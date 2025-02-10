Оккупанты нанесли удары по 12 населенным пунктам Запорожской области, повреждены квартиры и жилые дома

За прошедшие сутки, 9 февраля, российские захватчики нанесли 401 удар по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Враг совершил 24 авиационных удара по Каменскому, Степногорску, Пятихаткам, Лукьяновскому, Приморскому и Гуляйполю. А также:

187 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Зеленое, Чаривное и Новодаровку;

5 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку, Чаривное и Новодаровку;

185 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Омельника, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 15 сообщений о повреждении квартир и частных домов. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.

