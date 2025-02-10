РУС
Новости
Ночью россияне атаковали беспилотниками Полтавщину: обломки упали на дачный кооператив

Беспилотники атаковали Полтавскую область 10 февраля

В ночь на 10 февраля на Полтавщине работали силы противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Полтавской ОВА.

"Вследствие падения обломков беспилотника в Полтавской громаде в дачный кооператив произошло возгорание автомобильного кунга. Пожар ликвидирован. Также предварительно повреждены 30 дачных участков. К счастью, без жертв", - говорится в сообщении.

Также попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

беспилотник (4281) обстрел (29627) Полтавская область (1267)
