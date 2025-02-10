РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7506 посетителей онлайн
Новости Фото
2 120 1

Спасатели ликвидировали пожар на месте падения "Шахеда" в Сумах. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели ликвидировали пожар на месте падения российского "Шахеда" в жилом квартале Сум.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В городе повреждены 3 дома и 15 авто. Горели 6 машин. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - отмечают спасатели.

Напомним, 9 февраля российские захватчики атаковали "Шахедом" Сумы. Вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку в одном из жилых кварталов города.

Наслідки падіння російського "шахеда" в Сумах.

Рятувальники гасять пожежу в Сумах

У Сумах пошкоджено 3 будинки та 15 авто. Горіли 6 машин.

Автор: 

обстрел (29627) пожар (6038) Сумская область (3676) Сумы (1253) ГСЧС (5143) Шахед (1516) Сумский район (402)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росія повинна бути знищена
показать весь комментарий
14.02.2025 07:57 Ответить
 
 