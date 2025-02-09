РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7296 посетителей онлайн
Новости Война Заявления о мире
1 796 43

Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности, но нужны тотальные санкции против РФ и гарантии безопасности для Украины

Зеленский об условиях для завершения войны

Президент Владимир Зеленский считает, что для завершения войны РФ против Украины в 2025 году есть все возможности. Однако для мира необходимо усиление санкций против РФ и гарантии безопасности для Украины.

Об этом глава государства сказал в интервью для британского вещателя ITV News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы этого (завершения войны в Украине, - ред.) очень хотим. И каждый год, если честно, мы очень хотели, чтобы хватило сил у западных партнеров заставить Путина завершить войну", - заявил президент.

По мнению Зеленского, сейчас для этого есть все возможности.

"Я считаю, что есть для этого сегодня все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что надо быть сильным. Он сильный, но надо в союзе с европейцами действовать решительно",- сказал глава государства.

В то же время президент отметил, что для достижения мира нужен ряд условий, в частности, введение тотальных санкций против РФ и гарантии безопасности для Украины.

Относительно санкций, Зеленский отметил, что санкции вводились и это имеет негативное влияние на экономику России.

"Но у нее было время адаптироваться к тем или иным санкциям. Почему? Потому что всегда оставался такой "gap" - вводят санкции банковские, но не на все банки, на сельское хозяйство, но теневой флот работает. Сейчас ввели санкции против теневого флота. Но опять таки, не на все корабли, не на весь флот. Еще есть где работать. Мы говорим о сотнях кораблей, на которые надо наложить санкции. И на капитанов, на экипажи, на всех людей, которые этим занимаются", - заявил президент.

Читайте также: Трамп хочет заключить с Зеленским соглашение на $500 млн о доступе к ресурсам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности

Поэтому, по словам Зеленского, санкции против агрессора должны быть тотальными.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Зеленский сказал, что это нужно, чтобы 8 миллионов украинцев вернулись домой и начали работать, зная, что завтра не будет повторной российской оккупации.

"Справедливый настоящий мир для нас важен, но давайте сделаем какие-то шаги. Гарантии безопасности - тогда можно говорить об остановке горячей стадии войны. Поддержка нашей армии - тогда можно гарантировать, что завтра мы не останемся одни. Тогда можно говорить о третьем, четвертом, пятом пункте", - заявил президент.

Читайте также: Если Украину не возьмут в НАТО, то должны вернуть ядерное оружие, - Зеленский

Автор: 

безопасность (1130) Зеленский Владимир (21986) санкции (11869) гарантия (154) война в Украине (6200)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Треба щоб ти зі своєю кодлою сів в тюрму, впершу чергу.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:10 Ответить
+10
Які гарантії, наприклад?
Чєсне слово Трампа?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:00 Ответить
+5
Какие, к черту, гарантии безопасности, дебил зеленый?! Еще одна будапештская бумажка?!
показать весь комментарий
09.02.2025 17:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які гарантії, наприклад?
Чєсне слово Трампа?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:00 Ответить
Так он же уже заключил кучу договоров с типа "гарантиями". Цельный год об этом рассказывал. Или "ваши гарантии теперь совсем не гарантии"?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:16 Ответить
Тому й питання - яких гарантій хоче Вова від імені України?
Конкретно.
Мене, наприклад, задовольнить тільки чесне слово трампуші.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:22 Ответить
Твій трампуша менше чим через чотири роки буде ніхто і далі що???
показать весь комментарий
09.02.2025 17:27 Ответить
Всім відомо що США виконують свої зобов'язання незалежно від того хто президент...
показать весь комментарий
09.02.2025 17:31 Ответить
але наступний президент скасовує укази попереднього
показать весь комментарий
09.02.2025 17:46 Ответить
Да, да, виконує, Трамп вже майже всі укази Байдена відмінив і скасував всі дозволи до всіх секретних документів на підставі того, що у Байдена дуже погана пам'ять.
За перший місяц роботи Трамп не прийняв жодного рішення по санкціям на рашку і по допомозі Україні.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:59 Ответить
Я навіть не знаю. Чіпляти до кожного поста табличку "Сарказм", як Леонард...
показать весь комментарий
09.02.2025 18:03 Ответить
Визнаю, протупив.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:48 Ответить
Заключенные официально и утвержденные конгрессом. Все остальное - пшик.
показать весь комментарий
09.02.2025 18:27 Ответить
Трамп перекинув гарантії на Європу, тепер питання до неї, що вона там може "гарантувати".
показать весь комментарий
09.02.2025 20:53 Ответить
Потрібно шоб Трамп надавив на кацапів - поки він США переробляє під себе і давить на союзників
показать весь комментарий
09.02.2025 17:02 Ответить
тобто потрібно все те, що було потрібно й до цього
показать весь комментарий
09.02.2025 17:04 Ответить
Какие, к черту, гарантии безопасности, дебил зеленый?! Еще одна будапештская бумажка?!
показать весь комментарий
09.02.2025 17:04 Ответить
Ага, будемо колекціонувати
показать весь комментарий
09.02.2025 17:09 Ответить
Єрмак влаштував дебош на сніданку у Трампа- Ростислав Шапошніков -ютуб відео

Ростислав Шапошніков це бувший темненький тіпок - З ОБОЗ, часів Яника, з партії Балашова у далекі януковичеські, потім полон під Дебальцеве у 2014 р і потім й він Балашов виїжджають в США Зараз він щемить ЄРМАКОВЛАДУ але й Прртнікова з команди"взять" від Любарського та Скобеєвої...

