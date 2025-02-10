В ООН назвали незаконным план Трампа выселить палестинцев из Сектора Газа

План президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из Сектора Газа является незаконным согласно международному праву. Такие действия являются "равнозначными этнической чистке".

Об этом в комментарии изданию Politico глава профильной комиссии ООН по правам человека Нави Пиллей, сообщает Цензор.НЕТ.

"Трамп ужасно не разбирается в вопросах международного права. Насильственное перемещение группы лиц, проживающих на оккупированной территории, является нарушением международного права и равнозначно этнической чистке", - заявила она.

По словам Пиллей, согласно международному праву, не существует "никакого законного способа" реализации идеи Трампа по переселению палестинцев из Сектора Газа.

Читайте также: Палестинцы должны покинуть Сектор Газа, - Трамп

Издание пишет, что ранее Пиллей была судьей Международного уголовного суда, а также возглавляла международный трибунал по геноциду в Руанде. Она также осудила санкции Трампа в отношении должностных лиц МУС.

"Международное право применяется одинаково, без двойных стандартов для друзей государства", - сказала Пиллей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст Сектор Газа Соединенным Штатам, а палестинцев переселят в "более безопасные и красивые" места.

Читайте также: Израиль передаст США Сектор Газа. Палестинцев переселят в "более безопасные и красивые" места, - Трамп