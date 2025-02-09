РУС
Россияне ударили ракетой по промышленной зоне в Сумах

Оккупанты атаковали Сумы ракетой

Под вечер воскресенья, 9 февраля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумам.

Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Тот взрыв, который слышали сумчане, это прилет ракеты в одной из промышленных зон",- рассказал чиновник.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Гучно було ...а тривога так і не пролунала
09.02.2025 18:10 Ответить
Це нормально,міг би звикнути.

Коли тривога-значить все добре,що летіло,те вже ******* .Навіщо людей лякати завчасно
09.02.2025 18:15 Ответить
Та якщо вона летить хвилину, то яка там тривога...
09.02.2025 18:28 Ответить
Суми дуже близько, не встигли.
09.02.2025 18:30 Ответить
Ждуни-коригувальники, разом з рашистами, убивають Українців, що мешкають поруч!!
09.02.2025 18:59 Ответить
I такi e...🥺😠
09.02.2025 19:38 Ответить
Тепер, треба відповісти по Курську.
09.02.2025 19:40 Ответить
 
 