В ВСУ запустили новый проект, который усилит боевые бригады - Линию Дронов
В Вооруженных Силах запустили новый проект, который должен "кардинально усилить наши бригады и масштабировать опыт эффективного уничтожения противника - Линю Дронов".
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
"Это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи. Делаем фокус на лучших подразделениях БПЛА. Линия Дронов будет масштабировать эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе", - написал Умеров.
Первый этап охватывает пять элитных полков и бригад:
- 20 отдельный полк "К-2"
- 429 полк "Ахиллес"
- 427 полк "РАРОГ"
- 414 бригада "Птицы Мадьяра"
- Полк "Феникс" (бригада "Месть").
Умеров отметил, что таким образом, пехота и БпЛА объединяется в единую ударную систему. Это позволит:
- Формировать killzone (зону уничтожения - Ред.) глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь.
- Предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие.
- Выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям.
"Это кардинально изменит тактику боя, давая нашим воинам решающее преимущество. Спасибо Президенту Украины за инициативу и всему оборонно-промышленному комплексу, который 24/7 развивает наши беспилотные технологии. Масштабируем технологическое преимущество. Меняем ход войны. Уничтожаем врага", - резюмировал министр обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що ще можна сказати??????
якщо на сьогодня, наші ЗСУ, малиб вже сракою їсти ці дрони......
а у них ***** реформа!!!!
ще лиш в планах.
будьте прокляті зельоні гниди
Втім, останні роки, чим голосніша назва - тим менше там вмісту та адекватності. Хочеться звісно щоб хоч цього разу все було правильно, але.....
в тебе зельона методичка зламалась ..біжи до мамки дерьмака - дасть нову і дасть посмоктати
там ще були започатковані ракетні програми які поховав Оманська Гнида .. та замінований Чонгар які розмінував Оманська Гнида ..це не за когось, це про факти.
15 червня 2019 року - 18:31
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
ну реально потужно насрані слова зельоним поносом ..аж страшно стало
Це грізна зброя,разом з лазерною. Лазерна,до того ж,здатна літаки збивати.
Хоча,вкид для внутрішнього споживання,типу,бачте,які в нас,в зешобли,грандіозні плани.
Тобто це вже є і створене без участі МО. Здається хтось хоче забрати собі всю славу :-/
ПС. Тільки з кілзон 15 км трохи погарячкували. Який дрон туди долетить і як його наводити?
А подумки додав: але гроші пи...дити не забуваємо та не припиняємо!..