Оккупанты 11 раз ударили по Степногорску Запорожской области, повреждены 8 домов
В воскресенье, 9 февраля, российские захватчики нанесли 11 ударов по прифронтовому населенному пункту Степногорск Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас есть подтвержденная информация о повреждении 8 частных домов", - рассказал чиновник.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Вішати треба, отих пійманих коригувальників, щоб жертви їх обстрілів з московитами, не УТРИМУВАЛИ їх, за податки свої, отих убивць!!
Стефанчуки+зеленський+шмигаль, тільки очима лупають та губами плямкають, нічого не роблячи упродовж 3 років, для внесення ЗМІН до законодавства, з урахуванням об'єктивних потреб сьогодення!!