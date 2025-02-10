РУС
10 835 12

Дроны атаковали два НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО

В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае работала ПВО. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил о сбитии беспилотника в поселке Афипский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"Еще один беспилотник сбили в поселке Афипский Северского района. Там, к сожалению, обломки повредили частный дом", - заявил губернатор

Кондратьев утверждает, что пострадавших нет.

До этого различные российские источники, включая Кондратьева, сообщали о падении обломков сбитого дрона на крышу многоэтажки в Краснодаре.

Смотрите также: Последствия поражения НПЗ "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ: повреждены резервуары с топливом СПУТНИКОВОЕ ВИДЕО

Также по информации Telegram-канала Mash, беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани. Работала ПВО.

Как рассказали местные, они насчитали по меньшей мере 10 взрывов в небе. Перед этим люди слышали звуки, похожие на пролет БПЛА.

После работы по целям в одном из домов, предварительно, выбило стекло. Ранее местные власти предупреждали об опасности дронов в регионе.

Автор: 

НПЗ (299) Удары по РФ (535)
Топ комментарии
+17
Звикайте, падли, до підвалів, а краще до землі, це ваше сьогодення та майбутнє ...
10.02.2025 08:01 Ответить
+15
ми теж любимо нумерологію і прихільні до рівних дат - від останньої атаки на Афіпський НПЗ пройшов рівно один рік. Поремонтували все. Починайте спочатку.
10.02.2025 06:48 Ответить
+9
Зачем они сами себя обстреливают?
10.02.2025 09:40 Ответить
10.02.2025 06:48 Ответить
ні, не рік. Помилився. У червні останній раз.
10.02.2025 08:22 Ответить
10.02.2025 08:01 Ответить
а шо такоє , шо случілась
10.02.2025 08:13 Ответить
владимир культенко : а шо такоє , шо случілась ?



в Краснодаре случился ХЛОПОК и случилось незначительное задымление от брошенного окурка...
10.02.2025 12:39 Ответить
"Там, на жаль, уламки пошкодили приватний будинок", - заявив губернатор Джерело: https://censor.net/ua/v3534841

Дійсно жаль! лише "пошкодили"... лише один...
10.02.2025 09:15 Ответить
лише приватний і той не в гелєнжіку
10.02.2025 12:27 Ответить
10.02.2025 09:40 Ответить
Обстрелы орками Краснодара производятся с целью свалить вину за эти обстрелы на ВСУ ...

В то же время орковские говно-СМИ упорно заявляют, что ВСУ давно уже разгромлены и рассеяны могучими ударами победобесной Второй армией мира.

Вот такая у орков "логика"...
10.02.2025 12:42 Ответить
Та то магнітниє бурі, спалахи на сонці, або ще якесь "атмасфЕрнає" явлєніє...))
10.02.2025 11:15 Ответить
Мало дронів полетіло туди, будемо думати ,що це була розвідка боєм.
10.02.2025 13:19 Ответить
 
 