АЛЕ ТАМ люди з Нового ремені скандал серед діаспоряни на молитовному сніданку у США - відео , цікаво...
показать весь комментарий
09.02.2025 17:19 Ответить
Звісно, потрібно тиснути санкціями! Хіба кацапи незнають що їх чекають нові санкції, а вони все одно не зупиняються, отож нічого їх жаліти! не хочуть миру, закручуйте їм гайки, нехай знов живуть радянському союзі!
показать весь комментарий
09.02.2025 17:08 Ответить
Треба щоб ти зі своєю кодлою сів в тюрму, впершу чергу.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:10 Ответить
Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. "зепоцріот" асвальтом сильний,,,
показать весь комментарий
09.02.2025 17:12 Ответить
Зелене пустозвонство
показать весь комментарий
09.02.2025 17:12 Ответить
Найкраща гарантія - відновлення ядерки. Бо чесне-пречесне слово від кидал якось не спрацювало.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:13 Ответить
Це вже не тобі вирішувати, ти не субьєкт - ти об'єкт. Дурний і тупий
показать весь комментарий
09.02.2025 17:19 Ответить
чому цензор не показує гамніще в сша, де і бутусов був згаданий, і ще якась хуніна.
і ота єрмолаєва, що дуже тут багато?
я знову буду забанений?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:23 Ответить
Ішак мимрить про ті речі, розуміючи, що цього не буде, тим паче, що це має зробити хтось. Справа йде до припинення вогню та проведення виборів. Ішак може полегшити цей процес, зрікшись трону. З нього і так користі 0.00, до тогож воно прострочене та й вже давно смердить.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:33 Ответить
Завершення війни перемогою України відбудеться тількі після того, як тебе вова ,та всю твою шоблу, почнуть вішати на стовпах.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:34 Ответить
Та санкции сразу же снимят, а про Украину забудут. Чел просто дятел тупой.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:39 Ответить
тому потрібно воювати , без літаків і ракет , до останнього українця ... так ?
показать весь комментарий
09.02.2025 18:31 Ответить
Ты бредишь.
показать весь комментарий
09.02.2025 18:49 Ответить
То як же воювати - що ти пропонуєш ?
показать весь комментарий
09.02.2025 18:51 Ответить
Твои фантазии про всех убьют это бред бредовый как Киев за три дня.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:32 Ответить
Знов ці вологі москальскі мрії про міфічне "зняття санкцій", замість якого в реальністі обговорюються і вводяться нові.
показать весь комментарий
09.02.2025 18:52 Ответить
Люди уже обсуждают снятие санкций с газа.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:30 Ответить
Война обязательно закончится победой Украины. Но ты, кремлевская крыса, будешь смотреть на победные салюты через решетку своей камеры (если захочешь, то назови ее ОП).
показать весь комментарий
09.02.2025 17:41 Ответить
Жодна країна, як і людина не має гарантій. Українець не впевнений на всі 100, що завтра прокинеться. Сусіди рашки, що завтра не полетять ракети з-за поребрика. І справа не в самому *****. Там є компанія яструбів. І є їх фінансові інтереси від самої війни. Наприклад, знищити українців - це не тільки позбутись українців взагалі, це ще й позбутись конкурентів у всіх сферах діяльності, життя, світогляду. Литовці та латиші теж можуть стати для оцих покидьків "нацистами - лісними браттями" у будь-який час. Спитайте себе, а чи має Литва 100% гарантії від нападу рашки ? НАТО, НАТО. Але ж ***** вже три роки "воює з НАТО".
показать весь комментарий
09.02.2025 17:45 Ответить
Припини крутити ''сватів'' на мордорі.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:55 Ответить
Тоді кому дістануться дивіденди ? Кошовому ?
показать весь комментарий
09.02.2025 18:17 Ответить
Хлопче!
Ти вже давно пливеш каналізаційним колектором, тільки не усвідомлюєш того!
показать весь комментарий
09.02.2025 18:19 Ответить
Цей мерзотник уже настільки увірував у власну безнаказаність, настільки одурманив народ, що вже навіть не "фільтрує базар". *******, що попало, аби ******* і піаритися.
показать весь комментарий
09.02.2025 18:25 Ответить
ТРЕБА СТАТЬ НА КОЛІНА ПЕРЕД БОГОМ
трампони не допоможуть, рецепти закінчились
показать весь комментарий
09.02.2025 18:50 Ответить
для тебе Бог = путін?
показать весь комментарий
09.02.2025 20:21 Ответить
 
 