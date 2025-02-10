Дроны атаковали два НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО

В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае работала ПВО. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил о сбитии беспилотника в поселке Афипский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"Еще один беспилотник сбили в поселке Афипский Северского района. Там, к сожалению, обломки повредили частный дом", - заявил губернатор

Кондратьев утверждает, что пострадавших нет.

До этого различные российские источники, включая Кондратьева, сообщали о падении обломков сбитого дрона на крышу многоэтажки в Краснодаре.

Также по информации Telegram-канала Mash, беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани. Работала ПВО.

Как рассказали местные, они насчитали по меньшей мере 10 взрывов в небе. Перед этим люди слышали звуки, похожие на пролет БПЛА.

После работы по целям в одном из домов, предварительно, выбило стекло. Ранее местные власти предупреждали об опасности дронов в регионе.