Дроны атаковали два НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО
В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае работала ПВО. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил о сбитии беспилотника в поселке Афипский
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
"Еще один беспилотник сбили в поселке Афипский Северского района. Там, к сожалению, обломки повредили частный дом", - заявил губернатор
Кондратьев утверждает, что пострадавших нет.
До этого различные российские источники, включая Кондратьева, сообщали о падении обломков сбитого дрона на крышу многоэтажки в Краснодаре.
Также по информации Telegram-канала Mash, беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани. Работала ПВО.
Как рассказали местные, они насчитали по меньшей мере 10 взрывов в небе. Перед этим люди слышали звуки, похожие на пролет БПЛА.
После работы по целям в одном из домов, предварительно, выбило стекло. Ранее местные власти предупреждали об опасности дронов в регионе.
в Краснодаре случился ХЛОПОК и случилось незначительное задымление от брошенного окурка...
Дійсно жаль! лише "пошкодили"... лише один...
В то же время орковские говно-СМИ упорно заявляют, что ВСУ давно уже разгромлены и рассеяны могучими ударами победобесной Второй армией мира.
Вот такая у орков "логика"...