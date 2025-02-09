РУС
Последствия поражения НПЗ "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ: повреждены резервуары с топливом СПУТНИКОВОЕ ВИДЕО

В соцсетях появился спутниковый снимок российского нефтезавода "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ, которое атаковали Силы обороны в ночь на 5 февраля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Изображения со спутника подтверждают информацию о том, что в результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.

Ранее российский ресурс ASTRA со ссылкой на свои источники писал, что в одном резервуаре было 60 тонн нефти, в другом - такое же количество дизельного топлива, однако второй резервуар был поврежден лишь поверхностно и не вспыхнул.

Читайте также: Дроны СБУ поразили российские НПЗ и ГПЗ: повреждено оборудование, продолжается пожар, - источник. ВИДЕО

Наслідки атаки БПЛА на Албашнєфть у Краснодарському краї РФ 5 лютогоНаслідки атаки БПЛА на Албашнєфть у Краснодарському краї РФ 5 лютого

Напомним, 5 февраля Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. Утверждалось, что после атаки там начался пожар.

Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.

беспилотник (4281) НПЗ (299) Удары по РФ (535)
Топ комментарии
+6
********* ...ось і прилетіло ...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:57 Ответить
+3
ага, а колись там жили динозаври! але ж, клятий метеорит всіх вигнав.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:07 Ответить
+2
А білі то не резервуари? Шось я не бачу шо вони пошкоджені та горіли...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:51 Ответить
А білі то не резервуари? Шось я не бачу шо вони пошкоджені та горіли...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:51 Ответить
вас чекають
показать весь комментарий
09.02.2025 19:01 Ответить
можливо були пусті. або в ремонті, і таке буває
показать весь комментарий
09.02.2025 21:00 Ответить
Так скільки в резервуарах було тон нафтопродуктів?
показать весь комментарий
09.02.2025 15:53 Ответить
"в одному резервуарі було ??? тонн нафти, в іншому - така сама кількість (???) дизельного пального" - так скільки ж було?
показать весь комментарий
09.02.2025 15:53 Ответить
********* ...ось і прилетіло ...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:57 Ответить
Адреса відома. Треба добивати до повного знищення. Є чим займатися! А от віслючків все одно жалко...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:58 Ответить
бити потрібно потужними ракетами. а не авіамодельками зарядом 3 кг тротилу.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:15 Ответить
Дай ракету чи гроші
показать весь комментарий
09.02.2025 16:29 Ответить
В резнікова спитай , він подасть те що спи%дитв
показать весь комментарий
09.02.2025 16:37 Ответить
Та хоч чим, аби горіло!
показать весь комментарий
09.02.2025 19:26 Ответить
25-50 кг
показать весь комментарий
10.02.2025 19:46 Ответить
албаш нефть?
заалбашили...
показать весь комментарий
09.02.2025 16:01 Ответить
я хочу нагадати отим уставшим ат вайни, про урєгуліроаніє украінского конфлікта, пайті на уступкі.
що колись кубань була україна!
белгород, курськ, воронеж етнічні українці.
то скільки ще йти на уступкі?
показать весь комментарий
09.02.2025 16:02 Ответить
Кубань це автохонна земля черкесів яких вигнали звідтіля кацапи.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:06 Ответить
ага, а колись там жили динозаври! але ж, клятий метеорит всіх вигнав.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:07 Ответить
тоді чим ти відрізняєшся від донецьких сепарів? Та ж сама методичка в тебе . І що робити з черкеськими топонімами - Анапа, Абрау, Дюрсо, Геленджик, Пшада, Джубга, Туапсе, Лоо, Дагомис, Сочі, Мацеста, Хоста та багато інших? Ти хто, українець чи імперець?
показать весь комментарий
09.02.2025 16:14 Ответить
катька друга "заселила" на землі кубані непокорних хахлов.
так само, як хрущов "віддав" крим україні.
засрані вбиті землі, на котрі були заслані непокорені народи, що б вони там здохли.
але ж! але ж ***! українці живучі! перетворили кубань та крим на курорт та сільхозгосподарчі землі.
от жеж....
показать весь комментарий
09.02.2025 16:22 Ответить
Дубль два - Кубань це автохонна земля черкесів, які жили там з часів Іісуса. І якщо Катька влаштувала їм геноцид і вигнання, це не привід називати ці землі українськими. В боях з кацапами загинуло 1,5 млн і вигнано в Турцію ще 2 млн. черкесів, то якщо хочете поваги до Голодомору поважайте й історію іншіх народів.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:42 Ответить
іісуса? їбать!
все, питань нема!
іісус черкес!
показать весь комментарий
09.02.2025 16:50 Ответить
я вже зрозумів твою позицію - постити тупі й нікчемні прибаутки, замість того щоб вивчити історію геноциду черкесів. Це ж так прикольно - топтати чуже горе, вимагаючи повагу до свого.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:53 Ответить
ти навіть не уявляєш, наскільки мені насрати на історичний шлях черкесів!
зараз черкеси відчайдушні раби кремлядів. тобто, мої вороги!
сподіваюсь, багато черкесів гниють на донебасі, запоріжжі, курську ....
показать весь комментарий
09.02.2025 17:03 Ответить
