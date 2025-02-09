Нужно, чтобы Евросоюз присоединился к санкциям против теневого флота РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза присоединиться к санкциям против теневого флота РФ.

Об этом глава государства заявил в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский напомнил, что недавно Украина расширила санкции против государства-агрессора России.

"Мы в Украине недавно расширили санкционное давление, чтобы не только танкеры из России были под санкциями, не только фирмы, на которые они зарегистрированы, но и чтобы капитаны этих судов, люди, которые работают на войну, тоже почувствовали это давление", - сказал глава государства.

Он призвал Евросоюз совместно осуществлять санкционное давление на теневой флот России.

"Это надо поддерживать на общеевропейском уровне - надо, чтобы Европейский Союз присоединился к этим санкциям в сфере энергетики", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета безопасности и обороны Украины от 4 февраля относительно новых санкций. Санкционные ограничения направлены против российского "теневого флота" и тех, кто помогает вывозить украинские памятники с оккупированных украинских территорий.

