для завершения войны РФ против Украины в 2025 году есть все возможности. Однако для мира необходимо усиление санкций против РФ и гарантии безопасности для Украины.

Об этом глава государства сказал в интервью для британского вещателя ITV News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы этого (завершения войны в Украине, - ред.) очень хотим. И каждый год, если честно, мы очень хотели, чтобы хватило сил у западных партнеров заставить Путина завершить войну", - заявил президент.

По мнению Зеленского, сейчас для этого есть все возможности.

"Я считаю, что есть для этого сегодня все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что надо быть сильным. Он сильный, но надо в союзе с европейцами действовать решительно",- сказал глава государства.

В то же время президент отметил, что для достижения мира нужен ряд условий, в частности, введение тотальных санкций против РФ и гарантии безопасности для Украины.

Относительно санкций, Зеленский отметил, что санкции вводились и это имеет негативное влияние на экономику России.

"Но у нее было время адаптироваться к тем или иным санкциям. Почему? Потому что всегда оставался такой "gap" - вводят санкции банковские, но не на все банки, на сельское хозяйство, но теневой флот работает. Сейчас ввели санкции против теневого флота. Но опять таки, не на все корабли, не на весь флот. Еще есть где работать. Мы говорим о сотнях кораблей, на которые надо наложить санкции. И на капитанов, на экипажи, на всех людей, которые этим занимаются", - заявил президент.

Поэтому, по словам Зеленского, санкции против агрессора должны быть тотальными.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Зеленский сказал, что это нужно, чтобы 8 миллионов украинцев вернулись домой и начали работать, зная, что завтра не будет повторной российской оккупации.

"Справедливый настоящий мир для нас важен, но давайте сделаем какие-то шаги. Гарантии безопасности - тогда можно говорить об остановке горячей стадии войны. Поддержка нашей армии - тогда можно гарантировать, что завтра мы не останемся одни. Тогда можно говорить о третьем, четвертом, пятом пункте", - заявил президент.