з якого іглесіаса ти судиш народ по окремим манкуртам? Так само можно витерти ноги о всіх українців, мовляв вони раби кремля бо вибирали януковича або 70 років служили кацапам.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:51 Ответить
давай так само насри на історичний шлях чеченців, бо вони мовляв, служать кадирову. Як приняв?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:53 Ответить
всьо! нема більше черкесів!
залишились раби крємля. залишились рускіє! без мови, без культури, без традицій!
і зараз сьогодні, теж саме відбувається з сябрами!
всьо!
литвинів більше нема! залишились бєлорасєйци.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:58 Ответить
судячи з вашої логіки украінці теж закінчилися, бо всі 300 років цілувалися з кацапами.
показать весь комментарий
09.02.2025 21:32 Ответить
Кацапи, кажеш...
https://vseosvita.ua/blogs/yak-ukraintsi-pochaly-osvoiennia-kubani-88472.html
показать весь комментарий
09.02.2025 16:10 Ответить
https://www.istpravda.com.ua/articles/2023/08/14/163023/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B6%D1%96%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7,%D0%BF%D0%BE%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96. неук, тобі сюди
показать весь комментарий
09.02.2025 16:15 Ответить
"Козаки Чорноморського війська заснували там 40 станиць, 38 з яких мали назви січових куренів." - ти ще покажи мапу земель подарованих росією Україні...
показать весь комментарий
09.02.2025 16:33 Ответить
Та ти шо?? А прочитати той текст самому слабо? згідно рішення російського імператорського двору. Тобто це засновувала імперія а не козаки! Більшість козаків взагалі відмовилася туди їхати. Стосовно подарунків - ніхто нам нічого не дарив, ти просто зригуєш з теми питання, бо програєш спір.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:46 Ответить
і куди ж поїхали, оті що відмовились?
дай вгадаю!
в сибір!
мені б в казіно грати!
показать весь комментарий
09.02.2025 16:54 Ответить
Можеш заодно Канаду і Сибір назвати Україною, якщо клепок в голові нема.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:59 Ответить
ні! ****, ні!
в канаду, та по всьому світу поїхали ти що розум мають, та ті що встигли!
а, інші поїхали в столипінських вагонах, голі і босі.
мало, хто вижив!
показать весь комментарий
09.02.2025 17:08 Ответить
Ушли частично на Дунай и основали Вилково
показать весь комментарий
09.02.2025 19:09 Ответить
Задунайская Сечь, говномет. Туда они ушли.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:01 Ответить
заснували там 40 станиць
===
Там по тобі пустеля була? Поцікався що за народ там жив і куди він подівся задяки багаторічному геноциду!
показать весь комментарий
09.02.2025 16:48 Ответить
Адыге́я или Респу́блика Адыге́я (адыг. Адыгэ Республик) - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Южного федерального округа, ...
показать весь комментарий
09.02.2025 16:51 Ответить
і шо? Що ти хотів довести? Забути про мильони вбитих та вигнаних черкесів, які мали свою країну?
показать весь комментарий
09.02.2025 16:56 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2025 17:07 Ответить
И что?
показать весь комментарий
09.02.2025 18:05 Ответить
Може Хазарський Каганат відродити?
показать весь комментарий
09.02.2025 18:32 Ответить
це не корінний нарід, не згадуй.
показать весь комментарий
09.02.2025 21:26 Ответить
Хазары не коринный? А Каганат ихний в Австралии был? Смешались со славянами, генетически в украинцах есть и хазарское.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:03 Ответить
не корынный
показать весь комментарий
09.02.2025 22:43 Ответить
Черкесы - имя собирательное.
Самая большая диаспора черкесов - выходцев с Северного Кавказа - проживает в Турции. Это связано с массовой миграцией северокавказского населения в Османскую империю в XIX - первой половине XX в., где адыги, абхазы, осетины, чеченцы и другие северокавказцы стали известны под обобщенным экзонимом «черкес».
показать весь комментарий
09.02.2025 19:22 Ответить
ти сам читав своє посилання? Розрахунок Катерини II був простим: після остаточного розгрому Кримського ханства (1783) потіснити у гори місцевих осілих язичників-адигів (черкесів)
показать весь комментарий
09.02.2025 16:19 Ответить
Колись рахував...уступілі расіі приблизно три теперішніх України...
показать весь комментарий
09.02.2025 16:06 Ответить
поки існує московія, українці будуть знищуватися.
потім поляки. про балтійців я не кажу, вони приречені!
сталін вирішив гратися в національність, наступні кегебешнікі імперці, не зроблять такої помилки, вчинять як з мокшами ерзями мерями мордвой ......
показать весь комментарий
09.02.2025 16:14 Ответить
Якби не "грався", то втратив би Україну...
показать весь комментарий
09.02.2025 16:36 Ответить
бачиш.
такий метод у москитів не спрацював.
то перейдуть до спробуваного.
тотальне знищення що саме зараз і відбувається.
і такого буде ще багато. поки існує москва!
показать весь комментарий
09.02.2025 16:58 Ответить
Резервувари то фігня,головне уставки по переробці уражені.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:45 Ответить
Алкаш* нєфть
показать весь комментарий
09.02.2025 16:51 Ответить
**** нєфть 😂
показать весь комментарий
09.02.2025 18:48 Ответить
 
 