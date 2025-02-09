Последствия поражения НПЗ "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ: повреждены резервуары с топливом СПУТНИКОВОЕ ВИДЕО
В соцсетях появился спутниковый снимок российского нефтезавода "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ, которое атаковали Силы обороны в ночь на 5 февраля.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Изображения со спутника подтверждают информацию о том, что в результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.
Ранее российский ресурс ASTRA со ссылкой на свои источники писал, что в одном резервуаре было 60 тонн нефти, в другом - такое же количество дизельного топлива, однако второй резервуар был поврежден лишь поверхностно и не вспыхнул.
Напомним, 5 февраля Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. Утверждалось, что после атаки там начался пожар.
Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
заалбашили...
що колись кубань була україна!
белгород, курськ, воронеж етнічні українці.
то скільки ще йти на уступкі?
так само, як хрущов "віддав" крим україні.
засрані вбиті землі, на котрі були заслані непокорені народи, що б вони там здохли.
але ж! але ж ***! українці живучі! перетворили кубань та крим на курорт та сільхозгосподарчі землі.
от жеж....
все, питань нема!
іісус черкес!
зараз черкеси відчайдушні раби кремлядів. тобто, мої вороги!
сподіваюсь, багато черкесів гниють на донебасі, запоріжжі, курську ....
залишились раби крємля. залишились рускіє! без мови, без культури, без традицій!
і зараз сьогодні, теж саме відбувається з сябрами!
всьо!
литвинів більше нема! залишились бєлорасєйци.
https://vseosvita.ua/blogs/yak-ukraintsi-pochaly-osvoiennia-kubani-88472.html
дай вгадаю!
в сибір!
мені б в казіно грати!
в канаду, та по всьому світу поїхали ти що розум мають, та ті що встигли!
а, інші поїхали в столипінських вагонах, голі і босі.
мало, хто вижив!
===
Там по тобі пустеля була? Поцікався що за народ там жив і куди він подівся задяки багаторічному геноциду!
Самая большая диаспора черкесов - выходцев с Северного Кавказа - проживает в Турции. Это связано с массовой миграцией северокавказского населения в Османскую империю в XIX - первой половине XX в., где адыги, абхазы, осетины, чеченцы и другие северокавказцы стали известны под обобщенным экзонимом «черкес».
потім поляки. про балтійців я не кажу, вони приречені!
сталін вирішив гратися в національність, наступні кегебешнікі імперці, не зроблять такої помилки, вчинять як з мокшами ерзями мерями мордвой ......
такий метод у москитів не спрацював.
то перейдуть до спробуваного.
тотальне знищення що саме зараз і відбувається.
і такого буде ще багато. поки існує москва!