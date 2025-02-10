Удар по автостоянке в Сумах: уничтожено много автомобилей, повреждены пять домов. Пострадала женщина
В результате российской атаки на Сумы 9 февраля пострадала женщина 1987 года рождения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сумской городской совет.
"Стало известно, что пострадала женщина 1987 года рождения, ее госпитализировали", - говорится в сообщении.
Также, по информации штаба по ликвидации последствий ЧС, представители которого работают в школе №29, уничтожено шесть автомобилей, повреждено - 15.
Обнаружено повреждение окон еще в двух домах по ул. Вооруженных сил Украины и ул. Заливная. Поэтому таких сейчас пять.
Напомним, под конец суток воскресенья, 9 февраля, российские захватчики атаковали "Шахедом" Сумы. Вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку в одном из жилых кварталов города.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Микола Січень #486030
показать весь комментарий10.02.2025 07:23 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Григорий Кравченко #552415
показать весь комментарий10.02.2025 10:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Січень #486030
показать весь комментарий10.02.2025 10:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль