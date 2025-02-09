Нужно, чтобы Евросоюз присоединился к санкциям против теневого флота РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза присоединиться к санкциям против теневого флота РФ.
Об этом глава государства заявил в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский напомнил, что недавно Украина расширила санкции против государства-агрессора России.
"Мы в Украине недавно расширили санкционное давление, чтобы не только танкеры из России были под санкциями, не только фирмы, на которые они зарегистрированы, но и чтобы капитаны этих судов, люди, которые работают на войну, тоже почувствовали это давление", - сказал глава государства.
Он призвал Евросоюз совместно осуществлять санкционное давление на теневой флот России.
"Это надо поддерживать на общеевропейском уровне - надо, чтобы Европейский Союз присоединился к этим санкциям в сфере энергетики", - заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета безопасности и обороны Украины от 4 февраля относительно новых санкций. Санкционные ограничения направлены против российского "теневого флота" и тех, кто помогает вывозить украинские памятники с оккупированных украинских территорий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відімкнув країни Балтії від роісії- в суфльорі доповів.
Вказівки США і Євросоюзу роздав- двічі в суфльор Литвин вписав
І що з того, якщо наприклад Велика Британія запровадила санкційний пакет щодо трьох десятків суден "тіньового флоту" росії.? То це декоративні дії замість глобальних рішень. І це лише викликає саркастичну посмішку. Річ у тім, що ці санкції передбачають заборону суднам, які перевозять російську нафту, заходити в її порти. Але вони туди й так не заходили і не збираються.(!!!) Вони проходять протоку Ла-Манш машучи ім ручкою і показуючи середній палець! ,Бо в більшості свой вони йдуть у сторону Індіі та Китаю!......Продаж російськоі нафти - це іі вічний двигун фінансування війни проти Украіни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати заходів для припинення цього потоку. А це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту .......