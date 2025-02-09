Последствия поражения НПЗ "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ: повреждены резервуары с топливом СПУТНИКОВОЕ ВИДЕО

В соцсетях появился спутниковый снимок российского нефтезавода "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ, которое атаковали Силы обороны в ночь на 5 февраля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Изображения со спутника подтверждают информацию о том, что в результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.

Ранее российский ресурс ASTRA со ссылкой на свои источники писал, что в одном резервуаре было 60 тонн нефти, в другом - такое же количество дизельного топлива, однако второй резервуар был поврежден лишь поверхностно и не вспыхнул.

Напомним, 5 февраля Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. Утверждалось, что после атаки там начался пожар.

Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.