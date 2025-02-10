РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7360 посетителей онлайн
Новости
5 503 106

В ООН назвали незаконным план Трампа выселить палестинцев из Сектора Газа

Реакция ООН на планы Трампа переселить палестинцев из Газы

План президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из Сектора Газа является незаконным согласно международному праву. Такие действия являются "равнозначными этнической чистке".

Об этом в комментарии изданию Politico глава профильной комиссии ООН по правам человека Нави Пиллей, сообщает Цензор.НЕТ.

"Трамп ужасно не разбирается в вопросах международного права. Насильственное перемещение группы лиц, проживающих на оккупированной территории, является нарушением международного права и равнозначно этнической чистке", - заявила она.

По словам Пиллей, согласно международному праву, не существует "никакого законного способа" реализации идеи Трампа по переселению палестинцев из Сектора Газа.

Читайте также: Палестинцы должны покинуть Сектор Газа, - Трамп

Издание пишет, что ранее Пиллей была судьей Международного уголовного суда, а также возглавляла международный трибунал по геноциду в Руанде. Она также осудила санкции Трампа в отношении должностных лиц МУС.

"Международное право применяется одинаково, без двойных стандартов для друзей государства", - сказала Пиллей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст Сектор Газа Соединенным Штатам, а палестинцев переселят в "более безопасные и красивые" места.

Читайте также: Израиль передаст США Сектор Газа. Палестинцев переселят в "более безопасные и красивые" места, - Трамп

Автор: 

ООН (4247) Палестина (174) Сектор Газа (184) Трамп Дональд (6640)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Трампу *****. Він сьогодні може ввести санкції проти ООН та виселити їх з Нью-Йорку в Саратов.
показать весь комментарий
10.02.2025 00:13 Ответить
+26
В принципі, їм там і місце, разом з їх Генсеком.
показать весь комментарий
10.02.2025 00:35 Ответить
+19
ВІн з цього приводу не комплексує .
показать весь комментарий
10.02.2025 00:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ООН давным давно утратила статус мировой организации, в новом миропорядке, если он состоится, ей места нет, содержать тысячи бездельников и болтунов у человечества нет желания, поэтому, её мнение никого не интересует.

Никто из простых обывателей достоверно не знает всю историю взаимоотношений палестинцев и Израиля, но война, которая длится десятилетиями должна быть закончена.
показать весь комментарий
10.02.2025 08:04 Ответить
Га́за, га́зва, газава́т, ґазава́т (араб. ghazwah‎, тюрк. ghazawāt - набіг, напад, похід): У доісламські часи газами (газвами) називали часті набіги арабських племен одне на одного з метою захоплення майна, худоби, ін. трофеїв. Сектор Газа = сектор Набігів
показать весь комментарий
10.02.2025 22:41 Ответить
Це вже занадто серйозно, майже схоже на "занепокоєння", а там дивись і до "глибокого занепокоєння" недалеко...
показать весь комментарий
10.02.2025 08:34 Ответить
Трапм показує, як веде себе пу@ло, але ж проти пуйла щось так не виступають! Тобто, або труси хай вдягнуть, або хрестики знімають!
показать весь комментарий
10.02.2025 08:37 Ответить
Українців вбивають кожен день і ви не бачите чисток ніяких
показать весь комментарий
10.02.2025 09:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 