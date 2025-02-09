РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7360 посетителей онлайн
Новости
433 0

Россияне более 100 раз обстреляли Сумскую область в течение дня

Последствия обстрелов Сумщины

9 февраля россияне совершили 117 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 205 взрывов.

Об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (22 взрыва), FPV-дронами (8 взрывов), БпЛА (1 взрыв) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (23 взрыва).
  • Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (15 взрывов), минометов (15 взрывов), FPV-дронами (8 взрывов) и сбросили взрывные устройства с БпЛА (7 взрывов). Также были вражеские пуски НАР (10 взрывов).
  • Середино-Будская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), удары FPV-дронами (5 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).
  • Юнаковская громада: осуществлены пуски КАБ (11 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (1 взрыв), минометный обстрел (12 взрывов), удар FPV-дронами (3 взрыва).
  • Хотинская громада: зафиксированы пуски КАБ (4 взрыва), удары FPV-дронами (4 взрыва).
  • Сумская громада: были пуски КАБ (2 взрыва), ракетный удар (1 взрыв). В результате взрыва повреждены нежилые помещения.
  • Эсманская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), минометные обстрелы (11 взрывов), артиллерийский обстрел (16 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлены удары FPV-дронами (3 взрыва), сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва).
  • Миропольская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), минометный обстрел (10 взрывов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили ракетой по промышленной зоне в Сумах

Автор: 

обстрел (29627) Сумская область (3676) война в Украине (6200)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 