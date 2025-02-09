Россияне ударили ракетой по промышленной зоне в Сумах
Под вечер воскресенья, 9 февраля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумам.
Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.
"Тот взрыв, который слышали сумчане, это прилет ракеты в одной из промышленных зон",- рассказал чиновник.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Коли тривога-значить все добре,що летіло,те вже ******* .Навіщо людей лякати завчасно