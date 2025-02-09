Россияне ударили "шахедом" по автостоянке в Сумах: повреждены авто, в многоэтажках выбиты окна. ВИДЕО
Под конец суток воскресенья, 9 февраля, российские захватчики атаковали "шахедом" Сумы. Вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку в одном из жилых кварталов города.
Об этом в комментарии "Суспільному" сказал и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, сообщает Цензор.НЕТ.
"На месте работают спасатели, полиция и медики. Повреждены минимум 10 авто. Пожар продолжается. 10 февраля утром будет работать штаб по ликвидации последствий удара", - заявил чиновник.
Также в результате вражеской атаки дроном в многоэтажках выбиты окна.
В своем Телеграм-канале Кобзарь показал последствия вражеской атаки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В чиїм серці ридає раб, -
Стань шулікою, вовком, буйтуром,
Тільки просто, просто - на Муром -
Заграбоване - граб!
Ти, що змиршавів у корості,
Вигноїв власне ім'я,
Всю палючу отруту злості
На сусальне злото Кремля
За набої у мурах Софії
За кривавую скруту Крут
Хай же хижеє серце Росії
Половецькі пси роздеруть.
Євген Маланюк