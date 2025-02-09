РУС
В ВСУ запустили новый проект, который усилит боевые бригады - Линию Дронов

Линия Дронов

В Вооруженных Силах запустили новый проект, который должен "кардинально усилить наши бригады и масштабировать опыт эффективного уничтожения противника - Линю Дронов".

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи. Делаем фокус на лучших подразделениях БПЛА. Линия Дронов будет масштабировать эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе", - написал Умеров.

Читайте: Сырский провел совещание по РЭБ и БПЛА: Инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам

Первый этап охватывает пять элитных полков и бригад:

  • 20 отдельный полк "К-2"
  • 429 полк "Ахиллес"
  • 427 полк "РАРОГ"
  • 414 бригада "Птицы Мадьяра"
  • Полк "Феникс" (бригада "Месть").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лазерные технологии в Украине уже поражают некоторые вражеские объекты на определенной высоте, - Сухаревский

Умеров отметил, что таким образом, пехота и БпЛА объединяется в единую ударную систему. Это позволит:

  • Формировать killzone (зону уничтожения - Ред.) глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь.
  • Предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие.
  • Выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям.

"Это кардинально изменит тактику боя, давая нашим воинам решающее преимущество. Спасибо Президенту Украины за инициативу и всему оборонно-промышленному комплексу, который 24/7 развивает наши беспилотные технологии. Масштабируем технологическое преимущество. Меняем ход войны. Уничтожаем врага", - резюмировал министр обороны.

Также читайте: За полгода проведено более 220 операций по глубинному поражению противника на территории РФ, - Силы беспилотных систем

