Россияне ударили "шахедом" по автостоянке в Сумах: повреждены авто, в многоэтажках выбиты окна. ВИДЕО

Под конец суток воскресенья, 9 февраля, российские захватчики атаковали "шахедом" Сумы. Вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку в одном из жилых кварталов города.

Об этом в комментарии "Суспільному" сказал и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, сообщает Цензор.НЕТ.

"На месте работают спасатели, полиция и медики. Повреждены минимум 10 авто. Пожар продолжается. 10 февраля утром будет работать штаб по ликвидации последствий удара", - заявил чиновник.

Также в результате вражеской атаки дроном в многоэтажках выбиты окна.

В своем Телеграм-канале Кобзарь показал последствия вражеской атаки.

Читайте также: Россияне ударили ракетой по промышленной зоне в Сумах