Спасатели ликвидировали пожар на месте падения "Шахеда" в Сумах. ВИДЕО+ФОТО
Спасатели ликвидировали пожар на месте падения российского "Шахеда" в жилом квартале Сум.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В городе повреждены 3 дома и 15 авто. Горели 6 машин. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - отмечают спасатели.
Напомним, 9 февраля российские захватчики атаковали "Шахедом" Сумы. Вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку в одном из жилых кварталов города.
