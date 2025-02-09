Россияне более 100 раз обстреляли Сумскую область в течение дня
9 февраля россияне совершили 117 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 205 взрывов.
Об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись, в частности
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (22 взрыва), FPV-дронами (8 взрывов), БпЛА (1 взрыв) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (23 взрыва).
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (15 взрывов), минометов (15 взрывов), FPV-дронами (8 взрывов) и сбросили взрывные устройства с БпЛА (7 взрывов). Также были вражеские пуски НАР (10 взрывов).
- Середино-Будская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), удары FPV-дронами (5 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).
- Юнаковская громада: осуществлены пуски КАБ (11 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (1 взрыв), минометный обстрел (12 взрывов), удар FPV-дронами (3 взрыва).
- Хотинская громада: зафиксированы пуски КАБ (4 взрыва), удары FPV-дронами (4 взрыва).
- Сумская громада: были пуски КАБ (2 взрыва), ракетный удар (1 взрыв). В результате взрыва повреждены нежилые помещения.
- Эсманская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), минометные обстрелы (11 взрывов), артиллерийский обстрел (16 взрывов).
- Белопольская громада: осуществлены удары FPV-дронами (3 взрыва), сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва).
- Миропольская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), минометный обстрел (10 взрывов).
