Ночью россияне атаковали беспилотниками Полтавщину: обломки упали на дачный кооператив
В ночь на 10 февраля на Полтавщине работали силы противовоздушной обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Полтавской ОВА.
"Вследствие падения обломков беспилотника в Полтавской громаде в дачный кооператив произошло возгорание автомобильного кунга. Пожар ликвидирован. Также предварительно повреждены 30 дачных участков. К счастью, без жертв", - говорится в сообщении.
Также попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.
