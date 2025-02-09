РУС
Оккупанты 11 раз ударили по Степногорску Запорожской области, повреждены 8 домов

Оккупанты ударили по Степногорску

В воскресенье, 9 февраля, российские захватчики нанесли 11 ударов по прифронтовому населенному пункту Степногорск Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас есть подтвержденная информация о повреждении 8 частных домов", - рассказал чиновник.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Смотрите также: Массированный обстрел Степногорска КАБами: одна из авиабомб попала в девятиэтажку. ФОТОрепортаж

09.02.2025 18:42 Ответить
Без дорозвідки, отими коригувальниками-ригоАНАЛЬНИМИ, такі обстріли України, не проходять!!
Вішати треба, отих пійманих коригувальників, щоб жертви їх обстрілів з московитами, не УТРИМУВАЛИ їх, за податки свої, отих убивць!!
Стефанчуки+зеленський+шмигаль, тільки очима лупають та губами плямкають, нічого не роблячи упродовж 3 років, для внесення ЗМІН до законодавства, з урахуванням об'єктивних потреб сьогодення!!
09.02.2025 18:58 Ответить
 
 