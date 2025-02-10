Спасатели ликвидировали пожар на месте падения "Шахеда" в Сумах. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели ликвидировали пожар на месте падения российского "Шахеда" в жилом квартале Сум.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В городе повреждены 3 дома и 15 авто. Горели 6 машин. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - отмечают спасатели.

Напомним, 9 февраля российские захватчики атаковали "Шахедом" Сумы. Вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку в одном из жилых кварталов города.