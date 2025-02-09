РУС
Россияне ударили "шахедом" по автостоянке в Сумах: повреждены авто, в многоэтажках выбиты окна. ВИДЕО

Под конец суток воскресенья, 9 февраля, российские захватчики атаковали "шахедом" Сумы. Вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку в одном из жилых кварталов города.

Об этом в комментарии "Суспільному" сказал и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, сообщает Цензор.НЕТ.

"На месте работают спасатели, полиция и медики. Повреждены минимум 10 авто. Пожар продолжается. 10 февраля утром будет работать штаб по ликвидации последствий удара", - заявил чиновник.

Также в результате вражеской атаки дроном в многоэтажках выбиты окна.

В своем Телеграм-канале Кобзарь показал последствия вражеской атаки.

Читайте также: Россияне ударили ракетой по промышленной зоне в Сумах

обстрел (29627) Сумская область (3676) Сумы (1253) Шахед (1516) Сумский район (402) война в Украине (6200)
За що ця вся Божа кара на нашу країну?
10.02.2025 00:37 Ответить
Та невже нізащо ?
10.02.2025 08:12 Ответить
в анекдоті бабця каже "це вам за те що не молилися", а в нашому випадку - "наголосували"
10.02.2025 09:22 Ответить
Ти, у кого і серце - бандура,

В чиїм серці ридає раб, -

Стань шулікою, вовком, буйтуром,

Тільки просто, просто - на Муром -

Заграбоване - граб!

Ти, що змиршавів у корості,

Вигноїв власне ім'я,

Всю палючу отруту злості

На сусальне злото Кремля

За набої у мурах Софії

За кривавую скруту Крут

Хай же хижеє серце Росії

Половецькі пси роздеруть.

Євген Маланюк
10.02.2025 00:41 Ответить
Око за око! Хоча татарві *****...
10.02.2025 00:45 Ответить
 
 