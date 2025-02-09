РУС
Нужно, чтобы Евросоюз присоединился к санкциям против теневого флота РФ, - Зеленский

Зеленский призывает ЕС усиливать санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза присоединиться к санкциям против теневого флота РФ.

Об этом глава государства заявил в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский напомнил, что недавно Украина расширила санкции против государства-агрессора России.

"Мы в Украине недавно расширили санкционное давление, чтобы не только танкеры из России были под санкциями, не только фирмы, на которые они зарегистрированы, но и чтобы капитаны этих судов, люди, которые работают на войну, тоже почувствовали это давление", - сказал глава государства.

Он призвал Евросоюз совместно осуществлять санкционное давление на теневой флот России.

"Это надо поддерживать на общеевропейском уровне - надо, чтобы Европейский Союз присоединился к этим санкциям в сфере энергетики", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета безопасности и обороны Украины от 4 февраля относительно новых санкций. Санкционные ограничения направлены против российского "теневого флота" и тех, кто помогает вывозить украинские памятники с оккупированных украинских территорий.

Читайте также: Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности, но нужны тотальные санкции против РФ и гарантии безопасности для Украины

Зеленский Владимир (21986) санкции (11869) Евросоюз (17595)
Топ комментарии
+10
Господи , спаси Украину от дураков и Зеленского.
09.02.2025 21:31 Ответить
+6
Американці сказали що вибори потрібно провести.
09.02.2025 21:24 Ответить
+5
Що там з санкціями проти портнова та ко вова?
09.02.2025 22:00 Ответить
Американці сказали що вибори потрібно провести.
09.02.2025 21:24 Ответить
вомериканці сказали, що "Свати" енто другое, що обрізаний кінематограф із тупими вкраїнчиками- це мистецтво стимулювання титульної нації у найтолерантніших аборигенів світу...
09.02.2025 23:33 Ответить
Українськи дрони повинні летіти в усі порти які зможуть дістати та ********** усі ті кацапські кансєрви які перевозять тіньову нафту! Це найкращі санкції, як проти нафтопереробних заводів і іншої недопродукції на кацапстані!
09.02.2025 21:30 Ответить
Господи , спаси Украину от дураков и Зеленского.
09.02.2025 21:31 Ответить
А якби вони ще до санкцій проти тіньового нафтогону приєдналися…
09.02.2025 21:33 Ответить
Образец "санкций" против параши в их исполнении хреном на рояле.

09.02.2025 21:36 Ответить
09.02.2025 21:38 Ответить
А от мені просто цікаво яким чином зеленський зібрався тиснути санкціями на капітанів російських танкерів? Заборонить ім в"ізд в Украіну? Заборонить ім тримати іх гроші в нашому Ощадбанку? Заборонить ім літати літаками наших Украінських авіаліній? Що конкретно? Уявляю собі який регіт стоіть на болотах від таких санкцій..... Це по перше. А по друге, зеленський наче тільки прокинувся і закликає ЄС приєднатися до його санкцій проти тіньового флоту, начебто він перший і до нього ніхто і нічого подібного не робив.... А він не курсі що Євросоюз після повномасштабного вторгнення росії в Україну ухвалив вже 15-й по рахунку пакет санкцій проти цього флоту?! А воно тільки зараз одуплилося, та й ще когось там закликає.....
09.02.2025 21:44 Ответить
Мєгалактічєскій рукавадітєль всего!
Відімкнув країни Балтії від роісії- в суфльорі доповів.
Вказівки США і Євросоюзу роздав- двічі в суфльор Литвин вписав
09.02.2025 21:47 Ответить
Що там з санкціями проти портнова та ко вова?
09.02.2025 22:00 Ответить
А европі воно потрібно ?
09.02.2025 22:00 Ответить
Заступлюся за Зеленського....Взагалі-то ЗЕ не винен що його препіздєнтом обрали.Хто там протів Порошенко галасавал? Нагаласавалі ,курви?
09.02.2025 22:20 Ответить
генератор вказівок для ЄС
09.02.2025 22:21 Ответить
Всі ці санкціі від зеленського будуть мати такий єффект і користь як і всі його попередні і безкінченні плани, самміти,платформи і десятки угод про безпеку- тобто ніякого! Як він звик ще будучи блазнем шапіто бігати по сцені з опущеними штанями ********** руками, так і продовжує це робити вже ставши президентом. Він так вважає ще й досі що так треба працювати.....Він забув що він вже майже 6 років вже як не на сцені. Але як він сказав - в нього немає часу думати..... А от якби подумав, то зрозумів хоча б щось.... Ну запровадили санкціі проти кількох десятків суден,ну і що? Цей флот вже нараховує вже більше ніж 600 танкерів, і Кожного місяця він поповнюється на 25-30 танкерів..!!! Запровадити санкціі проти тіньового флоту росіі-все рівно що ганятись за темною кішкою в темній кімнаті.....Всі під різними прапорами різних краін, зареєстровані на різні компаніі в різних куточках світу, різні комерційні оператори,брокери. Вантаж перевантажується з одного судна на інше у відкритому морі, змінюються вантажні документи. Зрозуміти кому дійсно належить судно і чий вантаж дуже і дуже складно ....Так , а із тіньовим флотом дійсно тяжко боротись. Ці танкери в більшості належать власникам з країн, що НЕ дотримуються ембарго ЄС та G7 та "цінової стелі", і ім до лампочки ліміт цін . Ці танкери НЕ застраховані в західних страхових компаніях, оскількі ті компанії вимагають підтверджень цінової стелі - тобто документів контрактів...Тому вони й зараз користуються послугами "Інгосстраху" та страхових компаній Індії й Китаю, тобто тих країн, які не підтримують режим антиросійських санкцій. Але саме головне , що боротьба з ним - це як боротьба з повітряним млином. Єфекту немає. Це боротьба з наслідками а не з першопричиною.... І це насправді не боротьба навіть, а імітація боротьби!
І що з того, якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії.? То це декоративні дії замість глобальних рішень. І це лише викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою і показуючи середній палець! ,Бо в більшості свой вони йдуть у сторону Індіі та Китаю!......Продаж російськоі нафти - це іі вічний двигун фінансування війни проти Украіни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту .......
09.02.2025 22:35 Ответить
"так і продовжує це робити вже ставши президентом". Вибачте, але з цим не погоджусь. Ні, не з тим, що воно бігає у наркотичному запамороченні по новій сцені, а з тим, що воно стало президентом. Не стало, ніколи не стане, і це було видно задовго до виборів.
10.02.2025 08:52 Ответить
Щось забагато на сьогодні цього "діяча" ...
09.02.2025 23:34 Ответить
Роздаватєль порад те, яке ігнорувало поради та попередження розвідок партнгерів і прождовжувало знищувати армію, відводити її, розміновувати наші мінні поля і витрачати гроші на асфальт в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорозькій областях для кращого пересування ворога.
10.02.2025 06:59 Ответить
Тобто танкерами доставляти нафту не можна ,а по нафтопроводу через територію України, запросто.
10.02.2025 11:37 Ответить
 
 