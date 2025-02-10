РУС
Удар по автостоянке в Сумах: уничтожено много автомобилей, повреждены пять домов. Пострадала женщина

Сумы атаковали шахеды

В результате российской атаки на Сумы 9 февраля пострадала женщина 1987 года рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сумской городской совет.

"Стало известно, что пострадала женщина 1987 года рождения, ее госпитализировали", - говорится в сообщении.

Также, по информации штаба по ликвидации последствий ЧС, представители которого работают в школе №29, уничтожено шесть автомобилей, повреждено - 15.

Обнаружено повреждение окон еще в двух домах по ул. Вооруженных сил Украины и ул. Заливная. Поэтому таких сейчас пять.

Напомним, под конец суток воскресенья, 9 февраля, российские захватчики атаковали "Шахедом" Сумы. Вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку в одном из жилых кварталов города.

Смотрите также: Спасатели ликвидировали пожар на месте падения "Шахеда" в Сумах. ВИДЕО+ФОТО

беспилотник (4281) Сумская область (3676) Сумы (1253) Сумский район (402)
